iOS 18: Diese neuen Funktionen werden Euch zum Upgrade bewegen

iOS 18.4: Neue Emojis und Apps

Auch wenn Ihr nicht an den Funktionen der Apple Intelligence interessiert seid, hat iOS 18.4 trotzdem etwas für Euch. Das Update führt eine Reihe von neuen Emojis ein. Insgesamt gibt es acht neue Grafiken, die Ihr ab April an Freunde und Familie schicken könnt. Diese Emojis wurden bereits im September angekündigt, aber sie sind erst jetzt verfügbar. Sie sind Teil der Emoji-Version 16.0 und beinhalten:

Gesicht mit dunklen Kreisen unter den Augen

Fingerabdruck

Blattloser Baum

Wurzelgemüse

Harfe

Schaufel

Farbspritzer

Flagge von Sark

Die neuen Emojis in iOS 18.4. / © nextpit

Außerdem hat Apple in der zweiten Beta von iOS 18.4 die versprochenen Apps für iPhone und Vision Pro geliefert. Wenn Ihr ein Apple-Headset besitzt, werdet Ihr eine neue App für die High-End 3D-Brille auf Eurem Smartphone sehen. Diese App liefert wichtige technische Daten über die Vision Pro und gibt Empfehlungen für neue Inhalte, die Ihr Euch ansehen könnt.

Auf der Vision Pro selbst wird mit visionOS 2.4 Beta 2 die Spatial Gallery eingeführt, in der Ihr neue 3D-Fotos und -Videos entdecken könnt.

Neue Funktionen für Apple Intelligence

Wie erwartet, enthält das Software-Update auch einige KI-Verbesserungen. Apple führt eine bessere Kontrolle über die neu eingeführten "Priorisierten Benachrichtigungen" ein. Jetzt könnt Ihr festlegen, welche Apps Euch diese Push-Benachrichtigungen schicken dürfen. iOS 18.4 erkennt automatisch, welche Benachrichtigungen für Euch wichtig sein könnten und hebt sie mit "Priorisierte Benachrichtigungen" auf dem Sperrbildschirm hervor.

Besitzer des iPhone 15 Pro (Test), Pro Max und iPhone 16e (Test) erhalten mit iOS 18.4 Beta 2 Zugriff auf Visual Intelligence. Während die Standardmodelle des iPhone 16 diese Funktion durch Doppeltippen auf die Kamerasteuerung aktivieren können, fehlte diese Option bisher bei den drei anderen Modellen. Jetzt könnt ihr Visual Intelligence der Aktionstaste zuweisen, und es gibt auch einen neuen Schalter im Kontrollzentrum dafür.

Apropos Kontrollzentrum: Mit iOS 18.4 gibt es neue Optionen für Siri. Ihr könnt jetzt zwischen zwei neuen Schaltflächen wählen: "Mit Siri sprechen" und "Mit Siri tippen", wenn Ihr die Assistentin anruft.

Siri ist jetzt im Kontrollzentrum des iPhones in iOS 18.4 verfügbar. / © nextpit

iOS 18.4: Weitere kleine Tweaks in Beta 2

Die Redakteure von MacRumors haben weitere Änderungen in iOS 18.4 entdeckt. Nutzer/innen können Downloads jetzt direkt in der App Store Update-Liste anhalten und an derselben Stelle fortsetzen, was die App-Verwaltung bequemer macht.

Die Shortcuts-App führt außerdem neue Aktionen für Apples native Apps ein, von denen vor allem Nutzer/innen profitieren, die eigene Workflows erstellen. Viele dieser Befehle ermöglichen eine feinere Kontrolle über die App-Einstellungen, z. B. die Konfiguration der Navigationseinstellungen in Apple Maps.

Laut 9to5Mac deuten diese neuen Funktionen darauf hin, dass Apple den Grundstein für zukünftige Verbesserungen von Siri legt. Die neuen, präziseren Befehle werden die Fähigkeiten des virtuellen Assistenten erweitern und gleichzeitig für persönliche Shortcuts nützlich sein.

In der Fotos-App bietet Apple jetzt einen direkteren Zugang zum Wiederherstellen oder dauerhaften Löschen von Bildern aus dem virtuellen Papierkorb. In der Wallet-App gibt es ein neues Menü für die Verwaltung von "Abonnements & Zahlungen", mit dem die Nutzer/innen die von Apple Pay autorisierten Transaktionen überwachen können.

iOS 18.4 Beta 2 ist jetzt für alle kompatiblen iPhones verfügbar, auch für das iPhone 16e und das iPhone 12. Bei letzterem gab es Probleme mit der ersten Vorschau. Neben dem kommenden iPhone-Update hat Apple auch die zweite Beta-Version von iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4, watchOS 11.4 und tvOS 18.4 veröffentlicht.