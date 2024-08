Pixel 9, das Pro, Pro XL, ein kommendes Pixel 9 Fold die neuen In-Ears namens Buds Pro 2 und last but not least die Pixel Watch 3. Das sind die Geräte, die Google Anfang der Woche neu präsentiert hat. Jetzt geht's ans Kaufen, oder? Wir zeigen euch, bei welchen Angeboten sich das frühe Zuschlagen während der Vorbesteller-Phase wirklich lohnt.

Grundsätzlich gelten die von Google ausgerufenen Vorbesteller- und Marktstart-Specials. Die Pixel-Smartphones bekommt ihr etwa – ganz Samsung-like – mit größerem Speicher zum Preis der kleineren Version, was zum Beispiel beim Pixel 9 Pro einem Rabatt in Höhe von 8 Prozent (1.099 Euro statt 1.199 Euro) entspricht. Ebenfalls immer beliebt zu so Marktstart-Offerten ist der Trade-In-Bonus. Hier gibt es bis zu 200 Euro ungesehen auf die Kralle, wenn ihr euer altes Smartphone einschickt. Den Restwert der alten Möhre gibt's dann on top dazu. Ein paar Tipps zur Vorbesteller-Schnäppchenjagd möchten wir euch aber darüber hinaus auch ans Herz legen.

Kauft die Pixel Watch 3 nicht bei Amazon oder im Google Store

Die neue Pixel Watch 3 (hier geht's zum großen nextpit-Vergleich mit dem Vorgänger) startet auf dem Markt und kostet 399 bis 549 Euro – je nach Größe und Konnektivität (reine Bluetooth-Uhr oder mit LTE). Als Vorbesteller-Bonus gibt's im Google Store und bei MediaMarkt einen 50-Euro-Gutschein mit dazu, wenn ihr bis zum 23. September bestellt. Bei Amazon gibt's den zum Beispiel gar nicht, dafür sind hier je nach Version schon mal 10 Euro Rabatt drin. Da bietet der Gutschein-Coupon doch nachhaltig ein wenig mehr, oder?

Nun ist dieser Fuffi-Gutschein allerdings nur für den Store einlösbar, in dem ihr auch die Watch kauft. Also bei Google selbst oder bei MediaMarkt. Wer direkt weiß, dass er sich davon Armbänder oder Zubehör aus dem Google-Store dazu holen möchte, der hat weiterhin die Qual der Wahl. Wer den Bonus aber noch unbestimmt erst einmal einsacken möchte, hat bei MediaMarkt die deutlich größere und unabhängige Auswahl. Dazu gibt's das Google-Zubehör auch hier.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 3 Pixel Watch 3 mit oder ohne LTE in 41 oder 45 mm Uhrengröße + 50-Euro-Coupon

Vertrag effektiv umsonst? Die Tarifbuden reißen sich um Pixel-9-Kunden

Das vor AI-Funktionen nur so strotzende Pixel 9 und seine größeren Brüder kosten zum Start ein kleines Vermögen. Große Rabatte sind hier so kurz nach Vorstellung noch nicht realistisch. Immerhin gibt es mehr Speicher für weniger Geld. Damit bietet Google einerseits ein kleines Entgegenkommen für die 900 bis 1.200 Euro zahlenden Kunden. Anderseits nimmt man diesen Kunden auch jede Speicher-Sorge, die bei Google-Smartphones gerne früher oder später kommt. Da hilft auch das Google-One-Cloud-Abo, das ein Jahr gratis ist, nicht viel.

Bei DeinHandy haben wir ein ziemlich cooles Angebot gefunden, bei dem die Gesamtkosten für Handy und Tarif nicht höher sind als für das Handy selbst. Und es handelt sich nicht um einen Discounter-Tarif mit 5 GB. Wir reden hier vom Original-Vodafone-Vertrag Smart Lite Special mit 35 GB (45 GB für GigaKombi- und Young-Kunden). 5G ist mit dabei und alle anderen Vodafone-typischen Specials. Normalos zahlen 35 Euro monatlich für das Paket mit dem Pixel 9. Wer unter 28 ist, zahlt 5 Euro weniger. Das Handy selbst kostet dabei 49,99 Euro. Dann kommt noch ein Clou: DeinHandy zieht im Warenkorb nochmal 100 Euro „Sofortbonus“ ab. Damit landet die Gesamtrechnung über zwei Jahre und inklusive aller Posten bei nur noch knapp 836 Euro. Das ist günstiger als das Pixel 9 ohne Vertrag kostet.

Ähnlich gut ist das Netzbetreiber-Angebot, das O2 zum Pixel 9 schnürt. Hier kostet der Tarif mit drei Jahren Laufzeit und über die Zeit wachsendem Datenvolumen 44,99 Euro monatlich. Das Handy ist mit einem Euro dabei und der Anschlusspreis wird komplett erlassen.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Google Pixel 9 Android-Smartphone mit neuartigen KI-Features +Vertrag bei Vodafone (35 GB) für 34,99 Euro mtl. ODER +Vertrag bei O2 (25 GB) für 44,99 Euro mtl.

→ Der große Vergleich: Worin unterscheiden sich Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Fold?

Auch die Tarifdeals beinhalten das Pixel 9 jeweils mit 256 GB Speicher statt 128 - obwohl die kleinere Version im Preis berechnet wird. Auch die Trade-In-Boni sind hier mit abzugreifen.

Pixel Buds Pro 2: Hier sind schon ein paar Euro vom Preis runter

Die neuen Edel-In-Ears Pixel Buds Pro 2 sind neben der Watch 3 als einzige Geräte in Googles Sechserpack jetzt schon ein paar Euro günstiger zu haben. Mit 249 Euro Standardpreis wirft Google die KI-unterstützten Kopfhörer mit Noise-Cancelling und Pixel-harmonisierenden Features auf den Markt. Beim aus den Niederlanden stammenden Online-Shop Gomibo könnt ihr sie euch jetzt schon für 244 Euro sichern. Auch die 2,95 Euro Versandkosten lassen den Deal unterhalb der Konkurrenz im Online-Shopping-Game landen. Bestpreis nach dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist.

Affiliate Angebot Google Pixel Buds Pro 2 In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.4, 48 Stunden Akkulaufzeit (mit Case) und aktiver Geräuschunterdrückung "Silent Seal 2.0"

Pixel 9 Pro schon 200 Euro günstiger: Falscher Alarm, oder Freenet?

Einige Händler sind findig, um beim Preisvergleich vorne zu landen. So ist uns hier Freenet ins Netz gegangen. Und zwar mit einem Angebot zum Google Pixel 9 Pro (256 GB). Das soll nur 899 Euro ohne Vertrag* kosten. So weit, so richtig.

Die gelbe Karte bekommt der Händler von uns aber, da in dem Angebot – halbherzig kenntlich gemacht – der Trade-In-Bonus schon mit eingerechnet ist. Ja, das ist richtig und den bekommt man als Kunde ja auch. Aber nicht ohne selbst etwas zu tun (nämlich, sein altes Gerät einzuschicken). Getarnt als Angebot ganz oben im Preisvergleich*, das so nicht ohne Weiteres gültig ist, bewegen wir uns hart an der Grenze der Schnäppchen-Fairness.

Nichtsdestotrotz: Das Angebot ist da, es funktioniert. Aber eben überall sonst eben auch. Bei Amazon, MediaMarkt oder Google selbst. Ihr müsst halt ein altes Gerät einschicken. Wenn ihr keines habt oder keins einschicken wollt, seid ihr von diesem runtergerockten Preis ausgeschlossen.

Wie sieht's bei euch mit dem Pixel-Fieber aus? Bestellt ihr neue Technik direkt zum Marktstart vor oder wartet ihr ein bisschen und zieht den womöglich niedrigeren Endpreis den zahlreichen Frühstarter-Boni vor? Verratet es uns in den Kommentaren!