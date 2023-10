OnePlus Open (Oppo Find N3) vor dem Release im Video gezeigt

OnePlus wird uns aller Voraussicht nach am Donnerstag, dem 19. Oktober sein erstes Foldable, das OnePlus Open präsentieren. Das faltbare Smartphone ist nun in einem ersten YouTube-Video aufgetaucht, wenngleich mit einem Sichtschutz für die rückseitige Hauptkamera. Bei einem Interview mit dem OnePlus-CEO Pete Lau kam ebenfalls ans Tageslicht, dass das faltbare OnePlus-Smartphone 1:1 identisch mit dem ebenfalls erwarteten Oppo Find N3 ist.

Ein erster Blick auf das OnePlus Fold

Der Kanadier Lewis George Hilsenteger, den meisten unter Euch besser bekannt als der YouTuber Unbox Therapy, hat jetzt exklusiv ein OnePlus Open in die Hand bekommen, um es vor laufender Kamera auszupacken. Parallel dazu führt Hilsenteger ein Interview mit dem OnePlus-Gründer und amtierenden CEO Pete Lau. Der einstige Oppo Vice-Präsident und aktuell zusätzlich als Produktchef beim Mutterkonzern Oppo beschäftigt, gab bekannt, dass es sich bei dem im nachfolgenden Video gezeigtem OnePlus Open – bis auf das Logo – um das baugleiche Oppo Find N3 handelt.

Das OnePlus Open mit einem großen Hasselblad-Kamera-Array. / © OnLeaks / Smart Prix

Das im Video gezeigte Foldable bestätigt die bisherigen Renderbilder des französischen Tippgebers Steve Hemmerstoffer. Allerdings musste der YouTuber das große, kreisrunde Kameramodul abdecken. Den bislang bekannten Informationen zufolge verbirgt sich dahinter drei 50-MP-Kameras, inklusive der Haupt-, einer Ultra-Weitwinkel - und einer Telezoom-Kamera mit einem 2,8-fachen verlustfreiem Zoom.

Weitere technische Daten sind ein verbauter Snapdragon 8 Gen 2 mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB internen Programmspeicher. Der Akku soll eine Kapazität von 4.800 mAh besitzen und den Schnellladestandard SuperVooc-Charge mit bis zu 80 W unterstützen. Ebenfalls vom YouTuber thematisiert und sowohl auf den Renderbildern, als auch im Video zu sehen, der von Fans geliebte Alert-Slider. Mit diesem lässt sich der Klingelton wie bei Apple schnell und mechanisch auf lautlos oder vibrieren umstellen

Pete Lau erwähnt in dem Interview, wie viel Mühen das Scharnier bereitet hätte, dass es am Ende so bündig wie jetzt schließt. Der Konzern hätte knapp 600 Patente, allein auf das Scharnier, angemeldet, so der OnePlus-CEO. Den aktuellen Gerüchten zufolge kommt das baugleiche Oppo Find N3 ausschließlich im Heimatland China auf den Markt. Das OnePlus Open hingegen ist für den globalen Verkauf vorgesehen. In unserem speziellen Fall Deutschland nach wie vor ein kleines Problem, da der Konzern aufgrund einer gewonnenen Patentklage durch Nokia, offiziell in Deutschland keine Smartphones verkauft. Über Amazon Deutschland ist das aber aufgrund eines OnePlus-Stores kein Problem.

Wie gefällt Euch, was Ihr in dem ersten Video von dem OnePlus Open zu sehen bekommt? Kauft Ihr Euch das OnePlus Open über Amazon und wenn, was sollte es maximal kosten? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.