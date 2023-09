Google Pixel Watch 2: Lösung für das Akku-Problem in Sicht?

Google hat bestätigt, dass es die Pixel Watch 2 zusammen mit dem Pixel 8 und dem Google Pixel 8 Pro am 4. Oktober auf den Markt bringen wird. Ein Großteil des Designs der Smartwatch wurde bereits durch eine Reihe von Teasern in Form von Bildern und einem Video enthüllt. Und im Vorfeld des Events erfahren wir weitere Details über die Ladefunktion und die Farboptionen der Pixel Watch 2.

Schnelles Laden auf der Google Pixel Watch 2

Die erste Google Pixel Watch (Test) verfügt über eine 5-Watt-Ladefunktion mit dem hauseigenen Ladepuck. Damit lässt sich die Uhr nach eigenen Aussagen in 80 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufladen. Das ist zwar bescheiden im Vergleich zu anderen High-End-Android-Smartwatches wie der Galaxy Watch 6 (Test), aber Google könnte diese Ladegeschwindigkeit bei der Pixel Watch 2 noch weiter erhöhen.

Laut den Marketinginformationen, die Droid-Life erhalten hat, legt Google der Pixel Watch 2 ein USB-C-Kabel für den Ladepuck mit der Aufschrift "schnelles Laden" bei. Das wird vermutlich bedeuten, dass die Smartwatch eine höhere Ladegeschwindigkeit unterstützt, da der Anschluss der Pixel Watch keine ähnliche Kennzeichnung hat.

Die Google Pixel Watch unterstützt kein drahtloses Qi-Laden. Sie kann nur mit einer speziellen Ladestation aufgeladen werden. / © nextpit

Es wurde jedoch nicht erwähnt, wie schnell die Pixel Watch 2 ihren Akku im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell wieder auflädt oder wie hoch die Leistung sein wird, mit der sie die smarte Uhr lädt. Vermutlich wird sie ähnlich wie die neuesten Smartwatches von Samsung eine Leistung von 10 Watt haben, was ausreichend wäre.

Es gibt keinen Hinweis darauf, ob Google die kommende Uhr mit einer kabellosen Ladefunktion ausstattet. Ohne diese Funktion wäre die Pixel Watch 2 auf ihr eigenes Ladegerät angewiesen und sie wäre nicht in der Lage, mit verschiedenen kabellosen Ladepads oder dem umgekehrten kabellosen Laden von kompatiblen Smartphones aufgeladen zu werden.

Farboptionen und Hauptfunktionen der Google Pixel Watch 2

Dieselbe Quelle gibt an, dass Google die Pixel Watch 2 in drei Gehäusefarben auf den Markt bringen wird: Schwarz, Gold und Silber. Es wird jedoch vermutet, dass Google eine neue Farbe für das Armband der Smartwatch namens "Bay" einführen wird, die ähnlich wie das Gehäuse des Pixel Tablets (Test) in einem zarten Blau gehalten wird.

Früheren Gerüchten zufolge wird die Pixel Watch 2 von einem Snapdragon-W5-Chipsatz angetrieben. Es wird erwartet, dass der neue Chip die Prozessor- und Grafikleistung der Uhr verbessert und die Akkulaufzeit verlängert. Außerdem soll das Wearable mit einer UWB-Konnektivität (Ultra-Wideband) ausgestattet sein, die eine Echtzeit-Ortung über Googles "Find My Network" ermöglicht.

Habt Ihr vor, die Google Pixel Watch 2 zu kaufen, sobald sie erhältlich ist? Welche anderen Funktionen wünscht Ihr Euch von Google oder sollten ihr hinzugefügt werden? Wir würden uns freuen, Eure Meinung zu dem Thema unten im Kommentarbereich zu lesen.