Nervt? iOS 17 Beta 4 lässt Euch dieses iPhone-Feature deaktivieren

Mit iOS 17 hat Apple die Funktion "NameDrop" eingeführt, mit der Ihr Kontaktinformationen von einem iPhone auf ein anderes iPhone oder eine Apple Watch übertragen könnt, indem Ihr sie einfach in die Nähe bringt. Die Funktion war zwar schon in den vorherigen Beta-Versionen und in der öffentlichen Version von iOS 17 verfügbar – aber es gab keine Möglichkeit, sie komplett zu deaktivieren. In der vierten Beta-Version ist das nun endlich möglich.

NameDrop in iOS 17 ein- oder ausschalten

Die iOS 17 Beta 4 ist bereits für Entwickler/innen verfügbar und sollte zeitnah auch in der Public Beta ausgerollt werden. Das Update bringt einige interessante Änderungen mit sich, darunter die Möglichkeit, NameDrop in den Einstellungen auszuschalten. Der neue Modus könnte nützlich sein, um den Zugriff auf Daten durch Unbefugte zu erschweren.

Wenn Euer iPhone bereits mit der neuesten Beta von iOS 17 läuft, findet Ihr die Option in AirDrop unter den allgemeinen Einstellungen. Ihr seht hier jetzt den neuen Schalter für "Join Devices" am unteren Rand. Wenn Ihr diese Option ausschaltet, wird NameDrop auch dann nicht gestartet, wenn Ihr Euer iPhone in die Nähe eines anderen unterstützten Apple-Geräts bringt.

Apples NameDrop funktioniert sowohl auf iPhones als auch auf der Apple Watch. / © NextPit

Neben der sichereren AirDrop-Funktion gibt es auch in anderen Bereichen Änderungen. Im Standby-Modus müsst Ihr zum Beispiel erst auf die Notifications tippen, bevor ihr die darin enthaltenen Daten sehen könnt. Alternativ könnt Ihr diese Benachrichtigungen auch ganz ausblenden.

Auch beim Design gab's ein paar Updates: Die vertikale App-Auswahl in der Nachrichten-App kommt jetzt mit neuen Icons. Das gilt auch für das Symbol der Apple-TV-Fernbedienung im Kontrollzentrum. Und schließlich ist die Animation von AirPlay flüssiger, wenn Ihr über Apple Music oder einen Videoplayer darauf zugreift.

Affiliate Angebot Apple Watch Ultra Die Apple Watch Ultra ist derzeit auf Amazon um 100 Euro günstiger. Zur Geräte-Datenbank

Es wird erwartet, dass all diese neuen Funktionen und Änderungen zeitnah in der nächsten öffentlichen Beta von iOS 17 erscheinen. Ein genaues Zeitfenster für die Veröffentlichung wurde noch nicht genannt, aber wir rechnen noch diese Woche damit. Hier lest Ihr, wie Ihr Euch für das Beta-Programm von Apple anmeldet und die iOS 17 Beta auf Eurem iPhone installiert.

Habt Ihr vor, die iOS 17 Beta zu installieren – oder sogar schon installiert? Oder wartet Ihr immer auf die finale, stabile Version?