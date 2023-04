Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro erhalten mysteriöse "Lautsprecher-Separierung"

Google Meet mit ungewöhnlicher Lautsprecher-Funktion

In der neuen Version von Google Meet für das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro (Test) gibt es jetzt eine zusätzliche Funktion mit Schalter für die "Lautsprecher-Trennung", beziehungsweise "Lautsprecher-Separierung" in den Audio- und Video-Einstellungen. Derzeit befindet sich das Update in der Rollout-Phase, sodass die Verfügbarkeit von der Region der Nutzer:innen abhängt. Doch was soll diese neue Funktion bewirken?

In diesem Zusammenhang ebenfalls interessant: Spatial Audio mit Head Tracking auf den Google Pixel Buds Pro

So funktioniert Google Meets "Speaker Separation" auf dem Pixel 7 (Pro)

Wie schon im Titel erwähnt, ermöglicht die Aktivierung eine sogenannte Lautsprecher-Trennung durch eine dynamische und immersive Sound-Wiedergabe. Der Wiedergabe-Ton im Google-Meet-Videocall wird auf der Grundlage der Position der Person auf Eurem Bildschirm angepasst und entsprechend wiedergegeben. Das funktioniert am besten bei Anrufen mit mehreren Teilnehmenden, bei denen Ihr so deren Position auf dem Bildschirm auch durch akustische Ortung unterscheiden könnt.

Diese Funktion ist derzeit auf die Google-Pixel-7-Serie beschränkt. Es bleibt unklar, ob dafür eine bestimmte Hardwarekomponente wie ein Tensor-G2-Prozessor oder eine andere neuere Audiokomponente erforderlich ist. Ausgehend von dem früheren Code, der durch "9to5Google" offenbart wurde, beruht die Funktion eher auf Stereoton-Kanälen als auf einer Spatial-Audio-ähnlichen Technologie. Wir schließen jedoch nicht aus, dass diese Funktion auch für andere Modelle verfügbar sein wird.

Google Pixel Feature Drop – März 2023 / © Google

Alle bestehenden Google-Workspace-Kunden können die Vorteile der Funktion "Speaker Separation" nutzen. Leider ist das Update in Deutschland noch nicht eingetroffen, sodass wir die deutsche Übersetzung nur erraten können. Übersetzt heißt es in der Google-Meet-App als Erklärung:

Lässt Sie hören, wo sich sprechende Personen auf Ihrem Bildschirm befinden, wenn Ihr Gerät dies unterstützt

Erwarten können diese neue Audio-Funktion G Suite- und Business-Nutzer:innen, sowie Premium-Abonnent:innen von Google One.

Zusätzlich zu den Verbesserungen der Barrierefreiheit hat Google letzten Monat auch den vierteljährlichen Pixel Feature Drop veröffentlicht. Das Update fügte eine schnellere Nachtsicht-Kamera für das Pixel 6 und Pixel 6 Pro hinzu, sowie den Magic Eraser für ältere Pixel-Geräte und eine Sturzerkennung für die Pixel Watch (Test).

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Zur Geräte-Datenbank

Welche App für Videokonferenzen nutzt Ihr denn häufig? Unterstützt sie auch Stereo oder verbessertes Audio? Teilt uns in den Kommentaren Eure Erfahrungen mit.