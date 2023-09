Google Pixel Watch 2: Mountain View schickt Leaker in die Wüste!

Kommende Woche wird Apple am Dienstag das iPhone 15 und die Apple Watch 9 präsentieren. Wenige Tage später wird uns Google am 4. Oktober das Google Pixel 8, Pixel 8 Pro und die Google Watch 2 offiziell vorgestellt werden. Also im Grunde die heiße Phase aller Tippgeber und Leaker dieser Welt. Doch Mountain View hat wohl das effizienteste Mittel gegen frühzeitige Leaks gefunden: einfach selber leaken! So wie im zuletzt gezeigten Google Sneak Peak, gibt es heute ein Video nur für die Google Pixel Watch 2.

