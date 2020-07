Kamera-Blindtest: chinesischer Doppelsieg und das Test-Dilemma

tl;dr: Wer hat gewonnen?

Nachdem manche Abstimmungen extrem knapp ausgingen und bei einigen der Sieger sehr klar war, haben wir dieses Mal – je nach Zählweise – zwei Gewinner.

Rechnen wir alle Prozentpunkte über alle Challenges zusammen, sind jene Smartphones im Vorteil, die bei einzelnen Situationen die Konkurrenz in den Schatten gestellt haben. In diesem Fall fließt ein großer Vorsprung nämlich ins Gesamtergebnis mit ein. In diesem Fall sieht das Ergebnis wie folgt aus:

Blindtest-Gewinner nach Prozentpunkten Rang Smartphone Kumulierte Prozentpunkte 1 Huawei P40 Pro+ 197 Prozent 2 Xiaomi Mi 10 Pro 175 Prozent 3 Samsung Galaxy S20 Ultra 146 Prozent 4 OnePlus 8 Pro 104 Prozent 5 Realme X3 Superzoom 78 Prozent

Anmerkung: Die Umfrage lief auf der französischen, deutschen und englischen Domain. Wir haben die Ergebnisse für die Auswertung gemittelt.

Ermitteln wir nun aber über jede Challenge hinweg einen Sieger und belohnen bei jedem Szenario die Platzierung mit Punkten, kommen wir auf ein etwas anderes Ergebnis. In diesem Fall hat der erstplatzierte fünf Punkte bekommen, der zweite vier, der dritte drei und so weiter. Bei Gleichstand entfällt jeweils die nächste Platzierung. Und dann sieht das Ergebnis wie folgt aus:

Blindtest-Gewinner nach Punkten Rang Smartphone Gesamtpunktzahl 1 Xiaomi Mi 10 Pro 27 2 Huawei P40 Pro+ 25 3 Samsung Galaxy S20 Ultra 24 4 OnePlus 8 Pro 16 5 Realme X3 Superzoom 14

Long Story short: Es gibt kein "das beste Kamera-Smartphone", sondern nur das beste für Euch. Schaut Euch die Bilder an, am besten im direkten Vergleich zu Euren anderen Optionen. Wo gefällt Euch der Look am besten? Macht Euch Euer eigenes Bild.

Außerdem zeigt die obige Auswertung des Blindtests ein Problem eines jeden anderen Tests mit einer Punktwertung: Zählt man anders, ändert sich auch die Reihenfolge innerhalb einer Bestenliste. Nehmt diese Erkenntnis mit, wenn Ihr Euch zukünftig Testberichte anseht, ganz gleich, wo.

Nachfolgend seht Ihr noch einmal alle Fotos mit den jeweiligen Geräten im Untertext.

1. Indoor-Aufnahme unter Kunstlicht

Im ersten Szenario konnte sich das Samsung Galaxy S20 Ultra mit einem Drittel der Gesamtstimmen durchsetzen. Der Dynamikumfang ist groß, und das Foto wirkt dennoch natürlich. Auf Platz zwei folgen das Xiaomi Mi 10 Pro und das Huawei P40 Pro+.

2. Portrait unter Tageslicht, 2x Zoom

Auch den Portrait-Vergleich entscheidet das Samsung Galaxy S20 Ultra für sich. Das mag an der guten Wiedergabe der Hauttöne gelegen haben, womöglich aber auch an dem standardmäßig sehr starken Bokeh – steht Ihr auf stark weichgezeichnete Hintergründe?

3. 10x-Zoom, Tageslicht

Viel Zoom hilft viel. Entsprechend konnte sich das Huawei P40 Pro+ hier durchsetzen, was mich angesichts der Bildqualität gerade bei vergrößerter Betrachtung nicht wundert. Eine kleine Überraschung dagegen ist das Xiaomi Mi 10 Pro, dass Ihr vor dem Realme X3 Superzoom Galaxy S20 Ultra auf den zweiten Platz gewählt habt. Mein persönlicher Stimmzettel hätte anders ausgesehen.

4. Nachtaufnahme mit Nachtmodus

Huawei ist bekannt für seinen Nachtmodus – und konnte Euch auch hier überzeugen. Entsprechend kommt das Huawei P40 Pro+ auf über 50 Prozent. Zweiter ist das Xiaomi Mi 10 Pro mit nur noch 23 Prozent. Autsch.

5. Nachtaufnahme ohne Nachtmodus

Ohne Nachtmodus mit mehrsekündiger Belichtung dreht sich das Verhältnis schnell um: Dann kommt das Xiaomi Mi 10 Pro auf knapp 50 Prozent, das Huawei P40 Pro+ muss sich mit dem zweiten Platz und 29 Prozent begnügen.

6. Ultraweitwinkel, Tageslicht

Im Ultraweitwinkel haben die Smartphones durch die Bank ordentliche Ergebnisse abgeliefert. Dennoch steht am Ende das Xiaomi Mi 10 Pro oben auf dem Treppchen, gefolgt vom OnePlus 8 Pro und dem Samsung Galaxy S20 Ultra.

7. Selfie, Tageslicht

Bei der Selfie-Aufnahme konnte OnePlus ordentlich aufholen – gereicht hat es dennoch nicht, um auf die Spitze aufzuschließen. Mit 36 Prozent setzt sich das OnePlus 8 Pro hier gegen das Huawei P40 Pro+ durch (32 Prozent).

Was sagt Ihr zu den Ergebnissen? Stimmt Eure persönliche Wahrnehmung mit der Mehrheit der NextPit-User überein? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!