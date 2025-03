Seid Ihr auf der Suche nach günstigen Tarifen mit unbegrenztem Datenvolumen, dürft Ihr die aktuelle Aktion von o2 nicht verpassen. Denn die Unlimited-Handyverträge gibt es jetzt so günstig, wie zuletzt am Black Friday. Auch der beliebte o2 Unlimited Max ist jetzt stark reduziert. Wir haben uns das Angebot einmal näher für Euch angeschaut.

Stoßt Ihr häufig an Eure Datengrenzen oder möchtet Euch nicht immer um das verfügbare Datenpaket sorgen, bleibt häufig nur der Griff zu recht kostspieligen Mobilfunktarifen. Seit Anfang März findet bei o2 allerdings ein Umbruch statt. Neben einer Reduzierung der Tarif-Auswahl reduziert der Provider auch die monatlichen Kosten vieler Handyverträge. Dadurch sinken auch die Preise für die Unlimited-Tarife, die Ihr jetzt so günstig bekommt, wie selten.

o2 Mobile Unlimited: Das bieten Euch die Handyverträge

Insgesamt drei verschiedene Unlimited-Tarife hat o2 derzeit auf Lager. Der o2 Unlimited Smart, o2 Unlimited Max und o2 Unlimited on Demand. Letzteren schauen wir uns etwas später an, da dieser eine Besonderheit aufweist. die Smart und Max Verträge hingegen bieten unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von o2. Beide können mit einer Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze aufwarten. Außerdem ist EU-Roaming ebenfalls inklusive. Die Tarife könnt Ihr natürlich auch als eSIM nutzen oder Euch o2 TV für einen Monat kostenlos hinzubuchen.

Die Handyverträge ähneln sich bis auf ein wichtiges Detail: die verfügbare Download-Bandbreite. Diese ist beim o2 Unlimited Smart nämlich auf 15 MBit/s begrenzt. Der Max hingegen bietet satte 300 MBit/s.

o2 Unlimited on Demand: Datenvolumen auf Abruf

Kommen wir zum Spezialtarif. Auch hier erwartet Euch die Highspeed-Bandbreite des o2 Unlimited Max*, sowie eine Allnet- und SMS-Flat und EU-Roaming. Wie der Name vermuten lässt, ist das unbegrenzte Datenvolumen hier allerdings nur auf Abruf verfügbar. Ihr erhaltet täglich Zugang zu Datenpaketen mit 10 GB, die Ihr bei Bedarf unbegrenzt erweitern könnt. Dafür müsst Ihr eine SMS an o2 senden (kostenlos) und erhaltet somit pro Buchungsschritt 2 GB zusätzlich.

Allerdings sollte den meisten 10 GB täglich durchaus ausreichen. Denn damit könnt Ihr unter anderem 10 Stunden lang Videos streamen, 20 Stunden online zocken oder 50 Stunden auf Social Media Euer Unwesen treiben. Die Unlimited-Tarife sind derzeit reduziert, allerdings nur dann, wenn Ihr Euch für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet. Wie das preislich aussieht, erfahrt Ihr nachfolgend.

So viel zahlt Ihr für unbegrenztes Datenvolumen bei o2

Entscheidet Ihr Euch für eines der Angebote, sind die Kosten natürlich ebenfalls nicht gerade unwichtig. In allen Fällen gilt, dass Ihr eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro zahlen müsst. Ansonsten spart Ihr bei den Tarifen gerade ordentlich. Der o2 Mobile Unlimited Smart kostet Euch jetzt 19,99 Euro*, statt 39,99 Euro, monatlich. Den o2 Unlimited on Demand gibt's für 24,99 Euro, statt 29,99 Euro. Und beim o2 Mobile Unlimited Max zahlt Ihr noch 29,99 Euro, während der reguläre Preis 49,99 Euro beträgt.

o2 Unlimited im Tarif-Check Tarif o2 Mobile Unlimited Smart o2 Mobile Unlimited on Demand o2 Mobile Unlimited Max Datenvolumen Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Download-Bandbreite max. 15 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s Upload-Bandbreite max. 10 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G/LTE 5G/LTE 5G/LTE SMS / Telefon-Flat Ja Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 € 19,99 € 29,99 € 24,99 € 49,99 € 29,99 € Anschlussgebühr 39,99 € 39,99 € 39,99 € Gesamtkosten 519,75 € 639,75 € 759,75 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 21,66 € ~ 26,66 € ~ 31,66 €

Darum lohnen sich die o2-Tarife jetzt so sehr

Aufgrund der Anschlusskosten sind die effektiven Tarifkosten pro Monat natürlich etwas höher. Allerdings gilt auch hier: Es werden einmalig 39,99 Euro abgebucht und auf der Rechnung stehen die hier angegebenen Preise. Vor allem der Unlimited Smart und Max sind aufgrund der hohen Ersparnis richtig spannend. Normalerweise bekommt Ihr solche Preise nur am Black Friday geboten – wenn Ihr Glück habt. Ihr könnt hier übrigens auch eine Flex-Variante* mit monatlicher Kündigungsfrist wählen, allerdings zahlt Ihr dann deutlich mehr pro Monat.

Möchtet Ihr Euch also einen Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen schnappen, keinen Umweg über einen Drittanbieter gehen und dazu noch Geld sparen, solltet Ihr die aktuellen Angebote von o2 (Tarifübersicht) besser nicht verpassen. Wie lange die Aktion gilt, ist allerdings nicht bekannt. Dementsprechend solltet Ihr Euch besser beeilen, bevor der Provider den Stecker zieht.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Unlimited-Tarife zu diesen Konditionen interessanter für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!