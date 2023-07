iOS 17.3 Beta für "fast" alle: Update verbessert die Leistung

Nach der Veröffentlichung von iOS 17 Beta 3 für Entwickler in der letzten Woche hat Apple nun eine aktualisierte Version der genannten Firmware für die breite Masse ausgerollt. Ausgehend von der Geschichte von Apples-Software-Releases ist das neue Update ein Hinweis darauf, dass die öffentliche Verfügbarkeit der Beta-Version kurz bevorstehen könnte. Hier sind die Änderungen, die in der überarbeiteten iOS 17 Beta 3 vorgenommen wurden.

Was ist neu an der aktualisierten iOS 17 Beta 3?

Seit der Ankündigung von iOS 17 auf der WWDC 2023 war die Beta-Version des Betriebssystems nur für Entwickler:innen und nicht für öffentliche Tester:innen verfügbar. Nachdem Apple heute die modifizierte Beta-Version des Betriebssystems veröffentlicht hat, dürfte die Nutzerbasis für das Testen von iOS 17 bald erweitert werden. Es könnte also sein, dass es in ein oder zwei Wochen auf den Markt kommt.

Die aktualisierte iOS 17 Beta 3 konzentriert sich auf die Optimierung der Leistung von iPhones. Es gibt aber auch ein paar kleinere Verbesserungen, wie z.B. die zweifarbige Anpassung des Standby-Modus und der Kontakt-Poster. Außerdem gibt es eine Schnellpfadunterstützung für die deutsche Sprache in der Tastatur und ein aktualisiertes Spotlight, das die neuesten Alben von Künstlern anzeigt, denen Ihr folgst.

Eine der vielen Funktionen von iOS 17 ist NameDrop. Es ermöglicht die einfache Übertragung von Kontaktinformationen zwischen iPhones, indem die Geräte in die Nähe von einander gebracht werden. / © nextpit

Die wichtigste Änderung, die vielen Nutzern in der neu veröffentlichten iOS 17 Beta 3 aufgefallen ist, ist die verbesserte Stabilität des Betriebssystems. Animationen funktionieren etwa jetzt in vielen Bereichen von iOS flüssiger. Gleichzeitig kommt es im Vergleich zum letzten Build nur noch sporadisch zu Verzögerungen. All dies könnte bedeuten, dass der iPhone-Hersteller die erste Beta für die Öffentlichkeit vorbereitet.

Neben iOS 17 Beta 3 hat Apple auch aktualisierte Versionen von iPadOS 17 und macOS Sonoma oder macOS 14 vorgestellt. Diese werden über OTA-Updates für registrierte Entwickler:innen ausgeliefert.

Probleme mit Apples Rapid Security Response in iOS 16.5

In einem separaten Update gab Apple bekannt, dass es die neueste "Rapid Security Response"-Software für iOS-16.5-Nutzer zurückgezogen hat. Der Grund dafür war, dass der Sicherheitspatch viele Websites beim Browsen mit dem Safari-Browser des iPhones beschädigte. Apple sagte, dass es bereits an einer Lösung für dieses Problem arbeitet und bald ein neues Sicherheitsupdate veröffentlichen wird.

Denjenigen, die den Patch installiert haben, wird empfohlen, das RSR-Update zu deinstallieren und auf die vorherige Version zurückzusetzen. Dies könnt Ihr tun, indem Ihr auf einem Apple iPhone auf Einstellungen > Über > Softwareversion geht und dann Sicherheitsreaktion entfernen wählt.

Habt Ihr vor, die öffentliche Beta von iOS 17 oder iPadOS 17 auf Eurem Apple iPhone oder iPad zu installieren, sobald sie veröffentlicht werden? Auf welche Funktionen freut Ihr Euch am meisten? Schreibt es uns in den Kommentaren.