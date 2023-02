Mit 256 GB Speicher: Samsung Galaxy S21 FE für 19,99 € monatlich!

Für kurze Zeit könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy S21 FE mit 256 GB internem Speicher ziemlich günstig bei Media Markt sichern. In der Tarifwelt gibt es das Smartphone mit passendem o2-Tarif für gerade einmal 19,99 Euro monatlich und reduzierter Zuzahlung. Ob sich das Ganze wirklich lohnt oder Ihr besser die Finger davon lasst, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Mit dem Release der neuen Galaxy-S23-Serie hat Samsung das noch recht junge Jahr erfolgreich eingeleitet. Natürlich steigt nun die Hoffnung, dass ältere Modelle günstiger zu haben sind und gerade beim S21 FE könnte sich dies bewahrheiten. Media Markt bietet Euch die Fan-Edition des Flaggschiffs von 2021 jetzt mit einem guten Mobilfunktarif recht günstig an. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn der Deal gilt nur für kurze Zeit.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S21 FE Die etwas größere Variante mit 256 GB internem Speicher gibt es aktuell bei Media Markt! Zur Geräte-Datenbank

Das Samsung Galaxy S21 FE soll Gerüchten zufolge das letzte Smartphone der Fan-Edition-Serie sein. Dabei wirkt das Gerät wie ein etwas verbessertes Standardmodell der vergangenen Flaggschiff-Reihe, allerdings ohne großartige Neuerungen. Auf der Front kommt ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Panel zum Einsatz und als Prozessor dient hier der Snapdragon 888 von Qualcomm mit 8 GB RAM und 256 GB internem Programmspeicher.

Wollt Ihr mehr Informationen zum "kleinen Flaggschiff" und ob uns das Gerät überzeugen konnte, solltet Ihr Euch unbedingt den Test zum Galaxy S21 FE von Antoine einmal genauer anschauen.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Media Markt?

Die Deals in der "Media Markt Tarifwelt" gibt es in der Regel eher selten ohne einen Handytarif. Dementsprechend dürft Ihr auch hier einen o2-Tarif (zur Übersicht) abschließen, um das Angebot wahrzunehmen. Dabei habt Ihr insgesamt 12 GB Datenvolumen monatlich zur Verfügung und surft mit maximal 50 MBit/s im 4G-Netz der Telefónica. Für das Paket zahlt Ihr insgesamt 19,99 Euro im Monat und müsst mit einmaligen 33 Euro für das Gerät rechnen. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro und eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren.

Deal-Übersicht Eigenschaft Blue All-In M + Galaxy S21 FE Datenvolumen 12 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 33,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 557,70 Euro Reguläre Gerätekosten 559,00 Euro Monatliche Ersparnis ~ 0,05 Euro Zum Angebot

Zugegeben, die monatliche Ersparnis, die Ihr bei diesem Angebot habt, reicht nach zwei Jahren gerade so für eine Kugel Eis. Allerdings zahlt Ihr für das Smartphone aktuell 559 Euro im Netz und bei diesem Angebot gibt es noch einen guten Tarif on top. Wollt Ihr lieber die kleinere Variante mit 128 GB Speicher, zahlt Ihr statt 33 Euro für das Gerät nur 4,95 Euro. Allerdings kostet Euch die Basisversion auch nur rund 459 Euro, wodurch Ihr sogar noch etwas draufzahlen müsst.

Lest auch: Weitere Angebot gibt es in unserer großen Media-Markt-Tarifübersicht

Wie üblich bei solchen Deals fehlt Euch der Zugang zu 5G und auch die maximal verfügbare Download-Bandbreite haut niemanden vom Hocker. Allerdings ist das Angebot wirklich interessant, wenn Ihr auf der Suche nach einem wirklich ordentlichen Smartphone zum günstigen Preis seid.

Was haltet Ihr von dem Deal? Glaubt Ihr noch an ein S22 FE oder soll das Galaxy S21 FE das letzte seiner Zunft bleiben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!