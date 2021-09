Neu bei Netflix, Prime Video und Disney+: Das sind die Serien-Highlights der Woche

Amazon Prime Video und Netflix ziehen in Sachen Quantität klar den Kürzeren, was aber nicht bedeutet, dass Abonnenten dieser Angebote leer ausgehen: Auf Netflix sind etwa der deutsche Action-Abenteuer-Film Prey und Action-Kracher Kate neu. Auf Amazon gibt es Voltaire High - Die Mädchen kommen sowie einige erstklassige Filme wie beispielsweise Palm Springs zu sehen.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 36)

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 (Episoden 1-2) 6. September

Untold: Breaking Point ab 7. September

Kid Cosmic: Staffel 2 ab 7. September

Die Oktonauten auf dem Festland ab 7. September

Winterbucht ab 8. September

The Circle: USA: Staffel 3 ab 8. September

Into the Night: Staffel 2 ab 8. September

Blutsbrüder: Malcolm X und Muhammad Ali ab 9. September

Die Frauen und der Mörder ab 9. September

Prey ab 10. September

Kate ab 10. September

Metallkunst: Showdown am Schweißgerät ab 10. September

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 36)

Dirty Grandpa ab 6. September

King Arthur: Legend of the Sword ab 7. September

Most Dangerous Game ab 8. September

Nerve ab 8. September

Vielmachglas ab 9. September

Voltaire High - Die Mädchen kommen Staffel 1 ab 10. September

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende ab 10. September

The Voyeurs ab 10. September

Florence Foster Jenkins ab 10. September

Der Einsatz ab 11. September

Palm Springs ab 12. September

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 36)

The Walking Dead - Staffel 11, Weitere Episoden ab 6. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Weitere Episoden ab 7. September

American Housewife - Staffel 4 ab 8. September

Empire - Staffel 4+5 (exklusiv) ab 8. September

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1 (Leonine) ab 8. September

The Orville - Staffel 1+2 ab 8. September

Mistresses - Staffel 1-4 (exklusiv) ab 8. September

Stumptown, Staffel 1 ab 8. September

American Horror Stories - Staffel 1 ab 8. September

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1 ab 8. September

Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 4+5 (National Geographic) ab 8. September

Afrikas Jäger - Staffel 2+3 (National Geographic) ab 8. September

Tierbabys in Afrika - Staffel 1 (National Geographic) ab 8. September

Fast erwachsen (PIXAR Short) ab 10. September

American Blackout (National Geographic) ab 10. September

9/11: Control The Skies (National Geographic) ab 10. September

Cobra Mafia (National Geographic) ab 10. September

George W. Bush: Das Interview (National Geographic) ab 10. September

Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten ab 10. September

Der Verrückte mit dem Geigenkasten ab 10. September

Ein Engel auf Erden (Leonine) ab 10. September

Ein Leben zwischen den Zeiten ab 10. September

Mädchen, Mädchen - Teil 1+2 (Constantin) ab 10. September

Männer (Constantin) ab 10. September

Töchter des Himmels ab 10. September

Habt Ihr Euch unter diesen Serien schon Eure Favoriten ausgeguckt, mit denen Ihr Euch im September in Binge-Wochenenden stürzen wollt? Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was Ihr für am Sehenswertesten haltet.