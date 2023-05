Nur heute: Apple Mac mini mit M2-Chip zum Bestpreis!

Solltet Ihr bereits seit Längerem mit dem Gedanken spielen, in die Welt von Mac einzutauchen, dann könnte heute Euer Glückstag sein. Denn im Cybersale bei Cyberport gibt es heute den Apple Mac mini mit M2 Prozessor für gerade einmal 549 Euro zu haben. So günstig gab es den Mini-Desktop-PC noch nie und wir haben uns das Angebot in diesem Deal-Check einmal genauer für Euch angeschaut.

Bluescreen hier, Abstürze dort und Bugs so weit das Auge reicht. Habt Ihr genug von Windows-Computern oder wollt aus reiner Neugier einen Blick in die Welt von Mac-Rechnern werfen, müsst Ihr in der Regel ordentlich Geld in die Hand nehmen. Dabei eignen sich die Computer vor allem zum Arbeiten und gestalten das Home-Office deutlich angenehmer. Jetzt bekommt Ihr den Apple Mac mini M2 (2023) zum bisherigen Bestpreis im Tagesdeal bei Cyberport.

Affiliate Angebot Apple Mac mini M2 M2-Prozessor | 8 GB RAM | 256 GB SSD | Deca-Core-Grafikeinheit | macOS Ventura

Der Apple Mac Mini der aktuellsten Generation nutzt den Apple-M2-Chip, der auf eine ARMv8-A64-Architektur basiert und mit einer Octacore-CPU ausgestattet wurde. Dank der 16-Kern-Neural-Engine können auch KI-Anwendungen ohne Probleme ausgeführt werden und mit der Deca-Core-GPU steht Euch eine ordentliche Grafikleistung zur Verfügung. Dabei nutzt der Mini-Computer 8 GB LPDDR5-6400-RAM und die SSD fasst 256 GB.

Doch lieber ein MacBook? Dann schaut doch mal in unsere MacBook-Kaufberatung rein

Der Mac Mini verfügt über jeweils zwei USB-3.0-Anschlüsse und zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse. Außerdem kommt ein HDMI-2.0-Anschluss zum Einsatz. Als Betriebssystem nutzt Apple das hauseigene MacOS Venture und die Drahtlosverbindung funktioniert via Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Mit einem Gewicht von 1,2 Kilogramm und geringen Maßen von 36 x 197 x 197 mm findet der Computer fast überall seinen Platz.

Lohnt sich das Cyberport Angebot zum Apple Mac mini M2?

Derzeit liegt der Bestpreis für den Mini-Computer bei 602,63 Euro. Dieses Angebot erhaltet Ihr bei eBay über den Händler "notebooksbilliger". Dadurch ist der Tagesdeal von Cyberport wirklich spannend, denn Ihr zahlt noch einmal mehr als 50 Euro weniger für den Mac Mini. Somit erhalten wir hier einen nie dagewesenen Tiefstpreis für das Modell aus 2023.

Wollt Ihr nicht unbedingt zocken und benötigt einen kompakten Computer für die Arbeit und tägliche Aufgaben, lohnt sich das Angebot definitiv. Bedenkt allerdings, dass sich der Arbeitsspeicher nicht erweitern lässt, wodurch Ihr an die 8 GB gebunden seid. Außerdem handelt es sich nicht um einen großen Mac-Rechner, sondern um die abgespeckte Mini-Variante. Möchtet Ihr jedoch voll in die Apple-Welt eintauchen, ist das Angebot definitiv spannend.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Apple Mac mini M2 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Windows-Alternativen? Lasst es uns wissen!