Neue Preiserhöhung bei Sky: Abos werden noch einmal 2,50 Euro teurer

Höhere Kosten für Programm und Technik: Der Pay-TV- und Streaming-Anbieter Sky hat angekündigt, nun auch weitere Bestandskunden tiefer für ihre Abos in die Tasche greifen zu lassen. Die Preiserhöhungen werden den Kunden derzeit im Einzelnen mitgeteilt.

Das berichtet jetzt unter anderem das Online-Magazin Teltarif. Demnach startet man inzwischen weitere Preisanpassungen, wie sie sich von Sky ausdrücklich in den Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen vorbehalten sind. Dabei steigen die Preise wie es aussieht jetzt bei weiteren Bestandskunden - und zwar nach dem Ende der Vertragslaufzeit.

So meldet Teltarif, dass "mitt­ler­weile weitere Sky-Kunden ein Schreiben des Pay-TV-Unter­neh­mens erhalten haben, das Preis­erhö­hungen ankün­digt - dieses Mal zum 1. Mai 2022. In einem der teltarif.de-Redak­tion bekannten Fall ist das der Termin, zu dem die aktu­elle Vertrags­lauf­zeit des Kunden endet."

Schon im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Meldung für die Preisanpassungen bei ersten Bestandskunden. Für Neukunden hatte der Anbieter zeitgleich an der Preisschraube gedreht. Inzwischen bekommen weitere Bestandskunden die E-Mails mit den Preisanpassungen.

Kunden können kündigen

Wer die neuen Preise nicht akzeptieren möchte, kann und muss selbst kündigen. Die Preisanpassungen sind dabei laut Nutzermeldungen in den sozialen Medien sehr unterschiedlich. Einige Kunden müssen in Kürze für ihre gewählten Sky-Pakete 2,50 Euro mehr im Monat als zuvor zahlen. Andere Kunden hatten schon vor Wochen eine Preiserhöhung von 2 Euro angekündigt bekommen. Die Preisanpassung gelten aber immer erst im Anschluss an die aktuelle Vertragslaufzeit.

Der Anbieter selbst hat dazu bisher keine allgemeine Bekanntgabe veröffentlicht, sodass man derzeit nur spekulieren kann, ob Sky gene­rell die Preis­erhö­hungen zum Ende der jewei­ligen Mindest­ver­trags­lauf­zeit durch­setzen möchte oder ob höhere Pay-TV-Kosten auch während der Lauf­zeit drohen, schreibt Teltarif weiter.