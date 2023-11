OnePlus 12 kommt mit einer Holzstruktur auf der Rückseite

Das OnePlus 12 gehört zu den Top-Kandidaten der noch zu erwarteten Flaggschiff-Smartphones in diesem Jahr. Inzwischen wurde bestätigt, dass es am Montag, dem 4. Dezember 2023 auf den Markt kommen wird. Es sieht so aus, als ob das OnePlus 12 in drei neuen Farbvarianten und einer gerüchteweise erhältlichen Holz-Edition auf den Markt kommen wird.

OnePlus 12: Back to the roots

In den letzten Jahren waren die OnePlus-Geräte (einschließlich der Smartphones und Wearables) immer in sehr begrenzten Farbvarianten erhältlich, hauptsächlich in Schwarz und Grün. Wie nun von OnePlus auf den sozialen Netzwerken bekannt gegeben wurde, scheint das Unternehmen anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums nun auch Weiß als eine dritte Farboption anzubieten. OnePlus hat jedoch bisher nicht bestätigt, ob alle drei Farben weltweit erhältlich sein werden.

Abgesehen von diesen drei Farben ist unklar, wie die Rückwand des Geräts beschaffen sein wird. Renderings von Drittanbietern zeigen eine Art Metalllegierung oder Aluminium, aber es gibt auch einen Bericht, wonach das OnePlus 12 kabelloses Laden unterstützt, was auf ein Glasmaterial hindeutet. Glücklicherweise müssen wir nicht allzu lange warten, um es herauszufinden.

OnePlus 12 Renderings: Altes (links) vs. neues Aussehen (rechts) des Geräts basierend auf einem Prototyp. / © OnLeaks

Denn unabhängig davon hat der bekannte Tippgeber Digital Chat Station auf Sina Weibo ein Foto geteilt, auf dem zu sehen ist, dass OnePlus eine Sonderedition des OnePlus 12 mit einer Rückseite aus Holz vorstellt. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine Art Snap-on-Case wie bereits früher erhältlich oder eine integrierte Rückwand handelt. Weiterhin könnte diese Holz-Rückseite auch nur exklusiv in China erhältlich sein.

OnePlus bringt möglicherweise eine Sonderedition des OnePlus 12 mit einer Rückseite mit Holzstruktur auf den Markt. / © Weibo

Den Bildern nach zu urteilen wird das OnePlus 12 nicht wesentlich von der Designsprache des OnePlus 11 (Test) abweichen, zu der auch das exzentrische Kameramodul und einige ikonische Komponenten wie der Alert-Slider gehören. Auf der Vorderseite sollte das OnePlus 12 eine neu positionierte Frontkamera und ein etwas flacheres Display geben.

Die weltweite Markteinführung des OnePlus 12 wird voraussichtlich irgendwann im Januar 2024 beginnen. Vorbestellungen und Auslieferungen werden wahrscheinlich im selben Monat beginnen.

In welche Farbe würdet Ihr am liebsten das OnePlus 12 sehen? Steht Ihr auf ein Holzgehäuse oder eine Holz-Rückseite? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.