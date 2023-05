Google Pixel Watch 2 behebt größten Mangel: die Akkulaufzeit!

Die Google Pixel Watch 2 soll bekanntes Problem negieren

Anfang des Monats wurde spekuliert, dass die Google Pixel Watch 2 im Herbst zusammen mit dem Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro auf den Markt kommen wird. Heute liefert dieselbe Quelle weitere Details über die Wahl des Prozessors für die Smartwatch, die angeblich von Qualcomms Snapdragon W5 Gen 1 angetrieben werden soll. Die wichtigste Komponente, wenn es um Leistung und Akkulaufzeit geht.

Google Pixel Watch im Test: leider (noch) keine Apple Watch für Android

Prozessor der Google Pixel Watch 2

Laut dem Onlinemagazin "9to5Google" stattet Google die Pixel Watch 2 mit einem der Snapdragon-W5-Chipsätze aus, die auf dem 4-nm-Prozess basieren. Der Snapdragon W5 wurde letztes Jahr eingeführt und besteht aus dem Standard-W5 und dem verbesserten W5+, der eine bis zu 50 Prozent höhere Energieeffizienz und eine bis zu doppelt so hohe Leistung, wie der Vorgänger, der Snapdragon 4100 Plus bieten soll.

Der Snapdragon W5 ist derzeit nur in sehr wenigen Geräten zu finden. Die Watch 3 von Oppo war das erste Wearable, das den Basis-W5 nutzte, während der leistungsfähigere W5+ mit Coprozessor nur in der Mobvoi Tic Watch 5 Pro zu finden ist, welche wir aktuell in der NextPit-Redaktion testen (Fragen gern in die Kommentare). Beide SoCs (System on a Chip) verfügen über vier Cortex A53 Kerne und eine Adreno-Dual-Core-GPU (Graphics Processing Unit), was einen großen Sprung im Vergleich zum Exynos 9110 mit Dual-Core in der Pixel Watch darstellt.

Das Bild der TicWatch 5 Pro von Mobvoi zeigt die drehbare Krone. Sie wird von einem Snapdragon W5+ Gen 1 Chipsatz angetrieben. / © Mobvoi

Es ist jedoch nicht bekannt, welche Version Google für die Pixel Watch 2 wählen wird. Aber beide Chips dürften die Akkulaufzeit der Smartwatch drastisch verbessern, was einer der Hauptkritikpunkte an der ersten Pixel Watch (Test) ist, die nur weniger als einen ganzen Tag durchhält.

Gleichzeitig wird erwartet, dass die Google Pixel Watch 2 von Anfang an mit Wear OS 4 läuft. Es heißt, dass sie einige Hardware-Komponenten mit der Fitbit Sense 2 (Test) teilen könnte, darunter die Hauttemperatur, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra und der Galaxy Watch 5. Außerdem könnte sie über den elektrodermalen Aktivitätssensor (psychophysiologische Erregungen) verfügen, der zur Analyse und Bekämpfung der Stressbewältigung zum Einsatz kommt.

Werdet Ihr die Google Pixel Watch 2 kaufen, wenn sie die dringend benötigte Akkulaufzeit bietet? Sagt uns doch Eure Meinung dazu in den Kommentaren.