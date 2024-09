Neben der Vorstellung des neuen iPhone 16 auf dem iPhone-Event im September gab Apple auch die Verfügbarkeit des lang erwarteten iOS-18-Updates bekannt. iOS 18 RC, also die Release-Candidate-Version wurde direkt auch an Entwickler:innen ausgerollt. Erfahrt hier, wann Ihr Euer iPhone auf iOS 18 aktualisieren könnt.

Wann könnt Ihr iOS 18 herunterladen und installieren?

Apple plant, iOS 18 am 16. September, also am kommenden Montag, für alle Nutzer:innen zu veröffentlichen. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, aber ähnlich wie bei den vorherigen großen iOS-Updates könnte es in einigen Regionen das Update bereits am Sonntagabend geben.

Schaut hier unbedingt drauf: die neuen iPhones der 16er-Reihe im direkten Vergleich

Beta-Nutzer:innen können auch zum stabilen und öffentlichen iOS 18 zurückkehren, indem sie in den Einstellungen den Abschnitt Sofware-Update aufrufen.

iOS 18 bringt neue Anpassungen für den Startbildschirm und den Sperrbildschirm und führt abgedunkelte Designs für die App-Symbole ein. Es gibt auch ein überarbeitetes Kontrollzentrum, in dem Ihr jetzt Widgets und Shortcut-Buttons neu positionieren und in der Größe verändern könnt. Die Fotos-App wurde ebenfalls überarbeitet und bietet eine neue Art, Fotos und Alben zu organisieren. Vor allem warten viele Apple-Fans aber natürlich auf die neuen KI-Tricks, die Apple unter dem Oberbegriff Apple Intelligence einführt.

Von links nach rechts bestehen die Einstellungen aus dem dunklen Modus mit dunklerer Ansicht, dem hellen Modus, dem dunklen Modus mit dunklerer Ansicht und dem getönten Modus mit dunklerer Ansicht. / © nextpit

Einige der verbesserten Assistentenfähigkeiten, wie z. B. die Funktion, Bildschirminhalte zu analysieren, und die app-übergreifende Integration, nur auf dem iPhone 15 Pro (Test) und dem iPhone 15 Pro Max (Test) verfügbar sein sowie künftig auf den neuen Modellen.

Was die unterstützten Geräte angeht, so ist iOS 18 mit dem iPhone XR und iPhone XS bis hin zum iPhone 15 kompatibel. Allerdings werden nur das 15er-Pro-Modelle zusätzlich zur iPhone 16-Serie die Apple Intelligence mit generativen KI-Funktionen erhalten.

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone-11-Serie

iPhone SE 2. Gen.

iPhone SE 3. Gen.

iPhone-12-Serie

iPhone-13-Serie

iPhone-14-Serie

iPhone-15-Serie

Wann könnt Ihr Apple Intelligence nutzen?

Wenn Ihr das iPhone 15 Pro oder eines der neueren iPhone-16-Modelle habt, wird Apple Intelligence voraussichtlich mit dem "iOS 18.1"-Update verfügbar sein. Es gibt kein offizielles Zeitfenster für die Veröffentlichung der Firmware, aber es wird erwartet, dass sie irgendwann im Oktober erscheinen wird. Bedenkt dabei, dass Apple Intelligence zunächst nur in US-Englisch am Start sein wird und eine deutschsprachige Version nicht vor 2025 am Start sein wird.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Max Tarifvergleich

Habt Ihr Euch für die iOS-18-Beta angemeldet oder wartet Ihr auf die öffentliche Veröffentlichung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.