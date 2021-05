SD-Karte als internen Speicher nutzen: So geht's unter Android

Verfügt Euer Handy über einen Micro-SD-Steckplatz, könnt Ihr Euren internen Speicher ganz komfortabel vergrößern. Dabei formatiert Ihr die SD-Karte als internen Speicher und lagert so Apps und Dateien darauf aus. Was Ihr dabei beachten solltet und wie Adoptable Storage auf Eurem Handy funktioniert, erfahrt Ihr in unserer Anleitung.

Bietet Euer Handy einen Micro-SD-Steckplatz, könnt Ihr Dateien darauf auslagern. Das ist Euch sicher bewusst, aber wusstet Ihr auch, dass Ihr die SD-Karte auch als Speichererweiterung nutzen könnt? Beim sogenannten "Adoptable Storage" rechnet Euer Android-Betriebssystem den Speicherplatz einfach auf den internen Speicher drauf.

Pre-Check für Adoptable Storage Diese Dinge müsst Ihr vorher beachten ✔️ Unterstützt Euer Handy Micro-SD-Karten? ✔️ Unterstützt Euer Android Adoptable Storage? ✔️ Ist Eure Micro-SD-Karte schnell genug? (Class 10 ist für Adoptable Storage ratsam) ✔️ Sind keine wichtigen Daten auf der SD-Karte? ✔️ Habt Ihr ein Backup Eures Handys gemacht?

Dadurch lassen sich beispielsweise auch Apps auf die SD-Karte auslagern und Ihr müsst Euch nicht um einen leeren internen Speicher zu kümmern. Was gut klingt, kann aber auch zu Problemen führen. Denn Vorsicht: Mit einer langsamen Micro-SD-Karte könnte Euer Handy ganz schön lahm werden. Daher überlegt Euch gut, ob Ihr die SD-Karte als internen Speicher formatieren wollt. Darüber hinaus ist die Option nicht auf jedem Handy nutzbar.

Vorbereitung: SD-Karte leer und Daten-Backup?

Bevor's losgeht solltet Ihr noch ein paar Dinge bedenken. Beim Formatieren Eurer SD-Karte werden natürlich alle Daten gelöscht, die sich darauf befinden. Speichert die Dateien also auf einem Computer zwischen oder schiebt sie vorübergehend auf den internen Speicher Eures Handys. Denn dieser wird beim Aktivieren Adoptable Storage nicht formatiert.

Darüber hinaus solltet Ihr immer, wenn Ihr am Speicher Eures Handys arbeitet, ein Daten-Backup machen. Hierzu zeigen wir Euch die besten Backup-Apps an anderer Stelle. Geht auf jeden Fall auf Nummer sicher und speichert wichtige Fotos, Video und Dokumente zwischen.

Bei welchen Handys ist Adoptable Storage möglich?

Grundsätzlich braucht Ihr für die Nutzung von Adoptable Storage natürlich ein Handy mit Micro-SD-Kartenschacht. Darüber hinaus ist aber auch das Betriebssystem entscheidend. Android führte das Feature offiziell ab Android 6.0 ein und glücklicherweise gibt es kaum noch Handys mit einem älteren OS – damit solltet Ihr also keine Probleme bekommen.

Findet Ihr das Feature im Betriebssystem Eures Handys trotzdem nicht, wird das mit dem Hersteller zu tun haben. Denn unter anderem sperren Samsung, LG und Huawei die Funktion in ihren eigenen Android-Versionen. Schaut also am besten einfach, ob Ihr die folgenden Punkte in den Einstellungen Eures Handys finden könnt.

Anleitung: MicroSD als internen Speicher verwenden

Sind die Vorbereitungen getroffen, müsst Ihr nun folgende Anleitungsschritten nachgehen. Je nach Betriebssystem weichen die Bezeichnungen ein wenig ab, immer findet Ihr die benötigte Option aber in den Speichereinstellungen Eures Handys.

So geht es:

Legt die MicroSD-Karte ein und wartet, bis Euer Smartphone sie erkennt. Öffnet Einstellungen > Speicher. Tippt auf den Namen der Speicherkarte. Tippt auf die drei Punkte oben. Tippt auf Speicher-Einstellungen Wählt die Option Als internen Speicher formatieren. Bestätigt die nächsten Schritte und Android bietet Euch an, Daten zu migrieren.

Klappt das, dann formatiert Android Eure Speicherkarte als internen Speicher und verschlüsselt sie. Das bedeutet auch, dass Ihr sie nicht mehr einfach in ein anderes Smartphone stecken könnt. Das kann die Daten dann nicht lesen.

Bei älteren Versionen gab es noch die Möglichkeit, die Speicherkarten über das ADB als internen Speicher zu konfigurieren. Die Kommandos funktionieren aber seit Android 8 nicht mehr und daher haben wir sie aus dieser Anleitung entfernt. Geht Euch auf dem Handy der Speicher aus, haben wir Euch zahlreiche Tipps zum Aufräumen Eures Smartphones zusammengefasst.

Verwendet bitte nur schnelle MicroSD-Karten, sonst wird das Speicher-Upgrade zum Tempo-Downgrade. / © NextPit

Intern partitionierte SD-Karte sicher entfernen

Nutzt Ihr eine SD-Karte als internen Speicher und benötigt die Karte plötzlich in einem Audiorecorder oder Eurer Kamera? Dann dürft Ihr sie auf keinen Fall einfach aus dem Handy nehmen. Stattdessen müsst Ihr den oben beschrieben Prozess umkehren. Bedenkt dabei unbedingt wieder, dass die SD-Karte formatiert wird!

Habt Ihr also ein erneutes Daten-Backup gemacht, steuert Ihr wieder die Einstellungen Eures Handys an. Geht hier auf "Speicher" und tippt auf die drei Punkte am oberen Bildschirmrand. Nun solltet Ihr auf den Eintrag "Daten migrieren" tippen. Dadurch überträgt das Handy die Daten wieder auf den internen Speicher. Was natürlich ein Problem ist, wenn dieser schon fast voll ist.

Wie Ihr merkt, ist der Weg zurück nicht so einfach. Daher bietet es sich fast an, die SD-Karte einfach im Handy zu lassen und in eine günstige Alternative zu investieren.

Dieser Artikel wurde am 14. Mai komplett überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Da die Methodik nicht mehr möglich ist, haben wir die Anleitungen über ADB-Kommandos herausgeworfen. Die Überarbeitung übernahm Benjamin Lucks.