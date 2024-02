Neues Lenovo-Tablet irre günstig: Tab M11 nur noch 137 €!

Das Lenovo Tab M11 könnt Ihr Euch gerade bei Proshop mit einem satten Rabatt sichern. Der Händler ist für kurze Zeit fast 60 Euro günstiger als seine Mitbewerber, wodurch Ihr hier einen absoluten Bestpreis erreicht. Ob sich der Deal zum kürzlich veröffentlichten Tablet wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Erst zur CES 2024 hat Lenovo mit dem Tab M11 das neue Mittelklasse-Tablet vorgestellt. Die unverbindliche Preisempfehlung legte der Hersteller auf 199 Euro fest. Der Nachfolger des beliebten Tab M10 ist jetzt bei Proshop in einer Aktion aufgetaucht und kostet Euch hier nur 137 Euro und liegt somit knapp 60 Euro unter dem nächstbesten Angebot. Möchtet Ihr Euch das Android-Tablet (zum Vergleich) schnappen, müsst Ihr Euch allerdings beeilen, denn der Händler hat nur eine begrenzte Stückzahl auf Lager und bietet die Aktion bis zum 04. März an.

Eines der größten Highlights des Lenovo Tab M11 ist das lange Update-Versprechen, welches uns Lenovo gibt. So erwarten Euch Systemupdates bis einschließlich Android 15, allen voran allerdings Sicherheitspatches bis 2028. Beim Display setzt der Hersteller auf ein 11-Zoll-IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Zudem erwartet Euch HD-Unterstützung für Netflix-Inhalte und für Binge-Fans ein 7.040-mAh-Akku, der bis zu 10 Stunden Laufzeit bietet. Dieser wird über maximal 15 W aufgeladen.

Die nötige Leistung bringt der Octa-Core-Prozessor MediaTek Helio G88 aus dem Jahr 2020, der mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher arbeitet. Letzteren könnt Ihr jedoch über eine microSD-Karte erweitern. Auf der Front- und Rückseite befindet sich zudem eine 8-MP-Kamera, mit der Ihr problemlos in Euren täglichen Meetings sitzen könnt.

Lohnt sich das Angebot zum Lenovo-Tablet?

Ihr zahlt bei Proshop nur 137 Euro für das neue Tablet. Günstiger gab es das Gerät bisher natürlich noch nicht. Der nächstbeste Preis liegt hier bei 191 Euro, wodurch Ihr massig sparen könnt. Es handelt sich zudem um die WiFi-Variante des Tab M11. Die Mobilfunk-Version kostet Euch hier gerade 179 Euro, was ebenfalls dem Bestpreis entspricht. Der nächstbeste Preis hierfür liegt mit 219 Euro noch einmal deutlich höher.

Zusätzlich bekommt Ihr noch den Lenovo Tab Pen. Seid Ihr also auf der Suche nach einem Tablet, mit dem Ihr Euer Smart Home steuern, entspannt nach der Arbeit auf der Couch Filme schauen oder unterwegs an Meetings teilnehmen könnt, seid Ihr mit dem Tab M11 gut bedient. Durch Dolby Atmos, ein Gewicht von 465 g und Quad-Lautsprecher ist das Tablet der perfekte Begleiter für unterwegs. Gamer jedoch dürften hier aufgrund des Mittelklasse-SoCs schnell an ihre Grenzen stoßen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Lenovo Tab M11 interessant für Euch? Wünscht Ihr Euch mehr Tablet-Deals? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!