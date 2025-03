Lenovo zeigt geniales KI-Tool, um Euer Datenchaos zu beherrschen

Ihr habt eine Million Dokumente, Fotos und Videos auf Euren diversen Geräten verstreut und findet nie das, was Ihr gerade braucht? Lenovo und Motorola zeigen auf dem MWC in Barcelona eine Lösung für das Problem, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Euren gesamten Gerätefuhrpark durchforstet. Und das beste: Das klappt mit Windows-10- und -11-Geräten sowie mit allen Android-Smartphones.

Früher war unser digitaler Alltag leicht organisiert: Es gab halt einen Computer mit großer Festplatte für alle Dateien, und fertig. Inzwischen landen aber unsere Fotos vom Smartphone in der Cloud, wir bekommen Online-Shopping-Rechnungen aufs Handy geschickt und erstellen Reiserouten auf dem Tablet. Das Ergebnis: Ein riesiges Daten-Wirrwarr über viele Geräte hinweg.

Vor einem Jahr haben Motorola und Lenovo auf dem MWC 2024 "Smart Connect" als mögliche Lösung vorgestellt. Zum Start stand die gemeinsame Nutzung von Hardware-Ressourcen im Fokus, also beispielsweise das Nutzen der Handy-Webcam für Videocalls am Computer – oder der geräteübergreifende Einsatz der verbundenen Maus. Und: Es ging auch damals schon um das Datenchaos. So lässt sich beispielsweise am Tablet ein Film abspielen, der auf dem Notebook gespeichert ist.

Smart Connect 2.0 mit künstlicher Intelligenz

Auch wenn das neue Smart Connect, das wir uns auf dem MWC ansehen konnten, nicht offiziell die Versionsnummer "2.0" trägt, steht hier dennoch ein großes KI-Update an. Am interessantesten ist wohl die neue Suche mit künstlicher Intelligenz. Ihr müsst jetzt nicht mehr genau nach Keywords suchen, sondern könnt einfach sagen "Such mir diese Liste mit Restaurant-Tipps für meinen Urlaub heraus", und bekommt dann geräteübergreifend Ergebnisse präsentiert.

Zum Start klappt das erstmal mit Dokumenten, bald sollen aber auch Bilder und weitere Medien zur Suche hinzukommen. Außerdem könnt Ihr über den KI-Assistenten auch geräteübergreifend Apps ansteuern, zum Beispiel per Handy Instagram auf dem Computer starten, wenn Ihr hier bequem einen Post zusammenbasteln wollt. Und ja, auf der Roadmap steht auch die Übergabe von Inhalten direkt in die Apps – das gerade aufgenommene Foto wäre dann also direkt im Teilen-Dialog von Instagram geöffnet.

Geräteübergreifend – und herstellerübergreifend!

Smart Connect ist bereits jetzt für Computer aller Hersteller mit Windows 10 und Windows 11 verfügbar, allerdings noch auf Motorola-Smartphones und Lenovo-Tablets beschränkt. Mit dem anstehenden Update von Smart Connect soll diese Einschränkung fallen – es werden dann tatsächlich alle Android-Smartphones und -Tablets sowie weiterhin Windows-Computer ab Windows 10 unterstützt. Wenn Ihr Ordnung in Euer Datenchaos bringen wollt, dann haltet also die Augen offen.