Honor Magic V2 offiziell: Dünner geht auch beim Foldable immer!

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor absolviert aktuell ein straffes Programm. So hat der Konzern nach seinem Honor 90 in Paris vorgestelltem Mittelklasse-Smartphone nun auch im Heimatland China das nächste Foldable mit dem Honor Magic V2 präsentiert. Der Konzern möchte mit einem besonders dünnen Design begeistern.

Honor Magic V2 offiziell vorgestellt

Es hatte sich bereits angedeutet, als Honor-CEO George Zhao auf dem Mobile World Cogress in Shanghai das "revolutionäre" Honor Magic V2 angeteasert hat. Natürlich ohne großartig technische Daten zu dem neuesten Foldable bekannt zugeben. Das übernehmen wir dann heute mit einem nach eigenen Worten ultradünnen Gehäuse von 9,9 mm. Und dem ist auch so, da das bislang von uns getestete dünnste Foldable, das Xiaomi MIX Fold 2, mit 11,2 mm war.

In China ist das Honor Magic V2 offiziell / © Honor | edit by nextpit

Die restlichen Gehäusedaten betragen im geöffneten Zustand 156,7 x 145,4 x 4,7 mm und im geschlossenen Zustand 156,7 x 74,1 mm bei 231 g. Auf der Innenseite gibt es ein 7,92 Zoll großes OLED-Panel (2.344 x 2.156 px) mit einer LTPO-Bildwiederholrate von 120 Hz. Auf der Außenseite gibt es ein 6,43 Zoll großes Display (2.376 x 1.060 px) mit identischer Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 2.500 Nits. In beiden Fällen gibt es eine 16-MP-Frontkamera mit einer Blende von f/2.2.

Als Hauptkamera gibt es im Honor Magic V2 ein Triple-Setup mit zwei 50-MP-Weitwinkel-Kameras und einer 20-MP-Telezoom-Kamera. Den Antrieb übernimmt der Snapdragon 8 Gen 2 gemeinsam mit einer Adreno 740 GPU und 16 GB Arbeitsspeicher. Eine Erweiterung des internen Programmspeichers sieht Honor beim Magic-V2-Foldable nicht vor, bietet aber mit 256 GB, 512 GB und 1 TB ausreichend Auswahl für jeden Anspruch.

Honor Magic V2 mit 5.000 mAh und 66W-SuperCharge

Für ein Foldable sind die 5.000 mAh Akku-Kapazität schon eine echte Ansage, zumal sie auch noch mit 66W-SuperCharge von Huawei Honor geladen werden können. Weitere nennenswerte Fakten sind verbaute Stereo-Lautsprecher (IMAX Enhanced/DTS:X zertifiziert), drei Mikrofone, Bluetooth 5.3, NFC, USB-Type-C (3.1 Gen 1) und Android 13 auf Basis von MagicOS 7.2.

Mit veganem Leder und einem Terrabyte Speicher gibt es auch eine Ultimate-Edition! / © Honor | edit by nextpit

Das Honor Magic V2 ist ab dem 20. Juli im Heimatland ab 8.999 Yuan in den Farben Schwarz, Gold, Seide Schwarz und Seide Purple erhältlich. Klar sind die Preise für unsereins von peripherem Interesse, aber laut dem Tippgeber Ben gibt es bereits einen globalen Termin. So soll das Honor Magic V2 am Freitag, dem 1. September in Deutschland auf der Berliner IFA 2023 offiziell präsentiert werden.

