Kommt das Nothing Phone (2) mit High-End-Kameras?

Im Juli dieses Jahres stellte das Londoner Start-up-Unternehmen das Nothing Phone (2) vor. Bereits das zweite Smartphone mit dem einzigartigen transparenten Design und der Glyph-Oberfläche . Obwohl das Gerät ein solides Upgrade des ursprünglichen Phone ist, wurde sein Erfolg durch den hohen Preis und die begrenzte Verfügbarkeit gedämpft. Das kommende Nothing Phone (2a) könnte die günstigere Variante sein, die Anfang 2024 auf den Markt kommen soll.

Display und Kameras des Nothing Phone (2a)

Nach dem durchgesickerten Bild des Nothing Phone (2a) tauchen nun weitere Details über das Gerät auf. Smartprix hat nun die angeblichen weiteren Spezifikationen des Budget-Smartphones veröffentlicht und gleichzeitig die früheren Berichte bestätigt. Allem Anschein nach wird das Nothing Phone (2a) ein Smartphone der Mittelklasse sein. Es verfügt über einen 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 2.412 x 1.084 px. Es ist jedoch nicht bekannt, ob es wie bei dem Nothing Phone (2) (Test) einen Schutz wie Gorilla Glass von Corning gibt

Das Nothing Phone (2a) verfügt außerdem über die bekannte Dual-Kamera auf der Rückseite, die aus einer 50-MP-Hauptkamera und einer 50-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera besteht. Beide Imagesensoren stammen von Samsung. Es ist wahrscheinlich, dass das Kamera-Setup 4K-Videos aufnehmen kann. Auf der Vorderseite befindet sich oben mittig eine 32-MP-Kamera im Punch-Hole-Design, mit einem unbekannten Sony-IMX-Sensor.

Ein Prototyp des Nothing Phone (2a) wurde gesichtet. / © Nothing

Gerüchten zufolge ist das Nothing Phone (2a) mit einem MediaTek Dimensity 7000 ausgestattet. Dieser Prozessor ist zwar nicht so schnell wie der Snapdragon 8+ Gen 1 im Phone (2), aber er ist immer noch ein hervorragender Mittelklasse-Chipsatz, der auch für das ein oder andere Spiel reicht. Die Speicherkonfiguration ist unklar, aber das Basismodell soll mit 8 GB RAM ausgestattet sein. Zudem soll das Handy einen 5.000 mAh starken Akku verbaut haben.

Es wird vermutet, dass das Nothing Phone (2a) am 27. Februar 2024 auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt wird. Weiterhin wird vermutet, dass das Mittelklasse-Device in mehr Ländern erhältlich sein wird, als ursprünglich vermutet. Es könnte auch weniger kosten als das Nothing Phone (2) – vermutet wird ein Preis zwischen 400 und 500 US-Dollar.

Was erwartet Ihr von dem Nothing Phone (2a)? Und wie viel seid Ihr bereit, dafür zu zahlen? Teilt uns gern Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.