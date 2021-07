Neue Liste: Diese Apple-Produkte können medizinische Geräte stören

Apple liefert Update zu Störungen von medizinischen Geräten

Apples MagSafe und das iPhone 12 haben die Problematik rund um die unerwünschten Interaktionen zwischen Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte wieder neu in den Fokus gerückt - auch wenn Apple beteuert, dass sich das neue Modell hier wie die Vorgänger verhält. Wie wir unter der Überschrift berichten konnten, hatte Apple nach einer Untersuchung des Fachmagazins Heart Rhythm Journal aber seinen Support-Dokumenten klare Warnhinweise hinzugefügt. Jetzt wurde das Dokument "Informationen zu möglichen magnetischen Störungen von medizinischen Geräten" erneut angepasst. Apple liefert eine vollständige Liste der Geräte (am Ende dieses Artikels für euch zur Übersicht), bei denen man Vorsicht in der Nähe von medizinischen Produkten empfiehlt.

Dabei bleibt das Unternehmen bei seinen allgemeinen Erläuterungen und Empfehlungen, die so natürlich auch für Geräte anderer Hersteller gelten. Die Sensoren in Herzschrittmachern und Defibrillatoren können demnach bei sehr engem Kontakt auf "Magneten und Funkeinheiten" reagieren. Als sicheren Abstand für Apple-Produkte empfiehlt man "mehr als 15 cm", beim kabellosen Laden sollten es laut dem Konzern sogar "mindestens 30 cm" sein. An dieser Stelle folgt dann ein Rat, der so natürlich ebenfalls allgemeingültig ist: Vermuten Nutzer, dass ein Produkt ihr medizinisches Gerät beeinträchtigt, gilt es: Nutzung sofort einstellen, Arzt und Hersteller kontaktieren.

Die starken Magnete können Schwierigkeiten machen. / © NextPit

Wie Apple betont, enthält die Liste nur Produkte, bei denen die verwendeten Magneten eine Stärke aufweisen, bei der eine Störung von medizinischen Geräten nicht ausgeschlossen werden kann. "Bestimmte andere Apple-Produkte enthalten Magnete, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie medizinische Geräte stören", so das Unternehmen.

Laut Apple, sollte man diese Produkte in sicherem Abstand zu medizinischen Geräten halten:

AirPods und Ladecases

AirPods und Ladecase

AirPods und kabelloses Ladecase

AirPods Pro und kabelloses Ladecase

AirPods Max und Smart Case

Apple Watch und Zubehör

Apple Watch

Apple Watch-Armbänder mit Magneten

Apple Watch-Zubehör zum induktiven Laden

HomePod, iPad und Zubehör

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover und Smart Folios für iPad

Smart Keyboard und Smart Keyboard Folio für iPad

Magic Keyboard für iPad

iPhone- und MagSafe-Zubehör

iPhone 12-Modelle

MagSafe-Zubehör

Mac und Zubehör

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats