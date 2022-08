Google schlägt zurück, wirft Sonos zahlreiche Patentverstöße vor

Revival der Patentkriege

Patentkriege zwischen Unternehmen nach Vorbild der spektakulären Auseinandersetzungen zwischen Apple und Samsung sind mittlerweile rar geworden. Aktuell gibt es aber ein kleines Revival. Denn Nokia überzieht gerade die Marken des chinesischen BBK Electronics-Konzerns in Deutschland mit Verkaufsverboten, in den USA eskaliert der Streit zwischen Sonos und Google immer weiter.



Denn wie The Verge berichtet, hat Google zwei Klagen gegen Sonos auf den Weg gebracht, in denen man dem Audio-Spezialisten vorwirft, gleich mehrere Patente im Zusammenhang mit smarten Lautsprechern und Sprachsteuerung verletzt zu haben bzw. dies weiterhin zu tun.





Das ist die neueste Stufe in einem regelrechten Hin und Her zwischen den jeweiligen Rechtsabteilungen: Sonos hat bislang mehrere Klagen eingereicht, Google hatte bis vor Kurzem eine zu Buche stehen gehabt. Doch nun kommt aus Mountain View eine ordentliche Retourkutsche, denn es geht gleich um sieben Patente.

In einer Klage geht es um die Erkennung von bestimmten Begriffen per Sprachkommando sowie Patenten zu kabellosem Laden, in der anderen um die Erkennung einer Gruppe von Lautsprechern bzw. der Frage, welcher auf eine Spracheingabe antworten soll.



Ein Google-Sprecher leugnet erst gar nicht, dass das eine direkte Antwort auf Sonos ist: "Die Klagen werden eingereicht, um unsere Technologie zu verteidigen und die eindeutige, fortgesetzte Verletzung unserer Patente durch Sonos anzufechten. Sonos hat eine aggressive und irreführende Kampagne gegen unsere Produkte gestartet, auf Kosten unserer gemeinsamen Kunden."