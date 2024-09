Mittelklasse-Tablets sind hervorragende Alltags-Begleiter. Sie eignen sich dabei vor allem als Smart-Home-Zentrale, für gemütliche Streaming-Sessions auf der Couch oder um im eigenen Dorf in Clash of Clans nach dem Rechten zu sehen. Mit dem Honor Pad X8a hat das Unternehmen ein neues Modell mit einem Qualcomm-Prozessor, genauer dem Snapdragon 680, Anfang September auf den Markt gebracht und eine UVP von 169,90 Euro ausgerufen. Aktuell könnt Ihr diesen Preis mit einem Gutschein jedoch noch einmal deutlich senken.

Das Honor Pad X8a – ein gelungenes Upgrade?

Das Honor Pad X8a folgt dem Namen nach auf das Honor Pad X8 aus dem Jahre 2022. Hier zeigt der Vergleich jedoch, dass Honor mächtig an den technischen Daten geschraubt hat und es sich im Endeffekt um ein komplett neues Tablet auf dem Android-Markt handelt. Das LC-Display misst nun 11 Zoll, statt wie bisher 10,1 Zoll. Als Prozessor findet im Honor Pad X8a ein Snapdragon 680 mit 4 GB RAM und 64/128 GB Flash-Speicher Platz, während das Honor Pad X8 noch auf einen größeren MediaTek MT8786 setzte, der mit einer ähnlichen Speicherkonfiguration aufbot.

Auch das Betriebssystem wurde aufpoliert und so nutzt die neueste Variante MagicOS 8.0, das auf Android 14 basiert, während Ihr beim älteren Modell mit Android S und MagicUI 6.1 ab Werk vorliebnehmen müsst. Die Frontkamera wurde von 2 MP auf 5 MP verbessert und der Akku hat von 5.100 mAh auf 8.300 mAh ordentlich zugelegt.

Auf dem Honor Pad X8a könnt Ihr den Bildschirm aufteilen (links) und auch Multi-Screen-Arbeit (rechts) ist kein Problem. / © Honor / Collage: nextpit

Hier noch eine kleine Randnotiz für unsere Nerds: Auch der Akkutyp hat sich geändert. Denn das Honor Pad X8 nutzte noch einen Lithium-Polymer-Akku, während in der aktuellen Tablet-Generation ein gängigerer Lithium-Ionen-Akku verbaut wurde. Das bedeutet, dass die Lebensdauer, also die möglichen Ladezyklen, erhöht, dafür jedoch die Temperatur- und Hitzeempfindlichkeit verringert wurden. Zusätzlich erhält das Honor Pad X8a nun auch einen Schwerkraftsensor, um nicht aus der Umlaufbahn zu fliegen – oder so.

Mit Gutschein zum günstigen Android-Tablet

Überzeugen Euch die Upgrades, können wir Euch versichern, dass Ihr vom Angebot ebenso angetan sein dürftet. Denn Ihr bekommt das Honor Pad X8a für kurze Zeit zum selben Preis wie das Honor Pad X8. Für 129,90 Euro gibt es das neue Android-Tablet (Bestenliste) jetzt direkt beim Hersteller. Möglich wird das Ganze allerdings erst, wenn Ihr den Code "ABX8A40" nutzt. Auf der Produktseite von Honor* wird Euch ebenfalls ein Coupon angeboten, dieser ist aber geringer, als der hier angegebene Gutschein.

Kombinierbar sind die beiden Rabattmarken allerdings nicht. Dennoch gilt, dass Ihr für kurze Zeit ein schickes und modernes Mittelklasse-Tablet zum richtig günstigen Einsteigerpreis erhaltet. Vor allem für alltägliche Aufgaben und zum abendlichen Streamen über Netflix, Disney+ und Co. eignet sich das Gerät durchaus. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen. Wie lange das Angebot nämlich gilt, hat Honor bisher nicht bekannt gegeben.

Was haltet Ihr vom Honor Pad X8a? Denkt Ihr, der Preis von 129,90 Euro ist hier gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!