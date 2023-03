Image Clipper: "Samsung Galaxy S23"-Tool auch für ältere Galaxy-Modelle

Eine der Funktionen, die mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 5.1 eingeführt wurden, ist der "Image Clipper", mit dem ein Objekt aus einem Hintergrund herausgeschnitten und in ein separates Bild mit transparentem Hintergrund gespeichert werden kann. Allerdings war dieses Tool nur für das Galaxy S23 (Plus) und das Galaxy S23 Ultra verfügbar. Aktuellen Berichten zufolge dürfte der "Image Clipper" bald ebenso älteren Galaxy-Modellen wie der S22- und S21-Serie zur Verfügung stehen. Auch die gesamte Foldable-Palette soll das neue Tool erhalten.

Der "Image Clipper" von Samsung soll in Kürze auch auf dem Galaxy S22 und Galaxy S21 erscheinen.

Ein Tippgeber deutet darauf hin, dass dieses Bildbearbeitungstool mit der neuen Version der Galerie-App im April 2023 kommen wird.

Das Tool ist derzeit auf dem Samsung Galaxy S23 verfügbar.