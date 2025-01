Muss es für Euch nicht immer das neueste Smartphone sein oder möchtet Ihr gerne einen adäquaten Ersatz für Euer aktuelles iPhone, hat MediaMarkt gerade einen spannenden Tarif-Deal für alle Apple-Fans. Denn hier gibt es das Apple iPhone 13 (ja, richtig gelesen) für nur 19,99 Euro monatlich. In diesem Artikel verraten wir Euch, ob sich das Angebot im Jahr 2025 noch lohnt oder Ihr doch besser die Finger davon lassen solltet.

Das iPhone von Apple zählt zwar zu den kostspieligsten Smartphones, zeitgleich aber auch zu den preisstabilsten. Das Apple iPhone 16 ist der aktuellste Streich aus Cupertino und kostet Euch aktuell noch mindestens 838 Euro im Netz. Etwas günstiger ist da schon das iPhone 13, das Ihr bereits für etwas mehr als 500 Euro ergattern könnt. Spannend ist nun, dass MediaMarkt das Smartphone von 2021 mit einem Handyvertrag anbietet. Um Eure Erinnerung zu wecken, schauen wir uns aber erst einmal an, was das Smartphone zu bieten hat.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Tarifvergleich

Apple iPhone 13 – OLED-Display, schicke Kamera & mehr

Mittlerweile sind wir bereits beim iPhone 16 (Test) angekommen, doch das iPhone 13 hat durchaus einiges zu bieten – auch im Jahr 2025. Angefangen mit dem 6,1-Zoll-OLED-Display, das nach wie vor mit einer Pixeldichte von 460 ppi aufwartet. Auch die Bildwiederholfrequenz ist seit dem Jahr 2021 mit 60 Hz gleichbleibend.

Nostalgisch: So sah das Apple iPhone 13 von 2021 aus. / © nextpit

Einige Änderungen, außer Apple Intelligence, der Dynamic Island und dem Kamera-Button, gab es schon noch. So knippst die Hauptkamera des iPhone 16 mittlerweile mit 48 Megapixeln, während die Ultraweitwinkelkamera bei beiden Geräten weiterhin auf 12 MP setzt. Hier hat sich lediglich die Blende von f/2.4 auf f/2.2 geändert. Auch der Prozessor ist deutlich stärker geworden. Während der A15 Bionic noch im 5-nm-Verfahren gefertigt wurde und mit 4 GB RAM auskam, sind es beim A18 aus dem aktuellen iPhone 16 bereits 8 GB.

Für die Apple-Fans: AirPods 4 mit ANC im Test

Ebenfalls verändert hat sich die Akkulaufzeit, sowie die Optionen zur Konnektivität. Weiterhin schwach ist zumindest die Ladezeit. Unseren Test zum iPhone 13 aus dem Jahre 2021 haben wir einige Zeit später überarbeitet und beantworten Euch die Frage, ob sich der Kauf 2023 lohnte.

Nur 19,99 Euro: So gut ist der Deal zum iPhone

Eins vorweg: Ihr müsst hier keine Kosten wie beim iPhone 16 fürchten. Denn MediaMarkt bietet das iPhone 13 derzeit in der Farbe "Mitternacht" mit dem "Vodafone green LTE 20GB Spezial" an. Der Freenet-Tarif bietet 20 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s, die sich bestens zum Streamen Eurer Lieblingsserien oder zum Surfen eignet. Dafür zahlt Ihr monatlich 19,99 Euro, sowie einmalig 99 Euro für das Smartphone. Hier kommt noch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro hinzu. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es 50 Euro Wechselbonus.

Tarif-Check Tarif Vodafone green LTE 20GB Spezial Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 138,99 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Apple iPhone 13 (128 GB) – 517,99 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,12 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

Kommen wir also zur alles entscheidenden Frage: Lohnt sich dieser Deal im Jahr 2025 überhaupt? Preislich macht Ihr hier nichts verkehrt. Ihr zahlt effektiv 2,12 Euro monatlich für den Tarif obendrauf. Grund dafür ist der aktuelle Bestpreis für das iPhone 13. Auf der Rechnung bleiben dennoch nur 19,99 Euro monatlich stehen, was für ein Apple-Smartphone (Bestenliste), auch wenn es bereits etwas in die Jahre gekommen ist, durchaus interessant ist.

Verpasst nicht: Die besten Smartphones unter 500 Euro

Problematischer wird es da eher, wenn Euch verschiedene neuere Funktionen wie die Dynamic Island oder ein leistungsstärkerer Prozessor für aktuellere Games wichtig sind. Für den alltäglichen Gebrauch dürfte das iPhone 13 durchaus noch ausreichen, allerdings sind vor allem Top-Spiele ein ziemliches Problem für das Gerät. Hinzu kommt der Fakt, dass Ihr mit dem iPhone 13 keinen Zugang zu Apple Intelligence erhalten werdet.

Stören Euch diese Sachen allerdings nicht und Ihr möchtet nur günstig an ein iPhone kommen, um etwa Euer Ökosystem zuhause zu erweitern oder die Kinder näher an das Apple-System zu bringen, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten.

Ist Euch das iPhone 13 doch etwas zu sehr in die Jahre gekommen, könnt Ihr Euch das aktuelle iPhone 16 unter anderem bei Deinhandy sichern. In Verbindung mit dem o2 Unlimited on Demand zahlt Ihr einmalig 4,95 Euro, müsst jedoch monatlich 44,99 Euro abdrücken.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Mit o2 Unlimited on Demand

Was haltet Ihr von solchen Angeboten? Würdet Ihr Euch das iPhone 13 im Jahr 2025 kaufen oder machen solche Angebote in Euren Augen keinen Sinn? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!