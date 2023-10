Jackery Explorer 1000 Plus im Test: portable Powerstation bis 5 kWh

Dauerleistung ist bei der Jackery Explorer 1000 Plus das Stichwort: Die 1,2-kWh-Powerstation lässt sich dank Zusatzakkus auf bis zu 5 kWh Kapazität erweitern. Um diese riesige Energie-Packung loszuwerden, bietet die Jackery-Powerstation eine Dauerleistung von maximal 2.000 W. Für sich alleine ist die Powerstation dann dank praktischem Tragegriff auch noch relativ leicht und praktisch zu transportieren. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Welches Detail der Explorer 1000 Plus eine Bestnote verhagelt, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Außerdem gibt es auf der Rückseite einen Anschluss, um einen Zusatzakku anzuschließen. In unserem Test hatten wir die Möglichkeit, einen Jackery-Zusatzakku zu testen. Das Design der Extrabatterie passt perfekt zur Explorer 1000 Plus. Der Zusatzakku wiegt 10,2 kg und hat mit den Maßen 35,6 × 26 × 19,8 cm eine ähnliche Bauform wie die Explorer 1000 Plus.

Auf den Seiten gibt es jeweils unauffällig angebrachte Lüftungsschlitze. Die Rückseite schließlich bietet sämtliche Anschlüsse, um die Powerstation mit frischer Energie zu betanken. Für das Aufladen der Powerstation habt Ihr zwei Möglichkeiten: per Steckdose oder per Solarpanel. Um die Powerstation mit einem Solarpanel zu laden, findet Ihr im Lieferumfang zwei DC7909-zu-DC8020-Adapter.

Einziger fader Beigeschmack: Jackery verzichtet bei den USB-Ports auf Abdeckungen. Die Bedienung ist ganz einfach: Ihr aktiviert die jeweilige Stromzufuhr mithilfe der entsprechenden Buttons an der Powerstation. Optional könnt Ihr die Explorer 1000 Plus mit der Jackery-App steuern, der wir uns im nächsten Abschnitt des Testberichts noch genauer widmen.

Die Explorer 1000 Plus misst 28,3 × 26 × 35,6 cm und wiegt 14,5 kg. Oben auf der Powerstation findet Ihr den Jackery-typischen klappbaren Tragegriff. So könnt Ihr den kompakten Stromkasten bei Eurem Ausflug bequem herumtragen – und ebenso bequem im Kofferraum zwischen Bierkisten & Co. stapeln. Zudem hat Jackery der Explorer 1000 Plus Gummifüße verpasst, damit die Powerstation auch bei Eurer Weltumsegelung nicht von Deck rutscht.

Durch den klappbaren Tragegriff lässt sich die 14,5 kg schwere Jackery-Powerstation bequem transportieren und im Kofferraum verstauen. Während die Explorer 1000 Plus ein vielfältiges Set an Anschlüssen bietet, kann das das Batterie-Pack nicht unbedingt von sich behaupten.

Display und App

Mit der Jackery-App behaltet Ihr die Explorer 1000 Plus immer im Auge. Neben der vollständigen Kontrolle über alle Ausgänge könnt Ihr zudem den Lademodus der erweiterbaren Powerstation konfigurieren.

Gefällt:

Großer, informativer Bildschirm

Schnell eingerichtet

Lademodus einstellbar

Gefällt nicht:

Apps der Konkurrenz bieten mehr Einstellungsmöglichkeiten

Jackery hat einen klaren, detaillierten Bildschirm oben auf der Vorderseite angebracht. Hier seht Ihr die Eingangs- und Ausgangsleistung der Explorer 1000 Plus – und wie viel Rest-Akku in der modularen Powerstation steckt. Am unteren Rand des Bildschirms zeigt Euch die Powerstation mit kleinen Icons an, wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist.

Die Explorer 1000 Plus hat einen kleinen, aber informativen Bildschirm, der Euch auf einen Blick zahlreiche Informationen anzeigt. / © nextpit

Die andere Möglichkeit der Überwachung ist mittels der Jackery-App. Lange gibt es die Jackery-App noch nicht – sie ist zusammen mit der Jackery Explorer 2000 Plus (zum Test) erschienen. Neuerungen in der App gibt es mit der 1000 Plus allerdings keine.

Die Jackery-App zeigt Euch übersichtlich an, wie viel Leistung die Powerstation gerade ausspuckt. In den weiteren Einstellungen könnt Ihr zudem noch den Lademodus einstellen. / © nextpit

Aber zurück zur Jackery-App. Die Registrierung in der Jackery-App kostet Euch nur wenige Minuten. Ihr gebt Eure E-Mail-Adresse an und stellt eine Bluetooth-Verbindung her. Habt Ihr das Gerät in der App hinzugefügt, werdet Ihr gefragt, ob Ihr zusätzlich noch eine WLAN-Verbindung herstellen möchtet.

Auf dem Startbildschirm der Jackery-App seht Ihr im Prinzip die gleichen Daten wie auf dem Display der Powerstation. Außerdem findet Ihr hier auch die Bedienelemente wieder als Schaltflächen, nämlich zum Ein- und Ausschalten der verschiedenen Ports sowie für die Beleuchtung. Habt Ihr an die Explorer 1000 Plus einen Zusatzakku angeschlossen, seht Ihr ganz unten auf dem Homescreen zudem noch den Restakku-Stand der Extrabatterie.

Der Zusatzakku hat nur einen kleinen Bildschirm, der Euch den Akku-Stand anzeigt. Endverbraucher könnt Ihr nicht anschließen. / © nextpit

Wenn Ihr es nicht besonders eilig habt, dann könnt Ihr den Akku der Explorer 1000 Plus schonen. Dazu findet Ihr in den weiteren Einstellungen die Option, die Ladegeschwindigkeit zu ändern.