Günstiger geht's nicht: Samsung Galaxy S24 Ultra zum Tiefpreis bei LogiTel

Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist erst vor Kurzem gelauncht und schon bietet Euch LogiTel einen Deal mit passendem Handyvertrag an. Der Vodafone Smart M wartet mit 65 GB Datenvolumen, 5G und einem Wechselbonus von 100 Euro auf. Dabei kostet Euch dieser Deal weniger als das S24 Ultra ohne einen Tarif. Ob sich das wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Habt Ihr Euch noch nicht dazu überwinden können, das Samsung Galaxy S24 Ultra zu kaufen, solltet Ihr gerade bei LogiTel reinschauen. Denn hier gibt es das neue Samsung-Smartphone (zur Bestenliste) für einmalig 299 Euro. Zusätzlich schließt Ihr den Mobilfunktarif "Vodafone Smart M" ab, bei dem Euch sattes Datenvolumen erwartet und ein Wechselbonus von 100 Euro winkt, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

In seinem Test zum Samsung Galaxy S24 Ultra ist mein Kollege Antoine vor allem von den vielen KI-Features mehr als nur begeistert. Doch auch das Titangehäuse, der schnelle Snapdragon 8 Gen 3, den Ihr in diesem Deal mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicherplatz erhaltet, sowie die lange Akkulaufzeit sind klare Pluspunkte.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verfügt über einen integrierten S Pen. / © nextpit

Leider ist nicht alles rund beim S24 Ultra und so sind, neben dem unglaublich hohen Einstiegspreis, auch die Einsatzmöglichkeiten der KI-Features und das langsame Aufladen mit 45 W eher mit Vorsicht zu genießen. Die Kamera hingegen hat ein Downgrade erhalten. So wurde das x10-Teleobjektiv durch ein x5-Teleobjektiv ersetzt. Inwieweit die Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra schlechter ist, findet Ihr ebenfalls auf nextpit heraus.

Das LogiTel-Angebot zum Samsung Galaxy S24 Ultra im Detail

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier einen Handyvertrag im Vodafone-Netz ab. Der Vodafone Smart M verfügt über satte 65 GB Datenvolumen, 5G als Mobilfunkstandard und bietet Euch eine Download-Bandbreite von maximal 500 MBit/s. Ihr zahlt hier monatlich 44,99 Euro, sowie einmalig 299 Euro für das Smartphone.

Die Anschlussgebühr von 39,99 Euro müsst Ihr zwar erst entrichten, allerdings bekommt Ihr diese erstattet, wenn Ihr Euch an den Anbieter wendet. Zusätzlich könnt Ihr noch einmal 100 Euro in Form eines Wechselbonus erhalten, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Für den Versand berechnet Euch LogiTel noch einmal 4,99 Euro.

Der LogiTel-Deal im Tarif-Check

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S24 Ultra Tarif Vodafone Smart M Datenvolumen 65 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 44,99 € Einmalige Kosten 303,99 € Gesamtkosten 1.383,75 € Wechselbonus 100,00 € Reguläre Gerätekosten 1.380,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 4,01 € Zum Angebot*

Derzeit kostet Euch die schwarze Variante mit 512 GB internem Speicher des S24 Ultra, falls Ihr keine Differenzbesteuerung in Kauf nehmen wollt, rund 1.380 Euro. Bei diesem Deal zahlt Ihr 1.383,75 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Nehmt Ihr jedoch den Wechselbonus mit, entsteht somit eine effektive monatliche Ersparnis von 4,01 Euro.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Deal zum S24 Ultra und bevorzugt Vodafone (Tarifübersicht) als Euren Provider, seid Ihr hier sehr gut aufgehoben. Seid Ihr zudem bereits Kunden von Vodafone, könnt Ihr mit der GigaKombi noch einmal 5 Euro monatlich mehr sparen und Euch zudem 85 GB Datenvolumen sichern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Was haltet Ihr von den KI-Funktionen des S24 Ultra? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!