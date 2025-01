OnePlus 13 im Test: Ein Flaggschiff, das alles richtig macht

OnePlus hat die Messlatte für seine Flaggschiff-Smartphones Jahr für Jahr höher gelegt, und mit dem OnePlus 13 scheint es, als hätten sie einen neuen Höhepunkt erreicht. Egal, ob Ihr ein treuer OnePlus-Fan oder einfach nur ein Android-Enthusiast seid, dieses neue Modell erfüllt alle Anforderungen - und das, ohne dass die 1.000-Dollar-Euro vermutlich zu überschreiten. Das ist ein seltenes Kunststück in der heutigen Flaggschiff-Landschaft und macht es zu einer herausragenden Option für alle, die nach Spitzenleistung suchen, ohne sich mit dem Preis eines Flaggschiffs aufzuhalten.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus 13 Pro Großes, lebendiges Display

Konsistente Leistung

Vielseitiges Kameramodul

Ganztägige Akkulaufzeit

IP68- und IP69-Zertifizierungen Contra Nur in einer Größe erhältlich

Die Schutzfolie auf dem Display ist an den Rändern spürbar

Qi2-Unterstützung erfordert eine MagSafe-kompatible Handyhülle OnePlus 13 OnePlus 13: Alle Angebote

Großes Display in einem robusten Gehäuse OnePlus setzt seinen direkten Ansatz bei Smartphones fort: Eine Größe passt für alle. Diese Philosophie prägt das Erlebnis mit dem OnePlus 13. Mit einem 6,82-Zoll-Display in der Diagonale ist es ein großes Gerät, aber sein schlankes Profil und der gute Griff machen es handlich - auch wenn die einhändige Bedienung etwas mühsam ist. So ist es zum Beispiel praktisch unmöglich, die Taste zum Erhöhen der Lautstärke zu erreichen, ohne deine Hand zu verstellen. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich ein bescheidener Kamerabuckel, der eine erfrischende Abwechslung zu den massiven Vorsprüngen anderer Flaggschiffe darstellt. Das sorgt für mehr Balance beim Halten des Geräts. Obwohl ich noch nie ein Fan von veganem Mikrofaserleder war, ist das blaue Testgerät, das ich erhalten habe, auffallend originell. Es schreit OnePlus auf eine Art und Weise heraus, die sich deutlich und selbstbewusst anfühlt. Ein herausragendes Designmerkmal ist der Alert Slider. Er ist herrlich einfach und intuitiv - eine unterschätzte Annehmlichkeit in einer Welt, in der andere Marken solche physischen Knöpfe abschaffen. OnePlus 13: Ein genauerer Blick auf Design und Display Abmessungen : 162,9 × 76,5 × 8,5/8,9 mm; Gewicht: 210-213 g

: 162,9 × 76,5 × 8,5/8,9 mm; Gewicht: 210-213 g Display : 6,82" QHD+ (3168 × 1440), 510 ppi, 120Hz ProXDR mit LTPO 4.1

: 6,82" QHD+ (3168 × 1440), 510 ppi, 120Hz ProXDR mit LTPO 4.1 Helligkeit : 1600 nits (HBM), 4500 nits (Spitze)

: 1600 nits (HBM), 4500 nits (Spitze) Merkmale: 19,8:9 Seitenverhältnis, 10-Bit Farbe, Ceramic Guard Glas, IP69 Das Kamerasystem des OnePlus 13, angeführt von seiner Hasselblad-Partnerschaft. © nextpit Mit einem dezenten Kamerabuckel ist dies ein elegantes Design für ein Flaggschiff. © nextpit Das Display des OnePlus 13 ist groß, lebendig und hell. © nextpit Wenn man es mit einer Hand hält, finde ich es ziemlich schwierig, die Lautstärketaste zu erreichen. © nextpit Nahaufnahme des USB-C-Anschlusses des OnePlus 13 an der Unterkante. © nextpit Das Display ist riesig und bietet ein außergewöhnliches Medienerlebnis mit leuchtenden Farben und atemberaubender Helligkeit. Filme und Spiele sind ein visuelles Vergnügen. OnePlus hat das OnePlus 13 außerdem mit einem Keramikschutzglas ausgestattet, das die Kratzfestigkeit und die Berührungsempfindlichkeit erhöht - eine durchdachte Ergänzung. Allerdings hat OnePlus bei diesem Modell auf das Curved-Edge-Display verzichtet, was mich als Fan der ästhetischen und ergonomischen Vorteile von Kurven enttäuscht hat. Hinzu kommt die Schutzfolie an den Rändern des flachen Displays. Wenn ich Gesten benutzte, wie z. B. vom Rand zu wischen, um zurückzugehen oder die Smart Sidebar aufzurufen, konnte ich den Rand der Folie unter meinen Fingerspitzen spüren. Das ist ein kleines, aber ständiges Ärgernis. Vielleicht liegt es nur an mir, aber dieses Detail ist so auffällig, dass es eine Erwähnung verdient. Das Touch-Display des OnePlus 13 ist sehr reaktionsschnell und damit ideal für Spiele. © nextpit Hier wird deutlich, wie schlank das Kameramodul ist. © nextpit Die Frontkamera leistet gute Arbeit bei Videos und vor allem im Porträtmodus. © nextpit Obwohl es sich um ein großes Handy handelt, ist es kein Problem, es mit einer Hand zu halten, um Fotos zu machen, vor allem, weil sein Design gut ausbalanciert ist. © nextpit Das OnePlus 13 sieht nicht nur gut aus, es ist auch sehr robust. Es verfügt über eine beeindruckende IP68- und IP69-Zertifizierung, die es sehr widerstandsfähig gegen Wasser macht. Es ist sogar so robust, dass ihr es während eines Waschgangs versehentlich in eurer Tasche lassen könntet und es wahrscheinlich unbeschadet wieder herauskommen würde. Ja, sogar eine kurze Spülung in der Spülmaschine (ohne Salzwasser) ist kein Problem. Ich mache keine Witze - dafür ist IP69 gedacht. Kombiniert man diese außergewöhnliche Haltbarkeit mit der soliden Hardware- und Software-Update-Politik von OnePlus, ist das OnePlus 13 eine hervorragende Wahl für alle, die ein Smartphone suchen, auf das sie sich jahrelang verlassen können.

Software und KI-Funktionen Das OnePlus 13 wird ausgeliefert mit Android 15, das mit dem firmeneigenen OxygenOS 15 ausgestattet ist. Im Vergleich zum OnePlus 12, das wir letztes Jahr getestet haben, sind in dieser Version nicht nur die neuesten KI-Fortschritte von Google integriert, sondern auch exklusive KI-Funktionen, die in Zusammenarbeit mit Oppo, dem Schwesterunternehmen von OnePlus, entwickelt wurden. OnePlus hat sich verpflichtet, 4 Jahre lang Updates für das Android-Betriebssystem und 6 Jahre lang Sicherheitspatches zur Verfügung zu stellen, um einen langfristigen Software-Support zu gewährleisten - ein willkommener Schritt für alle, die Wert auf Langlebigkeit legen. OnePlus 13: Ein kurzer Blick auf die Software OS: OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15)

Update-Politik: 4 Jahre lang Android OS-Updates 6 Jahre Sicherheitsupdates

Wir hatten letztes Jahr die Gelegenheit, OxygenOS 15 kennenzulernen, und ich empfehle Euch, Euch die wichtigsten Funktionen dieses optimierten Betriebssystems anzusehen. In diesem Beitrag möchte ich die Fortschritte hervorheben, die OnePlus gemacht hat, um sein Betriebssystem weiter zu verbessern. Das Entwicklerteam hat sich darauf konzentriert, das System leicht und schnell zu halten, was zu mehr verfügbarem internem Speicher und flüssigeren Animationen führt. Diese subtilen, aber bedeutenden Verbesserungen verbessern das allgemeine Nutzererlebnis erheblich. OnePlus hat auch die Benutzeroberfläche auf der Grundlage des Feedbacks aus der Community fein abgestimmt. Zu den bemerkenswerten Änderungen gehören ein neu geordnetes Einstellungsmenü und eine Trennung zwischen dem Benachrichtigungsfeld und der Schnelleinstellungsleiste. Diese Neuerungen sind intuitiv und tragen meiner Meinung nach zur Benutzerfreundlichkeit des Geräts bei. Im Bereich der künstlichen Intelligenz bietet OnePlus mehrere praktische Tools an, darunter erweiterte Text- und Bildbearbeitungsfunktionen, eine geräteinterne Suche nach Dateien und Bildern sowie die Gemini Live Assistance. Viele dieser Funktionen basieren jedoch auf der Cloud-Verarbeitung, was für datenschutzbewusste Nutzer/innen ein Problem darstellen könnte. Dieses Problem ist jedoch nicht nur bei OnePlus anzutreffen, sondern ist derzeit ein branchenweiter Kompromiss. Eine Funktion, die mich besonders beeindruckt hat, ist der AI Reflection Eraser. Er ist unglaublich effektiv und löst ein häufiges Problem: versehentliche Spiegelungen auf Fotos. Er ist zwar nicht immer perfekt, aber er korrigiert zuverlässig die kleinen Details, die wir beim Knipsen oft übersehen. Hier ist ein Beispiel, um zu zeigen, wie gut dieses Tool funktioniert.

Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz Das OnePlus 13 läuft mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite-Prozessor, der eine unglaubliche Leistung liefert. Es bewältigt anspruchsvolle Apps, Multitasking und Spiele mühelos, bietet eine atemberaubende Grafik für Spiele und Streaming und nutzt intelligente KI-Tools für Funktionen wie Objektentfernung und Foto- und Videoverbesserungen in Echtzeit. OnePlus 13: Leistungsübersicht Prozessor: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM: 12 GB/16 GB LPDDR5X

12 GB/16 GB LPDDR5X Speicher: 256 GB/512 GB UFS 4.0 Das OnePlus 13 bietet erstklassige Konnektivität mit schnellem 5G, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, was Online-Gaming, Streaming und die Synchronisierung von Geräten reibungslos und mühelos macht. Außerdem ist der Prozessor stromsparend und sorgt für eine längere Akkulaufzeit, ohne dass du auf Geschwindigkeit verzichten musst. Außerdem hat OnePlus die Dampfkammer des OnePlus 13 vergrößert, um die Temperatur zu kontrollieren und eine stabilere Leistung zu erzielen. Ich habe PUBG darauf gespielt und das Erlebnis war beeindruckend, reibungslos und ohne Überhitzung, selbst wenn das Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde und atemberaubender Grafik lief. Als eines der ersten Flaggschiffe mit dem Snapdragon 8 Elite bietet das OnePlus 13 einen Leistungsvorsprung, der es von der Konkurrenz auf dem Markt abhebt - wie in der Benchmark-Tabelle unten zu sehen ist. Allerdings könnte die kommende Samsung Galaxy S25-Serie, die am 22. Januar auf den Markt kommt, die Konkurrenz bald aufmischen. OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Google Pixel 9 Pro

(Tensor G4) iPhone 16 Pro

(Apple A18 Pro) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) AnTuTu 2,695,676 948,187 - 1,875,576 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Beste Schleife : 8,751

: 8,751 Schlechteste Schleife: 4,410 Beste Schleife : 2,559

: 2,559 Schlechtester Loop: 2,046 Bester Loop : 4,308

: 4,308 Schlechtester Loop: 3,187 Bester Loop : 5,160

: 5,160 Schlechtester Loop: 3,013 3DMark Solar Bay Stresstest Bester Loop : 11,816

: 11,816 Schlechteste Schleife: 7,528 - Bester Loop : 8,853

: 8,853 Schlechtester Loop: 5,571 Bester Loop : 7,922

: 7,922 Schlechtester Loop: 4,963 Geekbench Einzel: 3.125

3.125 Mehrfach: 9.697 Einzel: 1.934

1.934 Multi: 4.466 Einzeln: 3.391

3.391 Multi: 8.344 Einzel: 2.252

2.252 Multi: 7.107

Vielseitiges und zuverlässiges Kamerasystem Das OnePlus 13 setzt die Zusammenarbeit mit Hasselblad fort und bietet ein vielseitiges und zuverlässiges Smartphone-Kamerasystem. Ein wichtiges Highlight ist diesmal das neu gestaltete Teleobjektiv. Durch die Verwendung eines flachen Prismen-Designs konnte OnePlus zwei wesentliche Verbesserungen erzielen: ein schlankeres Kameramodul und ein schlankeres Design des Telefons. Das 50-MP-Teleobjektiv liefert scharfe, nahezu rauschfreie Bilder. Bei höheren Zoomstufen profitiert es von einem fein abgestimmten KI-Nachbearbeitungsalgorithmus, was seine Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen besonders beeindruckend macht. OnePlus 13: Kamerafunktionen im Detail Rückwärtige Kameras Weitwinkelkamera: 50 MP (Sony LYT-808), 1/1,4"-Sensor, f/1,6-Blende, 85°-Blickwinkel Tele: 50 MP (Sony LYT-600), 3-facher optischer Zoom, OIS, bis zu 120-facher Zoom Ultraweitwinkel: 50 MP (S5KJN5), 120° Blickwinkel, EIS

Frontkamera: 32 MP (Sony IMX615), 4K bei 60 fps, Fixfokus, EIS Die Hauptkamera, ebenfalls 50 MP, verfügt über eine größere Blende, die die Lichtaufnahme verbessert. Dieses Upgrade sorgt für schärfere und klarere Fotos, vor allem in schwierigen Umgebungen wie schummrigem Licht oder kontrastreichen Szenen. Die Bilder sind detailreich, haben natürliche Farben und einen hervorragenden Dynamikumfang. Der Porträtmodus ist eine weitere starke Seite. Egal, ob du mit dem 1-fachen, 2-fachen oder 3-fachen Zoom fotografiert, die Ergebnisse sind beeindruckend. Die Hauttöne sind naturgetreu, der Hintergrund lässt sich gut abgrenzen und der Tiefenschärfe-Effekt hat Kinoqualität. Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Auch das Teleobjektiv beeindruckt mit einem 30-fachen Hybridzoom. Dank der KI-gesteuerten Pixelvorhersage bleibt die Schärfe und Klarheit auch bei hohen Zoomstufen erhalten. Während die Ergebnisse bis zu 30x scharf und detailliert sind, bleibt alles darüber hinaus eher experimentell. Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 3x © nextpit Digitaler Zoom 6x © nextpit Digitaler Zoom 30x + AI © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Frontkamera 1x © nextpit Frontkamera 1x - Portraitmodus © nextpit Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit AI Reflexion Radiergummi Aus © nextpit AI Reflexion Radiergummi Ein © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Frontkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Frontkamera 1x © nextpit Die Videoleistung ist ebenso bemerkenswert. Jedes Objektiv, auch das an der Vorderseite, unterstützt 4K mit 60 FPS und HDR. Dieses Niveau an Konsistenz ist bei Smartphones selten und sorgt für ein nahtloses Videoerlebnis in allen Szenarien. Inhaltsersteller werden diese Flexibilität besonders zu schätzen wissen. Das Kamerasystem des OnePlus 13 zeichnet sich durch seine Wettbewerbsfähigkeit und Vielseitigkeit aus. Es ist eine fantastische Wahl für Gelegenheitsnutzer und Fotoenthusiasten gleichermaßen. Wenn du auf der Suche nach einem Flaggschiff-Kameraerlebnis bist, das von intelligenter Hardware und ausgefeilter Software unterstützt wird, ist das OnePlus 13 eine Überlegung wert.

Intelligentere, größere und schnellere Batterie Das OnePlus 13 führt einen revolutionären Silizium-Nanostack-Akku ein, der sowohl die Kapazität als auch die Langlebigkeit deutlich verbessert. Durch das Hinzufügen von Silizium an der Anode (statt an der Kathode) wird die Dichte des Akkus deutlich erhöht. Stell dir den Silizium-Nanostack-Akku des OnePlus 13 wie das Packen eines Koffers vor. Normalerweise würdet ihr normale Packwürfel (die Kathode) verwenden, die mehr Platz brauchen. Aber jetzt hat OnePlus ultra-komprimierte, platzsparende Würfel (Silizium in der Anode) eingeführt, die es euch ermöglichen, viel mehr in denselben Koffer zu packen. Das Ergebnis? Ein riesiger 6.000-mAh-Akku in einem schlankeren, leichteren Handy - entgegen dem üblichen Trend "größerer Akku bedeutet größeres Handy". Diese Technologie liefert nicht nur mehr Leistung, sondern verbessert auch die Akkugesundheit, indem sie die Abnutzung im Laufe der Zeit verringert und die Wärme während des Ladens und der Nutzung effizienter verwaltet. Das Telefon wird in nur 40 Minuten von 1 % auf 100 % aufgeladen. © nextpit OnePlus legt ein 80-W-Ladegerät und Kabel bei. © nextpit OnePlus 13: Akkuleistung auf einen Blick Kapazität: 6.000 mAh (Dual-Cell 3.000 mAh, nicht herausnehmbar)

Kabelgebundene Ladung: 80 W

Kabelloses Aufladen: 50W Die Ladeleistung des OnePlus 13 ist wirklich beeindruckend. Mit dem mitgelieferten 80W-Ladegerät (oder bis zu 100W in Regionen mit höherer Spannung) brauchte ich nur 40 Minuten, um von 0 auf 100% zu kommen. In 15 Minuten hatte ich eine Ladung von 50 % - genug für einen ganzen Tag mit normaler Nutzung. Ich habe das in Deutschland getestet, wo die höhere Spannung den Ladevorgang etwas beschleunigt, aber in den USA würdet Ihr nur ein paar Minuten mehr brauchen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Das OnePlus 13 bietet superschnelles kabelloses Laden mit 50 W mit einem speziellen Ladegerät, das separat erhältlich ist. Diese fortschrittliche Technologie sorgt dafür, dass das Handy schnell aufgeladen wird und länger hält - ideal für Vielnutzer oder alle, die nicht gerne warten, bis Ihr Handy aufgeladen ist. Wenn Sie ein MagSafe-Gehäuse verwenden, ist das OnePlus 13 mit Qi2-Zubehör kompatibel. © nextpit Qi2-Unterstützung: Das Telefon unterstützt das kabellose Qi2-Laden, allerdings nur mit einer MagSafe-kompatiblen OnePlus-Hülle. OnePlus behauptet, dass dieser Ansatz einen größeren Akku und ein dünneres Design ermöglicht, da die Qi2-Magnete nicht im Telefon, sondern in der Hülle untergebracht sind. Das bedeutet, dass die Qi2-Funktionalität nicht in das Gerät selbst integriert ist und die Nutzer/innen gezwungen sind, eine Hülle zu kaufen, die zwischen 25 und 40 US-Dollar kostet, um sie nutzen zu können.

Solltet Ihr das OnePlus 13 kaufen? Das OnePlus 13 ist eine einfache Empfehlung, vor allem wenn Ihr ein OnePlus-Fan oder ein Android-Enthusiast seid. Wie bereits in der Überschrift dieses Beitrags erwähnt, trifft dieses Modell genau die richtigen Punkte. Letztes Jahr schien OnePlus im Bereich KI hinter der Konkurrenz zurückzubleiben und verpasste Funktionen, die andere Marken übernommen hatten. Mit OxygenOS 15 hat OnePlus seinen Ansatz jedoch eindeutig überdacht und eine kreative Reihe von KI-Tools eingeführt, die das Nutzererlebnis verbessern. Zusammen mit der leistungsstarken Hardware bleibt das OnePlus 13 der Unternehmensphilosophie treu, Premium-Funktionen zu bieten, ohne dabei den Geldbeutel zu sprengen. Obwohl es sich um ein großes Handy handelt, ist es kein Problem, es mit einer Hand zu halten, um Fotos zu machen, vor allem, weil sein Design gut ausbalanciert ist. © nextpit Letztes Jahr habe ich bemängelt, dass die Flaggschiffe von OnePlus den Angeboten von Oppo in der gleichen Kategorie zu ähnlich sind - daran hat sich nicht viel geändert. Das OnePlus 13 hat große Ähnlichkeiten mit dem Oppo Find X8 Pro (Test), was in Märkten wie Europa eine Herausforderung darstellen könnte. In den USA sind diese Überschneidungen jedoch weniger problematisch und machen das OnePlus 13 zu einer überzeugenden Alternative zu den üblichen Samsung- und Google-Angeboten für Nutzer/innen, die Abwechslung suchen.