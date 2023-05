Nothing Phone (2): CEO gibt den Juli als Verkaufsstart bekannt

Bislang wurde die Markteinführung des Nothing Phone (2) auf die zweite Jahreshälfte datiert. In einem aktuellen Interview hat Carl Pei, als Founder und CEO von des Londoner Start-up-Unternehmens, den Zeitplan für die Markteinführung jedoch auf einen Monat eingegrenzt und die größere Akkukapazität für das nächste transparente Telefon bestätigt.

Das Nothing Phone (2) kommt im Juli 2023

Der Gründer und Geschäftsführer von dem Londoner Start-up-Unternehmen Nothing, hat zwei Dinge über das Nothing Phone (2) klargestellt: Erstens wird das Nothing Phone (2) irgendwann im Juli weltweit offiziell vorgestellt und noch im selben Monat erhältlich sein. Carl Pei fügte explizit hinzu, dass die USA diesmal bei der ersten Markteinführung des Android-Smartphones ebenfalls mit von der Partie sind.

In dem Zusammenhang nicht ganz unpassend: Die besten Smartphones in diesem Jahr unter 500 Euro

Die Akkulaufzeit des Nothing Phone (2)

Das zweite Detail, das der ehemalige OnePlus-Gründer mitteilte, war die Akkugröße des Gerätes, die im Vergleich zum von uns getesteten Nothing Phone (1) erhöht wurde. Demnach wird das Nothing Phone (2) einen größeren Akku mit einer Kapazität von 4.700 mAh haben – also 200 mAh mehr als der Vorgänger. Damit liegt es aber immer noch unter dem, was andere Hersteller, wie das OnePlus 11 (Test) mit 5.000 mAh bieten.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Nothing-Nachfolger mit seinem Snapdragon 8+ Gen 1 und dem auf Android 13 basierenden Nothing OS in der Praxis schlagen wird. Außerdem soll das Phone (2) mit 12 GB RAM, 256 GB Speicherplatz und einem 120-Hz-Display ausgestattet sein. Möglicherweise wird es zusätzlich zu einer Haupt- und einer Ultra-Weitwinkel-Kamera einen dritten Sensor auf der Rückseite verbaut haben.

Über die Preisgestaltung des Nothing Phone (2) gibt es noch keine Informationen. Es wurde aber bereits erwähnt, dass das Handy als obere, bzw. Premium-Mittelklasse vermarktet wird, was auch aus den ersten Spezifikationen und Funktionen hervorgeht. Es wird interessant sein, wie sich die neue Marke gegen größere Namen wie Samsung mit seinem Galaxy S23 (Test) oder dem kommenden "Budget-Flaggschiff", dem Samsung Galaxy S23 FE, behaupten wird.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Zur Geräte-Datenbank

Was meint Ihr, wie hoch sollte der Preis für das Nothing Phone (2) sein, damit es eine bessere Kaufoption ist, als das OnePlus 11 oder das Galaxy S23? Wir würden gerne Eure Vorschläge unten in den Kommentaren lesen.