Zahlreiche KI-Funktionen sind vor allem in Flaggschiff-Smartphones verfügbar und lassen Mittelklassegeräte außen vor. Das liegt vor allem daran, dass die Chipsätze in dieser Kategorie nicht in der Lage sind, die ressourcenintensive Verarbeitung zu bewältigen. Das ändert sich jetzt, da Chip-Hersteller wie Qualcomm leistungsfähigere SoCs für die Mittelklasse auf den Markt bringen, wie z. B. den neuen Snapdragon 7s Gen 3.