Ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, ob es Tage gab, an denen ich keinen Kaffee getrunken habe. Ohne das magische schwarze Gesöff funktioniere ich einfach nicht wirklich und ich denke, mit diesem "Problem" bin ich nicht alleine. Glücklicherweise gibt es Kaffeevollautomaten, die nicht nur guten Kaffee und eine Vielzahl von Zubereitungsoptionen bieten, sondern auch für Unerfahrene Personen einfach zu bedienen sind. Mit dem Philips Latte Go EP2230/10 bietet Lidl nun genau ein solches Modell für weniger als 300 Euro an.

Kaffeevollautomat für weniger als 300 Euro – Das bietet der Philips Latte Go EP2230/10

Der Kaffeevollautomat richtet sich vor allem an Einsteiger. Hier habt Ihr zwar nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten, wie bei einem Gerät für 2.000 Euro, dafür lauft Ihr auch nicht Gefahr, dass Ihr eventuell einen Kaffee braut, den nicht einmal die Bahn verteilen würde. Bedeutet: Kostspielige Kaffeevollautomaten sollten von Neulingen erst einmal außen vor gelassen werden. Möchtet Ihr jedoch in die Welt der Kaffeevollautomaten einsteigen, ist der Philips Latte Go EP2230/10 bestens geeignet.

Die SensorTouch-Oberfläche ist recht selbsterklärend und bietet Euch die Zubereitung von drei Kaffeespezialitäten per Knopfdruck. Möchtet Ihr hier Anpassungen vornehmen, könnt Ihr aus 12 Mahlgradstufen auswählen. Laut Philips hält das Keramikmahlwerk zudem bis zu 20.000 Tassen Kaffee stand. Damit die Kalkbildung keine Überhand nimmt, findet sich im 1,8 Liter großen Wassertank ein Anschluss für einen AquaClean-Filter. Mit dem "LatteGo"-Zusatz wird zudem die Milch für Euren Cappuccino aufgeschäumt.

Lohnt sich der Philips-Vollautomat bei Lidl?

Klar ist, dass erfahrene Vollautomaten-Enthusiasten hier nicht auf ihre Kosten kommen. Doch für die bereits erwähnte Zielgruppe der Philips-Maschine ist dieses Angebot richtig spannend. Erst am Black Friday konntet Ihr Euch den EP2230/10 für 299 Euro bei Lidl bestellen. Jedoch war das Angebot schnell vergriffen. Nun belebt der Discounter den Deal erneut. Die UVP von 649,99 Euro verlangt zwar niemand mehr, allerdings verlangt der nächstbeste Preis mit 409,41 Euro deutlich mehr, als Ihr bei Lidl zahlen müsst.

Zu den 299 Euro kommen noch einmal 5,95 Euro Versandkosten obendrauf. Besitzer der Lidl-Plus-App können sich diese allerdings auch sparen. Habt Ihr also Interesse an dem Gerät, solltet Ihr hier schnell zuschlagen. Erfahrungsgemäß sind solche Deals nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Besitzt Ihr bereits einen Kaffeevollautomaten? Lasst es uns wissen!