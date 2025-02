Was für ein Jahr für Mercedes-Benz! Das Kalenderjahr 2024 verlief für den Autobauer aus Stuttgart nicht so rosig, wie erhofft. Firmenchef Ola Källenius hatte sich eine Luxusstrategie ausgedacht, die aber leider nicht so richtig zünden will. Besonders in China gab es im vergangenen Jahr Probleme mit den Verkäufen. Und das hat sich direkt auf die Zahlen ausgewirkt, die jetzt für das vergangene Jahr vorgelegt wurden. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 145,5 Milliarden Euro gesunken, und das Betriebsergebnis sogar um 31 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro. Am Ende blieben 10,4 Milliarden Euro übrig – ein Minus von 28 Prozent gegenüber 2023.