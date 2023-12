Huawei: Kopfhörer-Innovation und ein Satelliten-Tablet erwarten uns!

Huawei wird mit der Unterstützung der chinesischen Regierung zunehmend selbstbewusster und strebt erneut die weltweite Krone der Nummer Eins am Smartphone-Markt an. Neben der eigenen Chip-Fertigung dürfte auch der nächste globale Launch-Event in Dubai maßgeblich dazu beitragen. Mindestens zwei Produkte, teasert der Hersteller mit einem Tablet und augenscheinlichen offenen Ohrhörern bereits auf X (ehemals Twitter) für den 12.12.23 an.

Huawei Launch-Event am 12.12.23 in Dubai

Huawei hat kommende Woche Dienstag, den 12.12.2023 nach Dubai geladen, um der internationalen Kundschaft mindestens zwei neue Produkte vorzustellen. Auch wenn der chinesische Hersteller noch keine genauen Namen nennt, lässt der Teaser, welcher nun auf X (ehemals Twitter), mit folgendem Text veröffentlicht wurde, einige Vermutungen zu:

Der Countdown für bahnbrechende Innovationen beginnt. Erleben Sie am 12. Dezember ein Reich, in dem sich die Essenz der Schönheit offenbart.

Auf der linken Seite (siehe Beitragsbild) zeigt der chinesische Hersteller uns ein Huawei MatePad. Da man im Heimatland unlängst das Huawei MatePad Pro 11 Modell 2024 kredenzt hat, dürfte es sich exakt um jenes auf Android basierendes Tablet handeln. Die Besonderheit des 11 Zoll großem AMOLED-Tablets mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 px (120 Hz) und unbekannten Prozessor – gemeinsam mit 12 GB RAM und maximalen 512 GB internen Programmspeicher – ist die mögliche Zwei-Wege-Satelliten-Kommunikation.

Fraglich, ob Huawei diesen Service auch global bieten wird. Den 8.300 mAh starken Akku (66-W-SuperCharge), 16-MP-Selfie- und eine 13- und 8-MP-Dual-Hauptkamera dürfte aber definitiv an Bord sein. Als optionales Zubehör gibt es einen Tastatur-Stand und den Huawei M Pencil – dem Stylus für Eure grafischen Ergüsse.

Das Huawei MatePad Pro 11 dürfte zumindest einer der gesicherten Kandidaten für den Dubai-Launch werden. / © Huawei

Offene Huawei FreeBuds

Etwas geheimnisvoller gibt sich Huawei bei denen im Teaser meiner Meinung nach ausschnittweise dargestellten Ohrhörern. Bereits auf seinem November-Event hatte der Konzern im Heimatland neue offene Kopfhörer angekündigt. Mit den Huawei FreeBuds 5 hatte man bereits ein offenes Design ähnlich den Sony LinkBuds präsentiert, welche Ben in seinem Test als "Die aktuell spannendsten Kopfhörer" titulierte.

In unserem selbst kreierten Teaser, haben wir die möglichen spannenden Kopfhörer einmal Huawei FreeBuds 6 genannt. Ob sie tatsächlich so heißen werden, wird der kommende Dienstag uns zeigen. Ich hatte ja zuletzt die Ehre, die Huawei FreeBuds Pro 3 zu testen und war sichtlich von dem Klang – der es locker mit den Apple AirPods 2 (Test) aufnehmen kann, schwer begeistert. Wenn Huawei in die neuen Kopfhörer eine gleichwertige Technik verbaut, kann es nur gut werden.

Der Huawei-Launch-Event in Dubai offenbart uns neben einem neuen Tablet auch sogenannte "offene Ohrhörer". / © Huawei | edit by nextpit

Was ist Eure Meinung zum Thema Huawei? Erinnert sich noch jemand an die glorreichen Leica-Tage und gibt dem angeschlagenen (in Europa) Smartphone-Hersteller nach wie vor eine Chance? Schreibt uns Eure Gedanken unten in die Kommentare – wir sind schon ganz gespannt!