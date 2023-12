So bekommt Ihr das Redmagic 9 Pro vor allen anderen – und günstiger!

Gamer aufgepasst, denn Nubia hat etwas für Euch auf Lager. Der Hersteller hat mit dem Redmagic 9 Pro das perfekte Smartphone für alle Zocker vorgestellt. Wer es gar nicht erwarten kann, sollte die Early-Bird-Aktion nicht verpassen. Hier spart Ihr nicht nur Geld, sondern bekommt das Gaming-Smartphone vor allen anderen! Was es mit dem neuen Gaming-Boliden auf sich hat und wie die Vorbesteller-Aktion funktioniert, erzählt Euch nextpit in diesem Artikel.

Das Smartphone ist, laut einer Studie des Verbandes der Deutschen Games-Branche (game), die meistgenutzte Spielekonsole hierzulande. In den vergangenen Jahren hat sich hier auch die Qualität der Spiele von einfachen Games wie "Bejeweled" bis hin zu echten Krachern wie "Resident Evil Vilage" weiterentwickelt und lockt immer mehr Gamer ans Handy. Nur logisch also, dass sich die Hersteller auch in diesem Bereich mehr trauen, wie das neue Redmagic 9 Pro von Nubia eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Preis und Verfügbarkeit des Redmagic 9 Pro

Nubia, Hersteller des Redmagic 9 Pro, hat das Gaming-Smartphone am 27. November offiziell in China vorgestellt. Hierzulande soll es am 3. Januar in den Ladenregalen erscheinen. Dabei stehen Euch zwei verschiedene Speicherkonfigurationen zur Verfügung: 12 GB RAM mit 256 GB Gerätespeicher und 16 GB RAM mit 512 GB Speicher. Außerdem könnt Ihr aus den drei Farben Snowfall, Cyclone und Sleet auswählen.

Affiliate Angebot Nubia Redmagic 9 Pro Jetzt in der Early-Bird-Aktion 30 Euro zusätzlich sparen!

Preislich wird die kleinste Speichervariante bereits für 649 Euro angeboten. Die größere Version kostet Euch 799 Euro. Allerdings gibt es auch eine interessante Early-Bird-Aktion für Kurzentschlossene. Denn Ihr bekommt das Gerät nicht nur einen Tag früher als alle anderen, sondern erhaltet noch einmal 30 Euro Rabatt obendrauf.

So gut ist das Gaming-Smartphone von Nubia

Mein Kollege Matt konnte das Redmagic 9 Pro bereits für Euch testen und war, gelinde gesagt, absolut überzeugt von der brachialen Leistung des Smartphones. Auch mit dem minimalistischen Design, das gänzlich ohne Kamerabuckel auskommt, macht das Redmagic 9 Pro sofort nach dem Auspacken mächtig Eindruck.

So gut sind Mobile-Games 2023: Resident Evil Village auf dem iPhone 15 Pro Max

Beim Display setzt der Hersteller ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 1.500 Nits. Dabei beträgt die maximale Bildwiederholrate 120 Hz. Die Touch-Sampling-Rate von 960 Hz sorgt für präzise Eingaben auf dem Q9+-BOE-Display. Ein weiteres Highlight ist der verbaute Prozessor.

Das Nubia Redmagic kommt mit zwei 50-MP-Samsung-Kameras – eine gute Entscheidung. / © nextpit

Dabei handelt es sich nämlich um das aktuelle Flaggschiff-SoC von Qualcomm. Die Rede ist vom Snapdragon 8 Gen 3, der dank massig LPDDR5-RAM und UFS-4.0-Speicher massig Performance bietet. Hinzu kommen Hardware-Lüfter und eine ICE-13-Kühlung, um Thermal Throttling zu verhindern. Durch dieses Kühlungssystem sinkt die Kerntemperatur der Prozessors um bis zu 25 °C.

Schnell kann das Smartphone – und das auch bei angenehmer Temperatur. / © nextpit

Die (fast) Bloatware-freie Software des Redmagic 9 Pro weiß ebenfalls zu überzeugen, und so erwartet Euch hier Android 14 mit der Oberfläche Redmagic OS 9.0. Das Game-Space-Menü lässt Euch einen riesigen Spielraum bei Euren Einstellungen, und so könnt Ihr sogar die Schultertasten mit RGB-Effekten versehen – und jeder mit einem Gaming-PC weiß, dass RGB die eigene Performance verbessert. Für eine ausdauernde Spielleistung sorgt zudem der 6.500-mAh-Akku, den Ihr innerhalb von knapp 40 Minuten wieder voll aufladen könnt.

Die Game-Center-App ermöglicht zahlreiche Optionen für Euer Gaming-Erlebnis! / © nextpit

Häufig müsst Ihr bei Gaming-Smartphones einen Abstrich machen. Dies betrifft in den meisten Fällen die Kamera, allerdings erzielt das duale Kamerasystem wirklich ordentliche Bilder. Nubia setzt hier auf eine 50-MP-Hauptkamera, die durch eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Die Selfie-Kamera auf der Frontseite erreicht immerhin 16 MP und versteckt sich unter dem Display.

Was haltet Ihr von dem Smartphone? Sind Gaming-Smartphones spannend für Euch? Wie viel Zeit verbringt Ihr am Tag mit Games auf dem Handy? Lasst es uns wissen!