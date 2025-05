Offroad-Fans aufgepasst: Noch dieses Jahr kommt der neue Jeep Compass (2025) in die Läden – und das in seiner dritten Generation. Ihr könnt ihn nicht nur als Benziner oder mit Plug-in-Hybrid-Technologie kaufen, sondern zum ersten Mal auch als vollelektrisches Auto! Die Entwickler von Jeep versprechen Euch einen geräumigen Innenraum und dass der Wagen den eigenen Markengenen folgend auch abseits der Straße ordentlich was draufhat.

Jeep Compass (2025): Ein Kassenschlager im neuen Gewand

Im Grunde ist der neue Jeep Compass ein typischer Kompakt-SUV. Über 2,5 Millionen Stück wurden bereits verkauft. Man könnte aber auch sagen, dass es ein kleiner, beliebter Geländewagen ist. Das passt dann auch viel besser zu den Wurzeln der einst US-amerikanischen Offroad-Marke aus dem Stellantis-Konzern. Das neue E-Auto mischt im C-Segment mit, das in Europa total angesagt ist. Genau deswegen gibt es den Wagen erstmal auch nur bei uns in Europa. Andere Märkte weltweit sollen erst später folgen. Selbst in den USA müssen sich Interessenten noch ein bisschen bis zur Einführung gedulden.

Jeep Compass (2025): Eher Kompakt-SUV oder Mini-Geländewagen? / © Jeep

Der neue Jeep Compass nutzt die STLA Medium Plattform, auf der auch der Peugeot E-3008 (Test) und der neue Citroën e-C5 Aircross stehen. Während das Auto als 48-Volt-Mildhybrid 145 PS unter der Haube hat, sind's beim Plug-in-Hybrid schon 195 PS. Wer sich für die vollelektrische Version entscheidet, kann in der Basisvariante sogar mit 213 PS (157 kW) die Welt erkunden. Aber es geht auch noch mehr Power, wenn Ihr wollt: Dann stehen 231 PS (170 kW) zur Verfügung. In beiden Fällen per Frontantrieb. Aber hey, das wäre ja streng genommen kein richtiger Jeep. Und deswegen wird es den Jeep Compass (2025) auch mit Allradantrieb geben. Dann habt ihr 375 PS (276 kW) unter dem Hintern.

Bis zu 650 Kilometer Reichweite

Das Ziel ist, den neuen, 4,55 Meter langen Stromer nicht nur als waschechten Geländewagen anzupreisen. Der soll nämlich auch auf längeren Autobahnfahrten überzeugen. Mit einer 74 kWh großen Batterie (netto) sollen nach WLTP-Norm bis zu 500 Kilometer Reichweite drin sein. Bei guten Bedingungen auf der Autobahn sollten dann 350 bis 450 Kilometer drin sein. Bei der Allrad-Variante verspricht der Hersteller sogar bis zu 650 Kilometer WLTP-Reichweite, macht aber keine Angaben zur Größe der dafür notwendigen Batterie.

Neue Energie könnt Ihr an einer Schnellladesäule mit bis zu 160 kW ziehen. An einer Wallbox oder an einer normalen Ladesäule sind bis zu 22 kW Ladeleistung möglich, wenn Ihr Euch für das 690 Euro teure AC-Upgrade entscheidet. Sonst sind nur bis zu 11 kW Ladeleistung per Wechselstrom drin. Schade auch: Eine Wärmepumpe, die im Winter wichtig für mehr Effizienz ist, kostet extra – nämlich 990 Euro.

Innenraum des Jeep Compass (2025). / © Jeep

Im Kofferraum des Fünfsitzers mit einem Radstand von fast 2,80 Metern passen bis zu 550 Liter Gepäck. Für Multimedia-Unterhaltung sorgt ein 16-Zoll-Touchscreen. Hinter dem Lenkrad gibt es ein 10,25 Zoll großes Info-Display. Optional könnt ihr auch ein Head-up-Display bekommen. Serienmäßig mit an Bord sind auch eine 2-Zonen-Klimaautomatik, ein Autobahn-Assistent und eine mehrfarbige Ambiente-Beleuchtung. Ein Panorama-Glasschiebedach kostet Euch 1.190 Euro extra.

Mit einer Bodenfreiheit von bis zu 200 mm, einem Anfahrwinkel von 20°, einem Kippwinkel von 15° und einem Abfahrwinkel von 26° ist der neue Compass auch für schwieriges Gelände gut gerüstet. Und die Wasserdurchfahrtstiefe von bis zu 408 mm unterstreicht noch mal, dass der Wagen auch knifflige Situationen meistert. Die Allrad-Versionen sind dank eines speziellen Designs, das einen Anfahrwinkel von 27 Grad, einen Kippwinkel von 16 Grad und einen Abfahrwinkel von 31 Grad ermöglicht, sowie einer verbesserten Bodenfreiheit und Wasserdurchlässigkeit sogar noch leistungsfähiger.

Los geht es bei rund 50.000 Euro

Und was kostet der Spaß? Für die jetzt schon bestellbare First Edition des 2,2 Tonnen schweren Jeep Compass (2025) mit 157 kW (213 PS) müsst ihr mindestens 50.400 Euro auf den Tisch legen. Die Auslieferungen starten ab dem vierten Quartal 2025. Preise für die anderen Elektro-Varianten will der Hersteller erst später verraten. Ein Beschleunigungsmonster ist der neue Compass übrigens nicht. Von 0 auf 100 km/h benötigt er 8,5 Sekunden. Und bei 180 km/h ist Schluss mit lustig.