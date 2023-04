IT-Probleme kosten 49% der Arbeitnehmer bis zu fünf Stunden pro Woche

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich in den letzten drei Jahren unwiderruflich verändert. Trotz aller Gerüchte über die Rückkehr ins Büro wird hybride Arbeit in der einen oder anderen Form weiter bestehen.

Laut einer aktuellen Studie von Gartner werden bis Ende 2023 weltweit 39 % der Wissensarbeiter/innen einem hybriden Arbeitsmodell folgen, gegenüber 37 % im Jahr 2022, da die Flexibilität des Arbeitsortes weiterhin eine hohe Priorität genießt.

Da die Arbeitgeber jedoch zunehmend von ihren Beschäftigten verlangen, entweder in Vollzeit ins Büro zurückzukehren oder die Häufigkeit ihrer Anwesenheit im Büro zu erhöhen, besteht weiterhin eine Diskrepanz zwischen der Dauerhaftigkeit unserer veränderten Arbeitsweisen.

Ein Blick in die Zukunft

"Je nach Branche sind einige Führungskräfte der Meinung, dass die Arbeit im Büro die Produktivität steigert, während andere glauben, dass die Arbeit im Büro den Menschen die Möglichkeit gibt, Kontakte zu knüpfen, etwas zu schaffen und Innovationen voranzutreiben", meint Weston Morris, Director of Global Strategy for Digital Workplace Solutions bei Unisys, einem globalen Unternehmen für Technologielösungen.

"Meiner Erfahrung nach kommt es darauf an, den Beschäftigten ein gewisses Maß an Kontrolle darüber zu geben, wo und wie sie arbeiten wollen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 87 % der Beschäftigten der Meinung sind, dass ein hybrides Modell ein sehr oder eher effektives Arbeitsumfeld schafft, was der entscheidende Faktor dafür sein kann, ob ein Arbeitnehmer zufrieden und engagiert ist oder nicht."

Morris argumentiert auch, dass mangelnde Autonomie ein wichtiger Faktor für die Unzufriedenheit der Beschäftigten ist. Laut einer von Unisys durchgeführten Studie geben 46% der Beschäftigten an, dass sie sich mehr engagieren, wenn sie ein Hybridmodell verfolgen.

Ein anderer Ansatz

Eine Möglichkeit, wie Arbeitgeber diese Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Agenda und der ihrer Beschäftigten umgehen können, ist die Einführung eines Employee-Experience-Programms (EX), um einen ganzheitlicheren Blick darauf zu bekommen, wie die Beschäftigten ihren Arbeitgeber und ihre Rolle sehen und wie sich diese symbiotische Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt.

"Unternehmen mit sehr ausgereiften Employee-Experience-(EX)-Programmen stellen fest, dass ihre Beschäftigten heute zu 74% engagierter sind als noch vor sechs Monaten, während es bei Unternehmen mit unausgereiften EX-Programmen nur 24% sind", führt Morris weiter aus.

"Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Meinung sind, dass ein Mitarbeitererlebnisprogramm einen erheblichen Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeiter, die Bindung von Talenten, den Umsatz und die Rentabilität hat."

Die Kluft überbrücken

Eine weitere Möglichkeit für Arbeitgeber, diese Kluft zu überbrücken und den Erfolg eines hybriden Arbeitsmodells zu beschleunigen, ist die Investition in Technologie.

Unisys hat herausgefunden, dass 49% der Beschäftigten schätzen, dass sie pro Woche zwischen einer und fünf Stunden an Produktivität verlieren, wenn sie sich mit IT-Problemen beschäftigen.

Wenn Ihr also sichergehen wollt, dass Euer Arbeitgeber sich für hybride Arbeitsformen einsetzt, müssen jetzt nachhaltige und langfristige Maßnahmen ergriffen werden.

Wenn Ihr jedoch das Gefühl habt, dass dies nicht machbar ist oder nicht einmal auf dem Radar steht, könnte es an der Zeit sein, sich nach einer neuen Chance in einem Unternehmen umzusehen, das sich an die veränderte Arbeitsplatzlandschaft anpasst.

Im Folgenden findet Ihr drei hybride Stellen, die genau das tun – und Tausende weitere über das NextPit-Job-Board.

IT-Projektmanager w/m/d, Computacenter, Strausberg

Als IT-Projektmanager/in für komplexe IT-Infrastrukturprojekte unterstützt Ihr Kunden bei der digitalen Transformation und setzt innovative State-of-the-Art-Projekte in den Bereichen Rechenzentrum und Cloud Computing, Mobile Workplace, Unified Communication und Collaboration, Netzwerk und Sicherheit sowie Industrie 4.0 um. Als zentraler Ansprechpartner haltet Ihr alle Fäden in der Hand und übernehmt auch die kaufmännische Verantwortung für Eure Projekte. Bewerber/innen sollten drei Jahre Erfahrung in der Umsetzung komplexer IT-Projekte haben und Erfahrung mit PMI- und Scrum-Methoden mitbringen. Weitere Details findet Ihr hier.

Java Full Stack Developer (m/w) für Industrie X, Accenture, München

Seid Ihr ein Spezialist für Java-Entwicklung, offen für innovative und zukunftsweisende Themen in der Produktion und fühlt Euch auf allen Software-Ebenen zu Hause? Accenture sucht einen Java Full Stack Developer For Industry X für seine Abteilung, die Daten, die Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und virtuelle Realität (VR) nutzt, um Unternehmen bei der Anpassung ihrer Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu unterstützen. In dieser Rolle seid Ihr für die Betreuung der Entwicklung, Implementierung und Architektur von Kundenlösungen während des Entwicklungsprozesses von hochinnovativen Softwareanwendungen im Frontend- und Backend-Umfeld verantwortlich. Die vollständige Stellenbeschreibung findet Ihr hier.

(Senior) Software Engineer - All Teams (m/w/d), Trade Republic, Berlin

Trade Republic ist auf der Mission, Wohlstand zu demokratisieren und hat sich zu einer der größten Sparplattformen in Europa entwickelt. Als (Senior) Software Engineer seid Ihr Teil eines funktionsübergreifenden Produktteams, das geschäftskritische Funktionen und Dienste entwickelt. Ihr entwickelt und testet Dienste und Produkte mit modernen Tools aus dem JVM-Ökosystem wie Kotlin, Spring und Vert.x, Hibernate oder jOOQ. Ihr übernehmt außerdem die Verantwortung für die langfristige Codequalität und Architektur und arbeitet eng mit anderen Teams und nicht-technischen Stakeholdern zusammen. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Für tausende weitere Stellen im Tech-Bereich besucht noch heute die NextPit-Jobbörse. Dieser Artikel wurde von Aoibhinn Mc Bride geschrieben.