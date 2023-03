Nur solange Vorrat reicht: Aldi rasiert den Preis für diesen Mähroboter

Plant Ihr, Euch in nächster Zeit einen Mähroboter zu kaufen? Immerhin klopft der Frühling an unsere Tür. Lautet die Antwort auf die Frage "Ja", solltet Ihr vielleicht einmal folgenden Deal checken: Sowohl Aldi als auch Norma bieten den Scheppach RoboCut L500 aktuell für 399 Euro an.