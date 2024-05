Eigentlich verkauft LG den OLED55C31LA OLED evo TV für 2.399 Euro (UVP). Jetzt bekommt Ihr den 4K-Fernseher mit OLED-Technik aber bereits für 999 Euro bei MediaMarkt und somit rund 58 Prozent günstiger. Wir schauen, was das Angebot zu bieten hat, das nur noch bis zum 2. Juni läuft.

LG OLED-TV für unter 1.000 Euro: So gut ist der Preis!

Das Angebot der EM-Rabattaktion bei MediaMarkt hat es in sich. Vor allem, wenn man auf den Preisverlauf blickt. Denn MediaMarkt bietet den OLED-TV zurzeit mit 999 Euro (+ 29,90 Euro Versandkosten) nicht nur zum besten Preis auf dem Markt an. Ihr bekommt den Fernseher momentan sogar zum besten Preis seit Verkaufsstart. Und der lag erst im vergangenen Jahr.

Während der beste Preis für den Fernseher Ende Juli vergangenen Jahres noch bei über 2.000 Euro lag und im Januar 2024 noch bei rund 1.400 Euro, kommst du jetzt erstmalig für unter 1.000 Euro an den 4K-Fernseher.

Smart-TV mit OLED evo Technologie: Was der 4K-TV bietet

Aber nicht nur der Preis ist gut. Auch, was Ihr für den Preis alles bekommt, ist erstklassig. So bietet der Fernseher einerseits mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale eine große Fläche für die kommenden Fußballspiele der EM, Filme, Dokumentationen oder Serien. Dazu funktioniert der 4K-TV mit der neuen OLED evo Technologie, die Bilder nicht nur kontrastreicher darstellen kann, sondern auch schwarze Bereiche wirklich schwarz anzeigt. Im Gegensatz zu reinem OLED, zeigt ein OLED evo TV – wie dieses Modell – außerdem Bilder nochmal heller an, was insbesondere in lichtdurchfluteten Räumen ein echter Vorteil ist.

Darüber hinaus ist auch die Bildwiederholrate des 4K-TVs mit 120 Hertz top. Hierdurch sehen Bewegungen besonders flüssig aus, was nicht nur bei Sportevents, sondern auch actionreichen Filmen und Games einen echten Unterschied macht. Dazu ist er mit vier HDMI-Anschlüssen ausgestattet, die 4K-Darstellung mit 120 Hertz ermöglichen. Auch drei USB 2.0-Anschlüsse, ein LAN-, ein optischer Ausgang und ein CI+ Slot sind vorhanden. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, lassen sich sämtliche Streaming-Dienste und sonstige Apps ohne Zusatzgerät direkt installieren und etwa dein TV-Programm per Sprachbefehl steuern.

Dadurch, dass der Fernseher aus dem Modelljahr 2023 stammt und noch recht aktuell ist, erhält die Software auch noch einige Zeit lang Updates. LG verspricht hier 8 Jahre aktiven Software-Support, also bis ins Jahr 2031.