Apple iPhone 14: Kostenlose SOS-Notfallfunktion über Satellit wird verlängert!

SOS-Notfallfunktion via Satellit geht in die Verlängerung

Der Notruf über Satellit hat in einer Reihe von Fällen nachweislich Leben gerettet. Er nutzt geostationäre Satelliten in niedriger Umlaufbahn, um in Gebieten, in denen keine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, eine Verbindung zu den Rettungskräften herzustellen. Apple hat diese Funktion beim neuen iPhone 15 (Test) verbessert und die Pannenhilfe in ausgewählten Märkten hinzugefügt.

Für iPhone-14-Modelle, die vor dem 15. November in Ländern aktiviert wurden, in denen eine Satellitenverbindung verfügbar ist, verlängert Apple den Service um ein weiteres Jahr. Das bedeutet, dass die Funktion für iPhone 14 und iPhone 14 Pro, die letztes Jahr gekauft wurden, insgesamt zwei weitere Jahre genutzt werden kann. Danach wird die kostenlose Nutzung bis September 2025 im Einklang mit dem iPhone 15 auslaufen.

Die Einrichtung von Emergency SOS via Satellit auf dem iPhone 14/15 ist sehr intuitiv und die Anweisungen sind leicht zu verstehen. / © Apple

Apple hat nicht verraten, wie viel der Satellitendienst nach der Testphase kosten wird. Gleichzeitig ist unklar, ob sie den Dienst auch auf die iPhone-15-Modelle ausweiten werden.

Zurzeit ist die SOS-Notfallfunktion via Satellit in 16 Ländern verfügbar, wobei Italien, Portugal, Österreich und die Niederlande zu den neuesten Ländern gehören. Die Pannenhilfe über Satellit, die auch für das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro (Test) kostenlos ist und iOS 17 voraussetzt, ist derzeit noch auf die USA und Puerto Rico beschränkt.

Neben Apple planen auch andere große Hersteller die Einführung einer satellitengestützten Funktion für ihre Smartphones. Es ist teilweise bestätigt, dass das kommende Samsung Galaxy S24 mit einer Satellitenverbindung ausgestattet sein wird, die Zwei-Wege-Nachrichten ermöglichen könnte. Es ist jedoch nicht bekannt, ob die Funktion auf dem Flaggschiff zum Start auch kostenlos sein wird.

Denkt Ihr, dass die Satellitenverbindung eine wichtige Funktion ist, die neben 5G oder Wi-Fi 7 zum Standard in einem Smartphone gehören sollte? Wir sind gespannt auf Eure Meinung dazu.