Eines der Highlights der neuen PlayStore-Funktionen ist die Personalisierung. In diesem neuen Bereich können die Nutzer:innen ihre Play Store-Einstellungen anpassen, indem sie z. B. auswählen, auf welchen Content-Kategorien die Empfehlungen basieren sollen. Neben dem Filtern nach Interessen bietet die Personalisierung dann auch eine Möglichkeit, Daten besser zu verwalten.

Play Store bietet bessere Datenschutzkontrollen

Googles Pressemitteilung verrät, dass "diese verbesserten Kontrollen sicherstellen, dass ihr ein besseres, auf Euch zugeschnittenes Play-Erlebnis habt". Gleichzeitig wird der Schutz der Privatsphäre hervorgehoben. Dies bringt Flexibilität und Freiheit für die Nutzer:innen, was vorher ein einseitiger Ansatz war, bei dem Google hauptsächlich kontrollierte, wie eure Play-Daten verwendet werden.

Das Unternehmen ergänzt, dass die Nutzer:innen auf diese Kontrollen zugreifen können, indem sie den neuen Abschnitt "Personalisierung in Play" im Google Play Store unter "Deine Play-Inhalte" aufrufen. Dort könnt ihr individuell auswählen, welche App und deren Daten von der Personalisierung ausgeschlossen werden sollen.

Der Google Play Store bekommt Personalisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten. / © Google, Edit by nextpit

Weitere neue Play-Funktionen: KI-kuratierte Inhalte, Multi-Game

Zusätzlich zur Personalisierung in Play führt Google auch KI-generierte Bewertungen und Informationen ein, wenn Ihr Euch Apps in Play anseht. Diese werden als App-Highlights dargestellt und zeigen die verschiedenen Funktionen der App.

Es gibt auch KI-kuratierte Bereiche, die auf Euren Interessen basieren, anstatt nur verwandte Apps anzuzeigen. So hat Google in Japan einen kuratierten Comic-Bereich eingeführt, in dem die Nutzer:innen u. a. Vorschauen, relevante Veranstaltungen und Trailer sowie Editor-Picks sehen können.

In den USA ist es zudem jetzt möglich, Play-Store-Sammlungen mithilfe von Widgets auf dem Startbildschirm anzuheften, sodass die Nutzer:innen auf verschiedene Inhalte zugreifen und diese durchsuchen können, ohne den App Store zu öffnen.

Eine weitere Verbesserung für Google Play Games auf dem PC ist die Multi-Game-Unterstützung. Damit könnt ihr zwei Spiele nebeneinander auf einem PC spielen. Außerdem wird es mit dem Update möglich sein, ein Spiel auf einem Handy oder Tablet zu starten, es zu pausieren und später auf dem Computer fortzusetzen.

Viele dieser neuen Funktionen werden in den kommenden Wochen per Update der Play-Store-App auf die Geräte gebracht. Das gilt allerdings für die USA, Großbritannien und je nach Feature auch für einige asiatische Länder wie Japan, Südkorea und Taiwan. Mal abwarten, wann dann auch Deutschland in den Genuss kommt.

Was haltet Ihr davon, dass Google die Play-Store-App zu einer umfassenderen All-in-One-Plattform macht, auf der nicht nur Apps angeboten werden? Und wie genervt seid Ihr, dass wir in Deutschland bei all diesen Updates erst einmal in die Röhre schauen?