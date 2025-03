Die besten OLED-Fernseher stammen von LG. Ob es sich bei dieser Aussage um einen Fakt oder lediglich Markenbeliebtheit handelt, sei mal dahingestellt. Sicher ist nur, dass LG richtig geniale Smart-TVs mit einem unglaublich guten Bildqualität anbietet. Eines der besten Einsteigermodelle, der LG B4, ist jetzt in der 77-Zoll-Variante so günstig wie noch nie.

Mit dem OLED B4 hat Hersteller LG im vergangenen Jahr sein neuestes Einsteigermodell auf den Markt gebracht. Die UVP für das 55-Zoll-Modell lag im Mai 2024 bei 1.899 Euro und somit deutlich höher als bei anderen Herstellern, wie Hisense oder Sony. Dennoch sind die Smart-TVs von LG extrem begehrt, was vor allem auf die hervorragende Bildqualität zurückzuführen ist. Möchtet Ihr auch in den Genuss eines solchen Fernsehers kommen, bietet Euch Amazon für kurze Zeit die 77-Zoll-Variante des LG OLED B4 mit einem Rabatt von 33 Prozent an.

Affiliate Angebot LG OLED77B4ELA Sichert Euch das Einsteigermodell mit 33 Prozent Rabatt

LG B4: Geballte Power auf riesigen 77 Zoll

Bevor wir Euch erzählen, was der Smart-TV auf dem Kasten hat, solltet Ihr Euch bewusst sein, dass Ihr die brachiale Bilddiagonale von 77 Zoll nicht unbedingt auf Eurem Gästeklo unterbringen könnt. Ein geeigneter Abstand zum Fernseher beträgt 2,35 Meter, damit Ihr wirklich alles sehen könnt. Ist dieser Sitzabstand geringer, könntet Ihr unter Umständen an denselben Problemen leiden, die Ihr bekommt, wenn Ihr im Kino in der ersten Reihe sitzt.

Obwohl LG den B4 als "Einsteigermodell" bezeichnet, sind die technischen Merkmale des Fernsehers auf einem sehr hohen Niveau. Die native Auflösung ist auf 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) ausgelegt und die Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hz. Der α8 4K AI-Prozessor bietet unter anderem Dolby Vision, HDR10 und eine Zwischenbildberechnung via OLED Motion. Zahlreiche KI-Funktionen wie etwa 4K AI Super Upscaling, Helligkeitsanpassung oder AI-basierte Genre-Auswahl sind ebenfalls an Bord.

Dank des schlanken Designs nimmt der LG OLED B4 nicht mehr Platz ein, als nötig. / © LG

Auch der Sound über das 2.0-Lautsprechersystem wird durch AI Sound Pro noch einmal verbessert. Gamer kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten. Denn alle vier HDMI-Ports bieten HDMI-2.1, was eine Unterstützung von 4K bei 120 Hz ermöglicht. Zusätzlich ist der TV mit G-Sync und FreeSync kompatibel. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ein ALLM (Auto Low Latency Mode) sind dabei. Der B4 läuft mit webOS 24 und unterstützt eine Sprachsteuerung via Amazon Alexa oder Apple AirPlay 2.

Entscheidend für den LG B4 ist jedoch die starke Bildqualität. Der Fernseher erreicht eine Spitzenhelligkeit von 685 Nits und nutzt 97,7 Prozent des UHDA-P3-Farbraums. Durch den mattierten Bildschirm sollte der OLED-TV in hellen Räumen zudem nur recht wenig spiegeln. Ansonsten gilt LG-typisch: Unendlicher Kontrast und ein Top-Schwarzwert sorgen für ein richtig gutes Filmerlebnis. Mit seinem Gewicht von rund 23 kg solltet Ihr die 300 x 200 VESA-Halterung allerdings mit dicken Schrauben versehen.

Lohnt sich das Angebot zum LG-TV?

Den LG OLED77B4ELA, wie er korrekt heißt, gibt es bei Amazon für kurze Zeit so günstig wie noch nie. Der Versandriese gibt als Vergleichspreis 1.769,53 Euro an und zieht hiervon 10 Prozent ab. Dadurch zahlt Ihr jetzt noch 1.599 Euro für den Monster-TV. Der bisherige Bestpreis von 1.672 Euro wird somit ebenfalls unterschritten. Sind Euch 77 Zoll doch zu groß, könnt Ihr Euch den LG OLED55B4ELA für 835 Euro bei Amazon* sichern und zahlt hier ebenfalls den bisherigen Tiefstpreis für die 55-Zoll-Version des Smart-TVs.

Weitere Smart-TVs unter 600 Euro

Möchtet Ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben, findet sich bei Amazon auch ein weiteres Gerät mit ordentlicher Spannweite. Denn der LG UR78006LK in der 65-Zoll-Version ist derzeit ebenfalls reduziert erhältlich. Hier verlangt Amazon gerade 529,99 Euro, statt der UVP von 999 Euro. Dafür erhaltet Ihr einen UHD-Fernseher mit 60-Hz-Bildwiederholrate und Active HDR aus dem Jahre 2023.

Gut zu wissen: Der nextpit-Leitfaden zu Bildschirmtechnologien

Alternativ hat Otto auch den Hisense 65E6NT für 496,34 Euro auf Lager. Hier gibt es immerhin noch eine 4K-Ultra-HD-Auflösung. Allerdings beträgt die Bildwiederholfrequenz ebenfalls "nur" 60 Hz und auch beim Bluetooth müsst Ihr mit Version 4.2 auskommen. Nachfolgend haben wir Euch beide Geräte noch einmal verlinkt:

Beide Deals sind durchaus spannend, kommen aber technisch nicht an den LG B4 heran. Für den kleineren Geldbeutel sind sie dennoch richtig spannend. Möchtet Ihr jedoch in die OLED-Welt von LG eintauchen, habt Ihr mit dem Amazon-Deal jetzt die verhältnismäßig günstige Möglichkeit dazu.

Affiliate Angebot LG OLED77B4ELA Sichert Euch das Einsteigermodell mit 33 Prozent Rabatt

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der LG B4 interessant für Euch oder soll es doch ein etwas günstigeres Modell sein? Lasst es uns wissen!