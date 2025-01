OnePlus 13 und OnePlus 13R im Vergleich

OnePlus 13-Serie Produkt OnePlus 13 OnePlus 13R Bild Rezension Test: OnePlus 13 Test: OnePlus 13R Display 6,82-Zoll LTPO OLED

3168 x 1440 Pixel

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,78-Zoll-LTPO-OLED

2780 x 1264 Pixel

1-120 Hz Bildwiederholrate Prozessor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Speicher 12/16 GB LPDDR5X

256/512 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung 12 GB LPDDR5X

256 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung OS OxygenOS 15 auf Basis von Android 15 OxygenOS 15 auf Basis von Android 15 Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.6 | 23 mm | OIS

Ultra-Weitwinkel: 50 MP | f/2.0 | 15 mm

3x-Tele: 50 MP | f/2.6 | 73 mm | OIS

Selfie: 32 MP | f/2.4 | 21 mm Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | 24 mm | OIS

Ultra-Weitwinkel: 8 MP | f/2.2 | 16 mm

2x Teleobjektiv: 50 MP | f/2.0 | 47 mm

Selfie: 16 MP | f/2.4 Akku 6000 mAh

80 W kabelgebundenes Laden

50 W kabelloses Laden 6000 mAh

80 W kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | NFC 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | NFC Abmessungen und Gewicht 162,9 x 76,5 mm x 8,5/8,9 mm, 213/210 g 161,7 x 75,8 x 8,02 mm, 206 g Angebote*

Anders als in früheren Generationen liegen das Flaggschiff und die "Premium-Earable"-Modelle im Jahr 2025 näher beieinander als je zuvor. Beide Telefone verfügen über eine echte Dreifachkamera (während das 12R ein Teleobjektiv durch eine nutzlose Makrokamera ersetzt hat) und ähnliche Akkuspezifikationen. Dennoch gibt es einige wichtige Unterschiede.

Wir werden die Unterschiede zwischen den beiden OnePlus-Telefonen aus dem Jahr 2025 in verschiedenen Kategorien analysieren. Ihr könnt die Links unten (oder im Navigationsmenü auf der rechten Seite) nutzen, um direkt zu dem Abschnitt zu gelangen, der für Euch am wichtigsten ist.

OnePlus 13 vs. 13R: Display und Design

Der erste große Unterschied zwischen den beiden Handys liegt im Design und in der Materialauswahl. Das OnePlus 13R setzt auf eine schlanke und elegante Rückseite aus mattem Glas mit flachen Seiten, während das Flaggschiff OnePlus 13 einige Rundungen auf der Rückseite hat, die optional mit "veganem Leder" ausgestattet werden kann.

Das Kamerasystem des OnePlus 13, angeführt von seiner Hasselblad-Partnerschaft. © nextpit Mit einem dezenten Kamerabuckel ist dies ein elegantes Design für ein Flaggschiff. © nextpit Das Display des OnePlus 13 ist groß, lebendig und hell. © nextpit Wenn man es mit einer Hand hält, finde ich es ziemlich schwierig, die Lautstärketaste zu erreichen. © nextpit Nahaufnahme des USB-C-Anschlusses des OnePlus 13 an der Unterkante. © nextpit Das Touch-Display des OnePlus 13 ist sehr reaktionsschnell und damit ideal für Spiele. © nextpit Hier wird deutlich, wie schlank das Kameramodul ist. © nextpit Die Frontkamera leistet gute Arbeit bei Videos und vor allem im Porträtmodus. © nextpit Obwohl es sich um ein großes Handy handelt, ist es kein Problem, es mit einer Hand zu halten, um Fotos zu machen, vor allem, weil sein Design gut ausbalanciert ist. © nextpit Das Telefon wird in nur 40 Minuten von 1 % auf 100 % aufgeladen. © nextpit Wenn Sie ein MagSafe-Gehäuse verwenden, ist das OnePlus 13 mit Qi2-Zubehör kompatibel. © nextpit

Beide Modelle sind bis zu einem gewissen Grad wasser- und staubgeschützt, wobei das OnePlus 13 nach IP69 zertifiziert ist, d.h. es ist absolut staubdicht und widerstandsfähig gegen Druckwasserstrahlen (plus Eintauchen in Wasser), während das OnePlus 13R nach IP65 zertifiziert ist: Es ist staubdicht, aber nur gegen leichtes Spritzwasser zertifiziert.

Das OnePlus 13R verfügt über ein schlankes, quadratisches Design, das eine raffinierte Ästhetik und einen sehr angenehmen Griff bietet. © nextpit Das Kameramodul verfügt über ein vielseitiges Trio: eine Weitwinkelkamera, ein Teleobjektiv und eine Ultraweitwinkelkamera. © nextpit Das SIM-Kartenfach befindet sich an der Unterkante des OnePlus 13R und ist somit leicht zugänglich. © nextpit Die Frontkamera verfügt über einen 16-Megapixel-Sensor und nimmt ordentliche Porträtbilder mit zufriedenstellendem Detailreichtum auf. © nextpit Das OnePlus 13R verfügt über den charakteristischen Alert Slider, der drei Positionen bietet: Klingeln, Vibrieren und Lautlos für einen bequemen Moduswechsel. © nextpit Das 6,78-Zoll-Display ist groß und bietet eine QHD+-Auflösung, wodurch es für den Medienkonsum geeignet ist. © nextpit Was ist neu am Kamerasystem des OnePlus 13R? Das Makro-Objektiv ist verschwunden und macht Platz für andere Upgrades. © nextpit Das 120-Hz-Display des OnePlus 13R sorgt für eine flüssige Darstellung und eignet sich damit hervorragend für ein intensives Spielerlebnis. © nextpit OnePlus ist die Nummer eins in Sachen Schnellladung, und das Beste daran? Der superschnelle Ladeziegel ist im Lieferumfang enthalten. © nextpit

Beide Handys haben große LTPO-OLED-Bildschirme, die beim 13R 6,78 und beim 13 6,82 groß sind. Auch die Auflösung ist unterschiedlich: Das OnePlus 13 hat eine höhere Pixeldichte (510 DPI gegenüber 450 DPI), aber laut Hersteller die gleiche Spitzenhelligkeit von 4500 nits. Ein Zeichen des Wandels bei den Flaggschiff-Designs: Das OnePlus 13 verwendet ein flaches Display und verzichtet damit auf den Trend der gebogenen Ränder, der bei früheren Generationen zu beobachten war.

Und langjährige Fans der Marke werden sich freuen, dass der Benachrichtigungsslider bei beiden Modellen wieder dabei ist. Etwas, das nach dem Aufschrei, den die Einführung des OnePlus 10T ausgelöst hat, nicht selbstverständlich war.

OnePlus 13 vs. 13R: Leistung und Konnektivität

Was die Konnektivität angeht, so bieten beide Modelle die gleichen Funktionen mit den neuesten Standards wie Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und NFC. Obwohl es nicht in den offiziellen Datenblättern aufgeführt ist, unterstützt das OnePlus 13R wie sein Flaggschiff eSIM. Von UWB-Unterstützung ist allerdings bei keinem der beiden Telefone die Rede.

Im Inneren des OnePlus-Duos arbeiten unterschiedliche Generationen von Qualcomm-Flaggschiff-Prozessoren. Während das OnePlus 13R mit dem Snapdragon 8 Gen 3 der vorherigen Generation ausgestattet ist, hat das OnePlus 13 den neuesten Snapdragon 8 Elite an Bord.

OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13R

(Snapdragon 8 Gen 3) OnePlus 12

(Snapdragon 8 Gen 3) OnePlus 12R

(Snapdragon 8 Gen 2) AnTuTu 2,695,676 1,919,579 - 1,307,367 3DMark Wild Life

Extremer Stresstest Bester Loop: 8.751

Schlechtester Loop: 4,410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 4.533

Schlechtester Loop: 3,475

Stabilität: 76,6% Bester Loop: 5.049

Schlechtester Loop: 2,764

Stabilität: 54,5% Bester Loop: 3,660

Schlechtester Loop: 2,462

Stabilität: 67,3% Geekbench 6 Einzel: 3.125

Mehrfach: 9.697 Einzel: 2.232

Multi: 6.621 - Einzel: 1.561

Multi: 5.142

Das OnePlus 13 verfügt nicht nur über einen leistungsfähigeren Chip, sowohl bei alltäglichen Aufgaben als auch bei Spielen, sondern kann auch mit mehr Arbeitsspeicher gekauft werden. In unseren Tests hat das Flaggschiffmodell den neuesten Chip gut genutzt, mit einem klaren Generationswechsel im Vergleich zum OnePlus 13R.

Allerdings neigte der Snapdragon 8 Elite dazu, bei schwereren Aufgaben zu drosseln, z. B. beim 3D Mark Stresstest, bei dem er seine Leistung auf fast 50 % seiner ursprünglichen Werte senkte, um eine Überhitzung zu vermeiden. Trotzdem war das schlechteste Ergebnis des OnePlus 13 immer noch vergleichbar mit dem OnePlus 13R im Best-Case-Szenario.

OnePlus 13 vs. 13R: Kameras und Bildqualität

Während der Unterschied bei der Kameraausstattung früher noch größer war, ist diese Kategorie für die meisten Nutzer/innen immer noch der Hauptunterschied zwischen den beiden OnePlus-Flaggschiffen. Das Jahr 2025 bringt ein echtes Triple-Kamera-Kit für beide Modelle - keine nutzlose Makrokamera, danke, Leute - mit einer Haupt-+Ultraweitwinkel-+Telekamera-Aufstellung.

Die Hasselblad-Partnerschaft ist auch beim OnePlus 13 wieder dabei. / © nextpit

Die Ähnlichkeiten enden jedoch dort. Während beide Telefone mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor von Sony ausgestattet sind, verfügt das OnePlus 13 über hochwertigere Komponenten, einen größeren Sensor und ein schnelleres, komplexeres Objektiv für mehr Lichtempfindlichkeit. Meine Kollegin Camila Rinaldi fand heraus, dass das teurere Modell bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich bessere Aufnahmen macht, was die Wahl der Komponenten bestätigt.

Das OnePlus 13R verfügt über eine fähige Kamera und eine hervorragende Leistung für den Preis. / © nextpit

Für die Ultraweitwinkel-Kamera gibt OnePlus nicht einmal den Sensor an, der im 13R verwendet wird. Er verfügt nur über 8 Megapixel, im Gegensatz zu 50 Megapixeln beim 13R. Abgesehen von der Auflösung ist der verwendete Sensor viel kleiner und verwendet eine einfachere Linsenanordnung. Das Ergebnis sind weniger Details und weniger Schärfe bei breiteren Aufnahmen. Tipp: Ihr solltet Euch überlegen, ob Ihr stattdessen den Panoramamodus der Hauptkamera verwenden wollt.

Für die Telekamera gilt nach wie vor die gleiche Formel: Das OnePlus 13 verfügt über einen größeren Sensor mit einer helleren, komplexeren Linse. Außerdem bietet nur das OnePlus 13 eine optische Bildstabilisierung (OIS) für die Ultraweitwinkel-Kamera, und während das OnePlus 13R eine 2-fache optische Vergrößerung erreicht, hat das OnePlus 13 einen 3-fachen Zoom.

Letztendlich hat das OnePlus 13 nicht nur eine schärfere Kamera, sondern ist auch das vielseitigste Modell. Das Fehlen des Hasselblad-Brandings auf dem 13R war ein frühes Zeichen für diese Aufteilung, aber Ihr könnt Euch in unseren Galerien unten ansehen, wie die beiden Telefone abschneiden - tippt oder klickt auf das Foto, um sie erweitert zu sehen

OnePlus 13 Bildbeispiele

Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 3x © nextpit Digitaler Zoom 6x © nextpit Digitaler Zoom 30x + AI © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Frontkamera 1x © nextpit Frontkamera 1x - Portraitmodus © nextpit Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Hauptkamera 1x - Porträtmodus © nextpit AI Reflexion Radiergummi Aus © nextpit AI Reflexion Radiergummi Ein © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Frontkamera 1x - Porträtmodus © nextpit Frontkamera 1x © nextpit

OnePlus 13R Bildbeispiele

Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Ultraweitwinkel-Kamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit 10facher Digitalzoom + KI-Optimierung © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit AI Reflexion Radiergummi Aus © nextpit AI Reflexion Radiergummi einschalten © nextpit Frontkamera © nextpit Porträtmodus der Frontkamera © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit

OnePlus 13 vs. 13R: Software und Updates

Auf der Softwareseite haben wir ein Unentschieden. Beide Telefone werden mit Android 15 und den OxygenOS 15-Anpassungen ausgeliefert. Das System bietet jetzt eine Reihe von KI-Funktionen, die von Google und Oppo entwickelt wurden. Trotz der anfänglichen Bedenken, dass OxygenOS durch den Zusammenschluss von OnePlus und Oppo seine Leichtigkeit und Schnelligkeit verlieren könnte, haben wir das Gefühl, dass das System immer noch seine charakteristischen Funktionen hat und sich im Vergleich zu ColorOS ausreichend unterscheidet.

Noch besser: Das Unternehmen verspricht jetzt vier Jahre lang Android-Upgrades und sechs Jahre lang Sicherheitsupdates für beide Telefone, um sicherzustellen, dass sie sicher zu benutzen sind und die App-Kompatibilität länger erhalten bleibt. Das ist zwar nicht auf dem gleichen Niveau wie das Sieben-Jahres-Versprechen des Google Pixel und des Galaxy Flaggschiffs, aber immer noch gut genug für die meisten Leute, die das Gerät nutzen und an einen Verwandten weitergeben wollen.

OnePlus 13 vs. 13R: Akku und Laden

Wie seine chinesischen Konkurrenten experimentiert auch OnePlus/Oppo derzeit mit verschiedenen Akku-Chemien. Das Ergebnis ist, dass beide OnePlus 13-Telefone einen beeindruckenden 6.000-mAh-Akku bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Dünnheit einzugehen. In den USA werden beide Modelle mit einem Ladegerät ausgeliefert, aber nur das OnePlus 13 kommt mit einem Adapter, der für die maximale Eingangsleistung (80 W) ausgelegt ist. Das OnePlus 13R wird "nur" mit einem 55-W-Adapter geliefert.

Nur das OnePlus 13 wird mit einem 80-W-Ladegerät geliefert. Das OnePlus 13R wird mit einem 55-W-Adapter geliefert. / © nextpit

In unserem Test lud der 55-W-Adapter das OnePlus 13R in 60 Minuten auf, während das OnePlus 13 nur 40 Minuten für eine volle Ladung benötigte. Was das kabellose Laden angeht, so bietet nur das Flaggschiff OnePlus 13 diese Funktion mit bis zu 50 W über eine proprietäre Ladestation.

Apropos Standards: Das OnePlus 13 bietet keine magnetische Ausrichtung für Qi2-Ladegeräte. Um eine Qi2-Powerbank oder einen Ladepuck zu verwenden, müsst ihr ein optionales Gehäuse mit Magneten kaufen. Nicht anders als bei anderen Android-Flaggschiffen im Jahr 2025.

Wenn Ihr eine MagSafe-Hülle verwendet, ist das OnePlus 13 mit Qi2-Zubehör kompatibel. / © nextpit

Die Akkulaufzeit sollte mehr als genug für einen ganzen Tag Nutzung sein. Das OnePlus 13R erreichte 20h56min in unserem Standard-PCMark-Akkutest, während das Flaggschiffmodell 20h28 im simulierten Arbeitsablauf erreichte.

OnePlus 13 vs. 13R: Fazit

Beide Handys sind unterschiedlich genug, um verschiedene Märkte abzudecken, was eine Empfehlung leicht macht. Wenn Ihr ein reines Flaggschiff-Erlebnis wollt und Geld keine Rolle spielt, dann ist das OnePlus 13 das richtige Handy für Euch. Wenn Ihr hingegen ein Premium-Erlebnis haben wollt, aber keine 1.000 Euro investieren wollt, ist das OnePlus 13R eine gute Alternative.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus 13R Pro Elegantes, quadratisches Design

Großes, lebendiges Display

Zuverlässige Leistung

Vielseitige Kameras

Ganztägige Akkulaufzeit Contra Begrenzt auf eine Größe

Keine drahtlose Aufladung

Einfache IP65-Wasserbeständigkeit Zum Testbericht OnePlus 13R

Die Hauptnachteile des OnePlus 13R sind die weniger leistungsstarke Kamera und das Fehlen des kabellosen Ladens. Außerdem gibt es einen Unterschied beim Prozessor und der Leistung, aber wenn Ihr keine Hardcore-Gamer seid, werdet Ihr keinen Unterschied bemerken.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus 13 Pro Großes, lebendiges Display

Konsistente Leistung

Vielseitiges Kameramodul

Ganztägige Akkulaufzeit

IP68- und IP69-Zertifizierungen Contra Nur in einer Größe erhältlich

Die Schutzfolie auf dem Display ist an den Rändern spürbar

Qi2-Unterstützung erfordert eine MagSafe-kompatible Handyhülle Zum Testbericht OnePlus 13

Nicht, dass das OnePlus 13 eine schlechte Wahl wäre, wohlgemerkt, Leute. Es ist sogar das schnellste Android-Handy, das wir getestet haben. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass es eines der ersten Modelle im Westen ist, das mit dem gleichen Snapdragon 8 Elite ausgestattet ist, der 2025 in den meisten Android-Flaggschiffen zum Einsatz kommen soll.