Ihr legt Wert auf ein cooles Design bei Eurem Smartphone? Dann steht Nothing mit seinen Geräten sicherlich ganz oben auf Eurer Wunschliste. Die Geräte bieten nicht nur das Glyph-Interface, sondern haben auch einiges auf dem Kasten. Aktuell bekommt Ihr das Nothing Phone (2a) zum Bestpreis und zahlt nicht einmal 250 Euro für das Mittelklasse-Handy. Wir haben uns den Deal genauer für Euch angeschaut.

Die leuchtende Rückseite der Phone-Serie von Nothing sieht nicht nur schön aus, sondern hat sogar einen sinnvollen Nutzen. Das sogenannte "Glyph-Interface" ist einmalig und informiert Euch über Anrufe oder Benachrichtigungen und kann sogar im Musik-Takt mitleuchten. Genauso einmalig wie die Light-Show ist der aktuelle Deal zum Nothing Phone (2a). Aktuell bekommt Ihr die Budget-Variante nämlich für weniger als 250 Euro – günstiger gab's den Midranger noch nie.

Nothing Phone (2a): Mehr als nur ein Design-Wunder

Mein Kollege Antoine ist definitiv ein großer Fan der Phone-Reihe von Nothing. In seinem Test zum Nothing Phone (2a) bezeichnet er das Gerät als das "schönste Android-Smartphone der Mittelklasse" und war zudem von der starken Akkulaufzeit und der durchaus stabilen Leistung des MediaTek Dimensity 7200 Pro angetan. Mit 8 GB LPDDR5-RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher gibt es bei Amazon zwar nur die Standardvariante, allerdings dürfte diese für die meisten täglichen Anwendungen mehr als ausreichend sein.

Das berühmte Glyph-Interface des Nothing Phone (2a). / © nextpit

Leider schwächelt das Gerät etwas bei der Foto-Qualität, vor allem bei Nacht. Auch die langsame Ladegeschwindigkeit mit maximal 45 W, was immer noch mehr ist, als bei Premium-Geräten von Google oder Samsung, war etwas schade. Allerdings solltet Ihr bei einem Smartphone für weniger als 300 Euro mit einigen Abstrichen rechnen und diese lassen sich durchaus verkraften.

Trend-Smartphone für weniger als 250 Euro

Das Nothing Phone (2a) bekommt Ihr gerade bei Amazon zum Bestpreis. Gerade einmal 249 Euro kostet Euch die 128-GB-Version des Midrangers derzeit. Günstiger gab es das Gerät noch nie. Könnt Ihr mit Amazon nichts anfangen, müsst Ihr jetzt allerdings nicht traurig sein. Denn auch Gomibo bietet das Smartphone für 249 Euro* an. Hier kommen allerdings noch einmal 2,95 Euro für den Versand hinzu.

Doch lieber etwas Größeres? Unser Test zum Nothing Phone (2a) Plus

Hebt Ihr Euch gerne von der Masse ab oder möchtet einfach mal etwas anderes, seid Ihr mit diesem Angebot gut beraten. Gerade für alltägliche Aufgaben eignet sich das Nothing Phone (2a) und seien wir mal ehrlich: Wer von Euch nutzt das Smartphone für mehr als Musik, Serien, Social Media oder zur Kontaktpflege?

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nothing Phone (2a) für Euch zu dem Preis interessant? Lasst es uns wissen!