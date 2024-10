Qualcomm wird am 22. Oktober auf dem Snapdragon Summit seinen nächsten Flaggschiff-Chipsatz vorstellen. Zur Vorbereitung hat das Unternehmen damit begonnen, Teaser zu veröffentlichen, darunter ein Video, das nicht nur den neuen Chip bestätigt, sondern möglicherweise auch einen ersten Blick auf das kommende OnePlus 13 wirft, das noch in diesem Monat vorgestellt werden soll.

In China hat Qualcomm ein Teaser-Video auf Weibo geteilt, das einen Hinweis auf den neuen Snapdragon-SoC gibt. Das Video bestätigt die Verwendung benutzerdefinierter Oryon-Kerne, aber andere Details bleiben unklar, z. B. der endgültige Name des Chips oder ob er die Nummernfolge seiner Vorgänger fortsetzen wird.

Angebliches OnePlus 13 mit überarbeitetem Kameramodul

Noch interessanter ist, dass das Video ein unbekanntes Smartphone zeigt. Aufgrund des Designs, insbesondere der exzentrischen Kamerainsel, glauben viele, dass es sich um das OnePlus 13 handeln könnte, eine Behauptung, die von dem zuverlässigen Leaker Digital Chat Station unterstützt wird.

Diese Spekulationen passen zu den Erwartungen, dass OnePlus sein neues Flaggschiff noch in diesem Monat in China vorstellen wird. Gerüchten zufolge könnte das OnePlus 13 eines der ersten Geräte sein, das mit dem Snapdragon-Chip der nächsten Generation von Qualcomm ausgestattet ist, was auf eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen hinweist.

Zur Erinnerung, so sieht das OnePlus 12 aus. / © nextpit

Was das Design angeht, so scheint das Kameramodul überarbeitet worden zu sein. Im Gegensatz zum OnePlus 12 (Test) verfügt es jetzt über einen großen zentralen Sensor, der von sekundären Sensoren und einem LED-Blitz umgeben ist.

Zu den Gerüchten über die technischen Daten des OnePlus 13 gehören ein neues mikrogekrümmtes OLED-Display, das die Vorderseite etwas flacher erscheinen lässt, und ein überarbeitetes Gesamtdesign. Es wird erwartet, dass das Gerät entweder Ende 2023 oder Anfang 2024 weltweit auf den Markt kommt.

Affiliate Angebot OnePlus 12

Welche Funktionen oder Verbesserungen erhofft Ihr Euch für das OnePlus 13? Wir würden uns freuen, Eure Meinung zu hören.