Galaxy-Watch-Nutzer bekommen jetzt einen Vorgeschmack auf die Galaxy AI , die bereits Anfang des Jahres angekündigt wurde. Diese Funktionen und andere wichtige Änderungen werden mit dem ersten One-UI-6-Watch-Beta-Update eingeführt. Hier erfahrt Ihr, welche Galaxy-Smartwatch-Modelle mit dem Update kompatibel sind und in welchen Ländern es verfügbar ist.

Bessere Gesundheit mit den neuen KI-Funktionen der Galaxy Watch

Die Verfügbarkeit des Updates wird über das Samsung Community Forum bekannt gegeben, das auch ein ausführliches Changelog enthält. Darin wird unter anderem eine Reihe von Galaxy KI-gesteuerten Funktionen hervorgehoben, darunter ein neuer Energiewert in der Samsung-Health-App.

Wie beschrieben, nutzt das Tool maschinelles Lernen, um Eure körperliche und geistige Bereitschaft zu ermitteln, die auf Euren Aktivitäten und der Menge an Schlaf basiert, die Ihr zu Euch nehmt. Ihr könnt Euch den Wert zusammen mit Empfehlungen anzeigen lassen, ob Ihr mehr Pausen braucht oder ob Ihr bereit seid, ins Fitnessstudio zu gehen.

Das Samsung-One-UI-6-Watch-Update fügt die Galaxy-AI-gestützte Energy-Score-Funktion auf der Galaxy Watch hinzu. / © Samsung

Galaxy AI verbessert auch das Schlaftracking mit genaueren und detaillierteren Messwerten. Sie fügt Euren Schlafdaten Metriken hinzu, wie z. B. die Dauer des Einschlafens, die Herzfrequenz und die Atemfrequenz.

Im Fitnessbereich wird Galaxy AI auch die Anpassung von Workouts ermöglichen, bei denen Ihr eine Reihe von Aktivitäten zu einem einzigen Workout zusammenstellen könnt. Auch Ziele, Wiederholungen und andere Faktoren können mit dem angepassten Workout festgelegt werden.

Double Tap und weitere Steuerelemente auf der Galaxy Watch

Bevor Apple die Funktion "Double Tap" auf der Apple Watch einführte, gab es auf Samsungs Smartwatches schon lange Universalgesten zur berührungslosen Steuerung. Mit der One UI 6 Watch Beta erweitern die Koreaner diese Funktion.

Mit dem Update könnt Ihr die Double-Tap-Geste (zweimaliges Tippen mit Zeigefinger und Daumen) für wichtige Aktionen wie das Annehmen von Anrufen, das Pausieren/Stoppen Eures Workouts, den Auslöser in der Kamera-App und vieles mehr nutzen. Außerdem schalten die Universalgesten automatisch zwischen den Schnellaktionen und dem Fokusmodus um.

Es gibt auch Unterstützung für die berührungslose Steuerung, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, indem Ihr Euer Handgelenk hin und her bewegt. Die Modi auf der Galaxy Watch haben die Fähigkeit erhalten, verschiedene Aktionen und Shortcuts zu steuern, darunter "Wecken" und "Nicht stören".

Update der Benutzeroberfläche und des Systems

Eine der visuellen Änderungen, die die Firmware mit sich bringt, ist eine neue Liste der laufenden Aktivitäten. Tippt einfach unten auf das Zifferblatt, um die Liste anzuzeigen. Noch wichtiger ist, dass die One-UI-6-Watch-Beta auch die Standardschriftart ändert und Ihr einen moderneren Touch verleiht.

Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, könnt Ihr Bildanhänge in Nachrichten auf Eurer Galaxy Watch speichern und Lieblingsemojis festlegen. Außerdem wird das automatische Pairing mit zuvor gekoppelten Kopfhörern und Lautsprechern aktiviert, sobald Ihr die Musikwiedergabe auf der Uhr startet.

Mit welcher Galaxy Watch ist die One-UI-6-Watch-Beta kompatibel?

Laut Samsung ist die One UI 6 Watch Beta für die Galaxy Watch 6 (Test) und die Galaxy Watch 6 Classic über das Beta-Programm verfügbar. Sie sollte aber auch die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 (Test) unterstützen, die mit Wear OS 4 laufen. Derzeit können nur Nutzer/innen in den USA und Südkorea teilnehmen und es gibt keine Angaben darüber, wann die Beta und die finalen Updates in weiteren Ländern veröffentlicht werden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Werdet Ihr die Beta-Software auf Eurer Galaxy Watch 6 aktualisieren? Welche Funktionen wollt Ihr unbedingt ausprobieren? Lasst uns Eure Pläne wissen.