OnePlus 11 Concept Phone: Inspiration vom Nothing Phone (1)?

Es wird erwartet, dass die Oppo-Tochter OnePlus, das OnePlus 11 Concept Smartphone auf dem MWC 2023 in Barcelona, Ende des Monats vorstellen wird. Doch bevor sich der Vorhang für die Veranstaltung offiziell lüftet, teasert das Unternehmen bereits das Smartphone auf entsprechenden Kanälen an.

OnePlus zeigt "glühende Hybrid-Kühlrohre"

Auf den Bildern, die OnePlus nun mit der Öffentlichkeit geteilt hat, sind auf der Rückseite des OnePlus 11 Concept Phones blaue Lichtstreifen in Wellenform zu sehen, die sogar die runde Kamerainsel bedecken. Diese werden von einer Unibody-Glasabdeckung geschützt, die wie bei Nothing's Phone (1) ebenfalls transparent zu sein scheinen.

Das Unternehmen nennt diese Streifen ausdrücklich eisblaue Rohrleitungen und vergleicht sie mit den "Blutgefäßen" des Smartphones. Es ist unklar, wozu diese Lightstripes tatsächlich dienen, aber so wie es sich anhört, könnten sie Teil des speziellen Kühlsystems sein. Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn die Glyph-Funktionen vom Nothing Phone (1) übernommen werden, da Carl Pei als Gründer und CEO von Nothing, gemeinsam mit Pete Lau 2013 OnePlus gegründet hatten.

The #OnePlus11Concept is our bold vision for the future of smartphones, fusing awe-inspiring design with industry-first technology. See it first at #MWC2023. pic.twitter.com/A0DfiEeVBe — Pete Lau (@PeteLau) February 20, 2023

OnePlus 11 Konzeptdesign / © OnePlus

Was die anderen Merkmale des OnePlus 11 Concept Phone angehen, so ist die Kamera offensichtlich mit einer anderen Anordnung von Modulen ausgestattet als die Dreifach-Kamera des OnePlus 11 (Testbericht). Es ist jedoch schwer zu sagen, welche Funktionen einzigartig oder neu sein könnten. In einem separaten Clip, den OnePlus-CEO Pete Lau geteilt hat, ist außerdem ein internes Bauteil zu sehen, das zu den Kernfunktionen des Geräts zu gehören scheint.

Die Beleuchtung der Glyphe auf dem Nothing Phone 1 / © NextPit

Könnt ihr das OnePlus 11 Concept Phone kaufen?

Das OnePlus 11 Concept wird am 27. Februar in Barcelona offiziell vorgestellt. Obwohl OnePlus ein funktionierendes Produkt zeigen könnte, ist das keine Garantie dafür, dass das Gerät an Verbraucher verkauft wird. Vielleicht in einer sehr limitierten Auflage. Stattdessen könnte es eher sein, dass die vorgestellten Technologien in zukünftigen Produkten von OnePlus wie dem OnePlus 11T oder OnePlus 12 zum Einsatz kommen.

Mögt Ihr die Glyph-Funktionen des Nothing Phone (1)? Würdet Ihr es bevorzugen, wenn andere Hersteller wie OnePlus diese Funktion übernehmen würden? Lass es uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.