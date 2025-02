Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Dann solltet Ihr Euch das aktuelle Angebot von Netto nicht entgehen lassen! Wir verraten Euch jetzt, wie Ihr hier zu einem richtig guten Preis an das iPhone 16 rankommt.

Dank eines speziellen Gutscheins bekommt Ihr das iPhone 16 jetzt zu einem richtig starken Preis. Wir zeigen Euch, was das Apple-Smartphone kann und warum sich der Deal lohnt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Jetzt mit 10-Prozent-Rabatt-Gutschein!

iPhone 16: Das erwartet Euch bei diesem Apple-Flaggschiff

Zum iPhone 16 selbst muss man wohl nicht mehr viel sagen – Apple liefert hier wieder ein erstklassiges Gerät ab. Das 6,1-Zoll-OLED-Display sorgt für brillante Farben, während die 48-Megapixel-Hauptkamera zusammen mit der 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera beeindruckende Fotos liefert. Angetrieben wird das Smartphone von einem leistungsstarken Prozessor, der für eine flüssige Performance sorgt. Und natürlich läuft alles mit iOS, was perfekt mit anderen Apple-Produkten wie iPads oder MacBooks harmoniert. Aber auch, wenn Ihr sonst keine Apple-Geräte besitzt, bekommt Ihr mit dem iPhone 16 ein leistungsstarkes Smartphone, das in vielen Bereichen Maßstäbe setzt.

Zwar gibt es gegenüber dem Vorgänger keine bahnbrechenden Veränderungen, aber das tut der Qualität keinen Abbruch. Die Bildwiederholrate bleibt weiterhin bei 60 Hertz, und einige KI-Features von Apple Intelligence sind in Deutschland noch nicht verfügbar. Doch das dürfte sich im Laufe des Jahres ändern – und dann wird das Gerät noch spannender. Wer sich also ein zuverlässiges und zukunftssicheres Smartphone wünscht, ist mit dem iPhone 16 bestens beraten. Falls Ihr mehr über das Gerät erfahren wollt, lohnt sich ein Blick in unseren ausführlichen Testbericht.

So schnappt Ihr Euch das iPhone 16 zum Sparpreis

Jetzt wird’s richtig interessant: Netto bietet das iPhone 16 mit 128 GB Speicher aktuell in den Farben Schwarz, Weiß, Blaugrün und Ultramarin an. Der ursprüngliche Preis von 868 Euro wäre zwar noch kein Hammer-Deal, aber mit dem 10-Prozent-Gutschein sieht das Ganze schon ganz anders aus! Aktiviert Ihr diesen direkt auf der Angebotsseite, spart Ihr fast 90 Euro und landet bei nur noch 781,20 Euro – und das versandkostenfrei.

Screenshot Netto / © Screenshot Netto

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Jetzt mit 10-Prozent-Rabatt-Gutschein!

Ein Blick in den Preisvergleich* zeigt: Die meisten bekannten Händler verlangen aktuell deutlich mehr für das iPhone 16. Lediglich bei eBay gibt es vereinzelt noch günstigere Angebote. Wer aber auf einen seriösen Händler setzen möchte, ist mit dem Netto-Deal bestens bedient. Also: Schnell sein, bevor das Angebot vergriffen ist!

Was haltet Ihr vom iPhone 16? Greift Ihr bei diesem Angebot zu oder seid Ihr Team Android?