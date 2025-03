Trinkt Ihr gerne einen Cappuccino am Morgen oder genießt einen cremigen Latte Macchiato lieber als den Pulverkaffee vom Discounter, solltet Ihr über die Anschaffung eines Kaffeevollautomaten nachdenken. Möchtet Ihr allerdings nicht direkt 1.000 Euro in eine Profi-Maschine stecken, könnt Ihr jetzt den Top-Seller von Amazon zum absoluten Schnapperpreis ergattern.

Zählt Ihr nicht unbedingt zu den Kaffeeprofis, die brasilianische von indonesischen Kaffeebohnen allein am Geruch unterscheiden können, sind günstige Kaffeevollautomaten perfekt für Euch geeignet. Legt Ihr dazu noch Wert auf einen vollmundigen Geschmack, eine Milchaufschäumdüse und eine einfache Bedienung, ist eine Maschine der De'Longhi Magnifica S-Serie sicherlich interessant für Euch. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt das beliebteste Modell der Reihe im Zuge der Frühlingsangebote satte 35 Prozent günstiger, wodurch der Vollautomat einen echten Preissturz erlebt.

De'Longhi Magnifica S: Kaffeevollautomat für Neulinge und Profis

Genauer gesagt bietet der Versandriese das Modell "ECAM11.112.B" jetzt zum Vorzugspreis* an. Das Gerät setzt allerdings nicht auf irgendwelche Touch-Displays oder Profil-Einstellungen, sondern glänzt in dem, was sie besonders gut können soll: Kaffee aufbrühen. Euch stehen hier lediglich physische Knöpfe zur Verfügung, über die Ihr die Menge anpassen könnt. Auch ein Drehregler zur Einstellung des Mahlgrades ist an der Maschine angebracht.

Doch etwas kostspieliger? WMF Perfection 660L im Test

Für den morgendlichen Kaffeegenuss sollten diese Optionen allerdings mehr als ausreichend sein. Möchtet Ihr lieber einen Cappuccino, bietet die De'Longhi-Maschine auch eine spezielle Düse an der Frontseite, durch die Ihr die Milch aufschäumen könnt. Auch heißes Wasser könnt Ihr hieraus gewinnen. Kaffeebohnen hingegen werden über das Stahl-Kegelmahlwerk zu feinem Kaffee verarbeitet und anschließend mit 15 bar Druck aufgebrüht. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, bis zu zwei Espressos gleichzeitig zuzubereiten.

Lohnt sich der Deal von Amazon?

Okay, für Menschen, die morgens einen Latte Macchiato mit Karamell oder doch den Vanille Frappuccino bevorzugen ist so ein Gerät eventuell etwas wenig. Trinkt Ihr allerdings gerne Kaffee, Cappuccino oder sonstige "einfachen" Heißgetränke, reicht die De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B völlig aus. Der Traditionshersteller aus Italien ist zudem bekannt für seine hochwertige Qualität – selbst bei günstigeren Einstiegsmodellen.

Da der Kaffeevollautomat recht einfach gestaltet ist, müsst Ihr hier natürlich nicht mit Kosten jenseits der 500 Euro rechnen. Im Gegenteil: Amazon verlangt in der Regel 399 Euro. Diesen Preis streicht der Versandriese um 35 Prozent, wodurch Ihr jetzt nur noch 259,99 Euro für die Magnifica S zahlt*. Etwas günstiger war sie nur in der Black Week 2024. Damals kostete sie 249,99 Euro. Der Durchschnittspreis der letzten 12 Monate lag mit 291 Euro jedoch signifikant höher und auch das nächstbeste Angebot ist mit 289,90 Euro deutlich teurer.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Braucht Ihr eine Kaffeemaschine mit Touch-Display oder reicht Euch ein vollmundiger Kaffee, den Ihr per Knopfdruck aus der Maschine erhaltet? Lasst es uns wissen!